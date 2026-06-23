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LPG Cylinder: एक सिलेंडर डिलीवर करने पर कितना कमाता है डिलीवरी वाला, इसमें एजेंसी का कितना होता है कमीशन?
LPG Cylinder: गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय हर सिलेंडर पर कुछ ना कुछ जरूर कमाता है. आइए जानते हैं कितनी होती है उसकी कमाई.
LPG Cylinder: हर दिन पूरे भारत में घरों तक हजारों एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए जाते हैं. लेकिन यह बात काफी कम लोग जानते हैं कि डिलीवरी करने वाले और गैस एजेंसी हर सिलेंडर पर असल में कितना कमाती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का गणित और एक सिलेंडर पर कितना कमाता है डिलीवरी करने वाला.
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Published at : 23 Jun 2026 06:43 AM (IST)
Tags :Delivery Boy Gas Agency LPG Cylinder
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