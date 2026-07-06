जैसे ही इंडोनेशिया के आसमान में घुसा पीएम मोदी का प्लेन, सामने आए फाइटर जेट्स्, फिर ऐसा था नजारा- Video

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा पर हैं. दौरे के पहले चरण में वह इंडोनेशिया पहुंचे, जहां राजधानी जकार्ता में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने उनका स्वागत किया. इससे पहले एक वीडियो सामने आया, जहां प्रधानमंत्री मोदी के विमान के इंडोनेशियाई एयर स्पेस में प्रवेश करने के समय से ही इंडोनेशियाई वायु सेना के लड़ाकू विमान उनके विमान के साथ थे.

#WATCH | PM @narendramodi just landed in Jakarta. He was accorded a warm welcome by Indonesia.



President Prabowo Subianto welcomed him at the airport.



Fighter jets from the Indonesia Air Force accompanied PM’s plane from the time PM entered their air space.@MEAIndia… pic.twitter.com/0RVFloYl7h — DD News (@DDNewslive) July 6, 2026