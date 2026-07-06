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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWorld Largest Headquarters: इस देश ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस हेडक्वॉर्टर, जानें किस नंबर पर आता है भारत?

World Largest Headquarters: इस देश ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस हेडक्वॉर्टर, जानें किस नंबर पर आता है भारत?

World Largest Headquarters: मिस्र ने अपने सैन्य मुख्यालय का उद्घाटन किया है. यह मुख्यालय दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा मुख्यालय है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 06 Jul 2026 08:15 PM (IST)
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  • मिस्र ने 'द ऑक्टागन' नामक सबसे बड़ा सैन्य मुख्यालय खोला।
  • यह 22000 एकड़ में फैला, पेंटागन से भी विशाल है।
  • यह अत्याधुनिक AI-आधारित कमांड सेंटर के रूप में है।
  • भारत का मुख्यालय छोटा, पर सैन्य ताकत में चौथा।

World Largest Headquarters: मिस्र ने अपनी नई प्रशासनिक राजधानी में अपने नए रणनीतिक सैन्य मुख्यालय 'द ऑक्टागन' का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन कर दिया है. लगभग 22000 एकड़ में फैला यह विशाल परिसर दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा मुख्यालय माना जा रहा है. यह आकार में अमेरिका के पेंटागन से भी बड़ा है. हालांकि सैन्य मुख्यालयों के आकार के आधार पर कोई भी आधिकारिक वैश्विक रैंकिंग नहीं होती लेकिन कुल रक्षा क्षमता के मामले में भारत दुनिया की प्रमुख सैन्य ताकतों में शामिल है. 

द ऑक्टागन अब दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा मुख्यालय 

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी द्वारा उद्घाटन किया गया यह मुख्यालय मिस्र कि सशस्त्र सेनाओं के लिए अगली पीढ़ी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में डिजाइन किया गया है. लगभग 22000 एकड़ में फैले इस परिसर का क्षेत्रफल अमेरिका के पेंटागन से लगभग 750 गुना ज्यादा बड़ा बताया जाता है.

आपको बता दें कि मुख्यालय में आठ भुजाओं वाली इमारतें हैं जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता से प्रेरित हैं. हर इमारत देश की सेना की एक अलग शाखा को दर्शाती है. इस वजह से यह कॉम्प्लेक्स प्रतीकात्मक और कार्यात्मक दोनों तरह से काफी शानदार बन जाता है.

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एक हाई-टेक सैन्य कमांड सेंटर 

यह मुख्यालय सिर्फ एक प्रशासनिक मुख्यालय से कहीं ज्यादा है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही सिस्टम से लैस एक आधुनिक रणनीति कमांड सेंटर के रूप में बनाया गया है.

क्या है भारत की स्थिति? 

ऐसी कोई भी आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग नहीं है जो देशों के सैन्य मुख्यालयों के कुल क्षेत्रफल के आधार पर उनकी तुलना करती हो. भारत का मुख्य रक्षा प्रशासन नई दिल्ली में सेना भवन और साउथ ब्लॉक से संचालित होता है. यह क्षेत्रफल के मामले में मिस्र के द ऑक्टागन या फिर अमेरिका के पेंटागन की तुलना में काफी छोटे हैं. हालांकि सैन्य क्षमता के मामले में भारत दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक है. ग्लोबल फायरपावर रैंकिंग के मुताबिक कुल सैन्य क्षमता के मामले में भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर आता है.

भारत अपने रक्षा बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर रहा है. सेना भवन और साउथ ब्लॉक में मौजूदा मुख्यालयों के साथ-साथ, सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली में एक नया सेना मुख्यालय बनाया जा रहा है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 08:15 PM (IST)
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