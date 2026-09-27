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पार्सल का हर डिब्बा भूरे रंग का ही क्यों होता है? जानें दिलचस्प वजह
पार्सल के डिब्बे ब्लीच न किए गए प्राकृतिक क्राफ्ट पेपर से बनते हैं, जो मजबूत, रिसाइकिल करने में आसान और बजट में काफी किफायती होते हैं. इसके अलावा इनको खास तरीके से बनाया जाता है.
ई-कॉमर्स के दौर में जब भी हमारे घर पर ऑनलाइन डिलीवरी आती है, तो सामान एक खास भूरे रंग के कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक होकर पहुंचता है. चाहे छोटा पार्सल हो या कोई बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंपनियों द्वारा अधिकतर भूरे डिब्बों का ही इस्तेमाल किया जाता है. क्या आपने कभी सोचा है कि पार्सल डिब्बों को किसी और चमकीले या आकर्षक रंग में तैयार क्यों नहीं किया जाता? दरअसल इसके पीछे कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि कागज बनाने का प्राकृतिक तरीका, डिब्बे की मजबूती, पैकेजिंग का बजट और पर्यावरण सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक कारण शामिल हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 05:47 PM (IST)
Tags :Why Parcel Boxes Are Brown
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