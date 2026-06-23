एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को आमतौर पर हर सिलेंडर पर लगभग ₹20 से ₹30 का कमीशन दिया जाता है. पूरे दिन में की गई डिलीवरी की संख्या के साथ उनकी कमाई बढ़ती है. इस वजह से काम का बोझ उनकी कुल कमाई में एक बड़ी भूमिका निभाता है.