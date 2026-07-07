पाकिस्तान में हर साल कितने आतंकी हमले होते हैं? खुद से ही परेशान है पड़ोसी मुल्क 

Pakistan Terrorist Attacks: पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में आतंकी हमलों की संख्या तेजी से बढ़ी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तान में करीब 517 आतंकी हमले हुए थे, लेकिन साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,099 तक पहुंच गया, यानी हमलों की संख्या दोगुने से भी ज्यादा हो गई. यह आंकड़े साफ बताते हैं कि पाकिस्तान अब खुद अपने ही देश में आतंकवाद की सबसे बड़ी मार झेल रहा है. ऐसे में कई लोगों के दिमाग में आता है कि पाकिस्तान में हर साल कितने आतंकी हमले होते होंगे. जिसका जवाब सुन कर हर कोई हैरान रह जाता है.

कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित?

पाकिस्तान में होने वाले ज्यादातर हमले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होते हैं. यह दोनों इलाके अफगानिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, जहां सरकार और सुरक्षा बलों की पकड़ काफी कमजोर मानी जाती है. एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में हुए कुल आतंकी हमलों और मौतों में से करीब 96 प्रतिशत मामले सिर्फ इन्हीं दो प्रांतों से जुड़े थे. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी नाम का संगठन इन हमलों में सबसे आगे रहा है, जिसने अकेले सैकड़ों हमले करके सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया. इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम का संगठन भी लगातार मजबूत होता जा रहा है और कई बड़े हमलों के पीछे इसका हाथ रहा है.

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2025 में हालात और बिगड़े

साल 2025 में स्थिति और भी गंभीर हो गई. एक ताजा वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब दुनिया में आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है, और यह हाल पिछले करीब एक दशक में सबसे खराब बताया जा रहा है. एक अन्य शोध संस्था की रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 के शुरुआती ग्यारह महीनों में ही करीब तीन हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी, जो साल 2024 के पूरे आंकड़े से करीब 25 प्रतिशत ज्यादा है. यानी हर दिन औसतन करीब पंद्रह लोग इस हिंसा में अपनी जान गंवा रहे थे. इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की स्थिति सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है.

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