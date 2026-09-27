पार्सल का हर डिब्बा भूरे रंग का ही क्यों होता है? जानें दिलचस्प वजह

भूरे रंग का क्राफ्ट पेपर अपनी प्राकृतिक संरचना के कारण बहुत मजबूत और टिकाऊ माना जाता है. इस कागज की कई परतों को जोड़कर लहरदार गत्ता (कोरुगेटेड कार्डबोर्ड) तैयार किया जाता है. यह डिजाइन परिवहन के दौरान लगने वाले झटकों, वजन के दबाव और टूट-फूट से अंदर रखे सामान की पूरी सुरक्षा करता है.