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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजैसे ही इंडोनेशिया के आसमान में घुसा पीएम मोदी का प्लेन, सामने आए फाइटर जेट्स्, फिर ऐसा था नजारा- Video

जैसे ही इंडोनेशिया के आसमान में घुसा पीएम मोदी का प्लेन, सामने आए फाइटर जेट्स्, फिर ऐसा था नजारा- Video

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 06 Jul 2026 04:48 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा पर हैं. दौरे के पहले चरण में वह इंडोनेशिया पहुंचे, जहां राजधानी जकार्ता में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने उनका स्वागत किया. इससे पहले एक वीडियो सामने आया, जहां प्रधानमंत्री मोदी के विमान के इंडोनेशियाई एयर स्पेस में प्रवेश करने के समय से ही इंडोनेशियाई वायु सेना के लड़ाकू विमान उनके विमान के साथ थे.

 

 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 04:48 PM (IST)
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