हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPakistan Terrorist Attacks: पाकिस्तान में हर साल कितने आतंकी हमले होते हैं? खुद से ही परेशान है पड़ोसी मुल्क 

Pakistan Terrorist Attacks: पाकिस्तान में हर साल कितने आतंकी हमले होते हैं? खुद से ही परेशान है पड़ोसी मुल्क 

Pakistan Terrorist Attacks: पाकिस्तान में आतंकी हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हालिया रिपोर्टों के अनुसार, 2024 और 2025 में आतंकवाद से हालात पहले के मुकाबले अधिक गंभीर हुए हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 07 Jul 2026 02:05 AM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Terrorist Attacks: पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में आतंकी हमलों की संख्या तेजी से बढ़ी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तान में करीब 517 आतंकी हमले हुए थे, लेकिन साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,099 तक पहुंच गया, यानी हमलों की संख्या दोगुने से भी ज्यादा हो गई. यह आंकड़े साफ बताते हैं कि पाकिस्तान अब खुद अपने ही देश में आतंकवाद की सबसे बड़ी मार झेल रहा है. ऐसे में कई लोगों के दिमाग में आता है कि पाकिस्तान में हर साल कितने आतंकी हमले होते होंगे. जिसका जवाब सुन कर हर कोई हैरान रह जाता है. 

कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित?

पाकिस्तान में होने वाले ज्यादातर हमले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होते हैं. यह दोनों इलाके अफगानिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, जहां सरकार और सुरक्षा बलों की पकड़ काफी कमजोर मानी जाती है. एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में हुए कुल आतंकी हमलों और मौतों में से करीब 96 प्रतिशत मामले सिर्फ इन्हीं दो प्रांतों से जुड़े थे. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी नाम का संगठन इन हमलों में सबसे आगे रहा है, जिसने अकेले सैकड़ों हमले करके सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया.  इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम का संगठन भी लगातार मजबूत होता जा रहा है और कई बड़े हमलों के पीछे इसका हाथ रहा है. 

यह भी पढ़ेंः World Largest Headquarters: इस देश ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस हेडक्वॉर्टर, जानें किस नंबर पर आता है भारत?

2025 में हालात और बिगड़े

साल 2025 में स्थिति और भी गंभीर हो गई. एक ताजा वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब दुनिया में आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है, और यह हाल पिछले करीब एक दशक में सबसे खराब बताया जा रहा है. एक अन्य शोध संस्था की रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 के शुरुआती ग्यारह महीनों में ही करीब तीन हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी, जो साल 2024 के पूरे आंकड़े से करीब 25 प्रतिशत ज्यादा है. यानी हर दिन औसतन करीब पंद्रह लोग इस हिंसा में अपनी जान गंवा रहे थे. इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की स्थिति सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है. 

यह भी पढ़ेंः Ayodhya Ram Mandir Controversy: यूपी के इस कॉलेज में लेक्चरर रह चुके चंपत राय, क्या उन्हें वहां से मिलती है पेंशन?

Published at : 07 Jul 2026 02:05 AM (IST)
Tags :
Terrorism In Pakistan Pakistan Terrorist Attacks Pakistan Terrorism Report Pakistan Security Situation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Pakistan Terrorist Attacks: पाकिस्तान में हर साल कितने आतंकी हमले होते हैं? खुद से ही परेशान है पड़ोसी मुल्क 
पाकिस्तान में हर साल कितने आतंकी हमले होते हैं? खुद से ही परेशान है पड़ोसी मुल्क 
जनरल नॉलेज
World Largest Headquarters: इस देश ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस हेडक्वॉर्टर, जानें किस नंबर पर आता है भारत?
इस देश ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस हेडक्वॉर्टर, जानें किस नंबर पर आता है भारत?
जनरल नॉलेज
Ram Mandir Donation Theft Case: चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन दास देखेंगे राम मंदिर का कामकाज, क्या इन्हें अलग सैलरी देगा ट्रस्ट?
चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन दास देखेंगे राम मंदिर का कामकाज, क्या इन्हें अलग सैलरी देगा ट्रस्ट?
जनरल नॉलेज
Ayodhya Ram Mandir Controversy: यूपी के इस कॉलेज में लेक्चरर रह चुके चंपत राय, क्या उन्हें वहां से मिलती है पेंशन?
यूपी के इस कॉलेज में लेक्चरर रह चुके चंपत राय, क्या उन्हें वहां से मिलती है पेंशन?
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूती, हमास और हिज्बुल्लाह की मौजूदगी, ईरान ने दिखाई ताकत, खामेनेई की आखिरी सलामी से सीधा संदेश
हूती, हमास और हिज्बुल्लाह की मौजूदगी, ईरान ने दिखाई ताकत, खामेनेई की आखिरी सलामी से सीधा संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होने पर अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें अब क्या कहा?
चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होने पर अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें अब क्या कहा?
क्रिकेट
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के किया टीम इंडिया में बदलाव, 2 साल बाद खूंखार ऑलराउंडर की वापसी
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के किया टीम इंडिया में बदलाव, 2 साल बाद खूंखार ऑलराउंडर की वापसी
बॉलीवुड
Satluj: बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
विश्व
जैसे ही इंडोनेशिया के आसमान में घुसा पीएम मोदी का प्लेन, सामने आए फाइटर जेट्स, फिर ऐसा था नजारा- Video
जैसे ही इंडोनेशिया के आसमान में घुसा पीएम मोदी का प्लेन, सामने आए फाइटर जेट्स, फिर ऐसा था नजारा- Video
मध्य प्रदेश
Explained: वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य नियुक्त, कहीं वाह-वाह... तो कहीं विरोध! इसके नतीजे अच्छे या बुरे?
वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य नियुक्त, कहीं वाह-वाह, कहीं विरोध! नतीजे अच्छे या बुरे?
इंडिया
चांदी चोरी से सोने के रामचरितमानस के गायब होने तक…, चंपत के इस्तीफे के बाद VHP ने बताई पूरी सच्चाई
चांदी चोरी से सोने के रामचरितमानस के गायब होने तक…, चंपत के इस्तीफे के बाद VHP ने बताई पूरी सच्चाई
इंडिया
पाकिस्तान की इस ब्यूटी क्रीम से हो रही किडनी की बीमारी, भारत सरकार ने लगाया बैन
पाकिस्तान की इस ब्यूटी क्रीम से हो रही किडनी की बीमारी, भारत सरकार ने लगाया बैन
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget