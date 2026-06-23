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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLPG Cylinder: एक सिलेंडर डिलीवर करने पर कितना कमाता है डिलीवरी वाला, इसमें एजेंसी का कितना होता है कमीशन?

LPG Cylinder: एक सिलेंडर डिलीवर करने पर कितना कमाता है डिलीवरी वाला, इसमें एजेंसी का कितना होता है कमीशन?

LPG Cylinder: गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय हर सिलेंडर पर कुछ ना कुछ जरूर कमाता है. आइए जानते हैं कितनी होती है उसकी कमाई.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Jun 2026 06:43 AM (IST)
LPG Cylinder: गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय हर सिलेंडर पर कुछ ना कुछ जरूर कमाता है. आइए जानते हैं कितनी होती है उसकी कमाई.

LPG Cylinder: हर दिन पूरे भारत में घरों तक हजारों एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए जाते हैं. लेकिन यह बात काफी कम लोग जानते हैं कि डिलीवरी करने वाले और गैस एजेंसी हर सिलेंडर पर असल में कितना कमाती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का गणित और एक सिलेंडर पर कितना कमाता है डिलीवरी करने वाला.

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एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को आमतौर पर हर सिलेंडर पर लगभग ₹20 से ₹30 का कमीशन दिया जाता है. पूरे दिन में की गई डिलीवरी की संख्या के साथ उनकी कमाई बढ़ती है. इस वजह से काम का बोझ उनकी कुल कमाई में एक बड़ी भूमिका निभाता है.
एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को आमतौर पर हर सिलेंडर पर लगभग ₹20 से ₹30 का कमीशन दिया जाता है. पूरे दिन में की गई डिलीवरी की संख्या के साथ उनकी कमाई बढ़ती है. इस वजह से काम का बोझ उनकी कुल कमाई में एक बड़ी भूमिका निभाता है.
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ज्यादातर डिलीवरी करने वालों को एजेंसी से ₹5000 से ₹10000 के बीच बेसिक सैलरी दी जाती है. जब हर सिलेंडर कमीशन को इसमें जोड़ा जाता है तो शहर और मांग के स्तर के आधार पर उनकी कुल मासिक कमाई आमतौर पर ₹15000 से ₹25000 के बीच होती है.
ज्यादातर डिलीवरी करने वालों को एजेंसी से ₹5000 से ₹10000 के बीच बेसिक सैलरी दी जाती है. जब हर सिलेंडर कमीशन को इसमें जोड़ा जाता है तो शहर और मांग के स्तर के आधार पर उनकी कुल मासिक कमाई आमतौर पर ₹15000 से ₹25000 के बीच होती है.
Published at : 23 Jun 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
Delivery Boy Gas Agency LPG Cylinder

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