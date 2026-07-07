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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWildfires: जंगल की आग से जूझ रहे ग्रीस-पुर्तगाल और स्पेन, यहां किन तरीकों से बुझाते हैं आग?

Wildfires: जंगल की आग से जूझ रहे ग्रीस-पुर्तगाल और स्पेन, यहां किन तरीकों से बुझाते हैं आग?

Wildfires: दक्षिण यूरोप के कई देश इस वक्त जंगल की आग का सामना कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि यहां पर आग बुझाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 07 Jul 2026 06:35 AM (IST)
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  • आधुनिक तकनीक: सैटेलाइट, ड्रोन से आग की सटीक निगरानी।

Wildfires: दक्षिण यूरोप के देश जैसे ग्रीस, पुर्तगाल और स्पेन जंगल की आग का सामना कर रहे हैं. अधिकारियों का ऐसा कहना है कि देश में लगने वाली लगभग 85% जंगल की आग के लिए मानवीय लापरवाही ही जिम्मेदार है. यह आग अक्सर जंगलों और पहाड़ी इलाकों में तेजी से फैलती है. इस वजह से आग बुझाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ऐसी आपदा को काबू करने के लिए ये देश कुछ आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं.

पानी गिराने वाले विमान 

जंगल की आग से निपटने के लिए सबसे असरदार तरीकों में से एक है हवाई फायर फाइटिंग. स्पेन और पुर्तगाल कैनाडेयर एम्फीबियस विमानों का इस्तेमाल करते हैं. ये विमान कुछ सेकंड के अंदर पास के समुद्र या फिर जलाशयों से हजारों लीटर पानी भर सकते हैं. साथ ही जलते हुए जंगलों पर बार-बार पानी गिरा सकते हैं. 

भारी वजन उठाने वाले हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल भी सीधे आग की लपटों पर पानी  और आग बुझाने वाले केमिकल छिड़कने के लिए किया जाता है. 

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जमीनी टीमों की मदद 

हवाई मदद के साथ-साथ खासतौर पर प्रशिक्षित जमीनी टीम भी आग को काबू करने में काफी मदद करती है. स्पेन में BRIF हेलीकॉप्टर क्रू को आग वाली जगह के पास तैनात किया जाता है. वहां वे चेन सॉ और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके सूखी झाड़ियों और पेड़ पौधों को हटाते हैं और साथ ही फायरब्रेक बनाते हैं. जमीन की ये साफ की गई पट्टियां आग की लपटों को और आगे फैलने से रोकने में मदद करती हैं. जब आग इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है तो स्पेन यूनिडाड मिलिटर डी इमरजेंसियास को भी तैनात करता है. 

सैटेलाइट, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद

आधुनिक तकनीक जंगल की आग के प्रबंधन का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है. ग्रीस और यूरोप के दूसरे देश कोपरनिकस सेटेलाइट सिस्टम और अपने खुद के सेटेलाइट से मिलने वाली रियल टाइम जानकारी का इस्तेमाल करके फैलती हुई आग की डायरेक्शन और स्पीड पर नजर रखते हैं. 

थर्मल कैमरों वाले ड्रोन का इस्तेमाल छिपे हुए हॉट-स्पॉट का पता लगाने के लिए किया जाता है. खासकर रात के समय में जब घने धुएं की वजह से कुछ दिखाई ना दे रहा हो. इस वजह से आपातकालीन टीम तेजी से कार्रवाई कर पाती है और आग को फैलने से रोक पाती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 06:35 AM (IST)
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Greece Portugal Wildfires
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