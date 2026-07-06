World Largest Headquarters: इस देश ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस हेडक्वॉर्टर, जानें किस नंबर पर आता है भारत?
World Largest Headquarters: मिस्र ने अपने सैन्य मुख्यालय का उद्घाटन किया है. यह मुख्यालय दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा मुख्यालय है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
- मिस्र ने 'द ऑक्टागन' नामक सबसे बड़ा सैन्य मुख्यालय खोला।
- यह 22000 एकड़ में फैला, पेंटागन से भी विशाल है।
- यह अत्याधुनिक AI-आधारित कमांड सेंटर के रूप में है।
- भारत का मुख्यालय छोटा, पर सैन्य ताकत में चौथा।
World Largest Headquarters: मिस्र ने अपनी नई प्रशासनिक राजधानी में अपने नए रणनीतिक सैन्य मुख्यालय 'द ऑक्टागन' का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन कर दिया है. लगभग 22000 एकड़ में फैला यह विशाल परिसर दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा मुख्यालय माना जा रहा है. यह आकार में अमेरिका के पेंटागन से भी बड़ा है. हालांकि सैन्य मुख्यालयों के आकार के आधार पर कोई भी आधिकारिक वैश्विक रैंकिंग नहीं होती लेकिन कुल रक्षा क्षमता के मामले में भारत दुनिया की प्रमुख सैन्य ताकतों में शामिल है.
द ऑक्टागन अब दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा मुख्यालय
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी द्वारा उद्घाटन किया गया यह मुख्यालय मिस्र कि सशस्त्र सेनाओं के लिए अगली पीढ़ी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में डिजाइन किया गया है. लगभग 22000 एकड़ में फैले इस परिसर का क्षेत्रफल अमेरिका के पेंटागन से लगभग 750 गुना ज्यादा बड़ा बताया जाता है.
आपको बता दें कि मुख्यालय में आठ भुजाओं वाली इमारतें हैं जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता से प्रेरित हैं. हर इमारत देश की सेना की एक अलग शाखा को दर्शाती है. इस वजह से यह कॉम्प्लेक्स प्रतीकात्मक और कार्यात्मक दोनों तरह से काफी शानदार बन जाता है.
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एक हाई-टेक सैन्य कमांड सेंटर
यह मुख्यालय सिर्फ एक प्रशासनिक मुख्यालय से कहीं ज्यादा है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही सिस्टम से लैस एक आधुनिक रणनीति कमांड सेंटर के रूप में बनाया गया है.
क्या है भारत की स्थिति?
ऐसी कोई भी आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग नहीं है जो देशों के सैन्य मुख्यालयों के कुल क्षेत्रफल के आधार पर उनकी तुलना करती हो. भारत का मुख्य रक्षा प्रशासन नई दिल्ली में सेना भवन और साउथ ब्लॉक से संचालित होता है. यह क्षेत्रफल के मामले में मिस्र के द ऑक्टागन या फिर अमेरिका के पेंटागन की तुलना में काफी छोटे हैं. हालांकि सैन्य क्षमता के मामले में भारत दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक है. ग्लोबल फायरपावर रैंकिंग के मुताबिक कुल सैन्य क्षमता के मामले में भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर आता है.
भारत अपने रक्षा बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर रहा है. सेना भवन और साउथ ब्लॉक में मौजूदा मुख्यालयों के साथ-साथ, सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली में एक नया सेना मुख्यालय बनाया जा रहा है.
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