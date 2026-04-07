हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकितनी ताकतवर होती है आसमान में कड़कती बिजली, जानें इसमें कितने एम्पियर का होता है करंट?

कितनी ताकतवर होती है आसमान में कड़कती बिजली, जानें इसमें कितने एम्पियर का होता है करंट?

आसमानी बिजली कुदरत का सबसे खौफनाक रूप है, जो पलक झपकते ही जान ले सकती है. घरों में इस्तेमाल होने वाली सामान्य बिजली के मुकाबले यह करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली है. आइए जानें इसमें कितना करंट होता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 07 Apr 2026 03:31 PM (IST)
आसमानी बिजली कुदरत का सबसे खौफनाक रूप है, जो पलक झपकते ही जान ले सकती है. घरों में इस्तेमाल होने वाली सामान्य बिजली के मुकाबले यह करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली है. आइए जानें इसमें कितना करंट होता है.

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बिजली के बिना जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है. हम घरों में जिस बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वह हमारे काम आसान बनाती है, लेकिन आसमान से गिरने वाली बिजली मौत का दूसरा नाम है. बारिश के दिनों में कड़कती बिजली को देखकर अक्सर मन में सवाल आता है कि इसमें कितनी ताकत होती है? क्या आप जानते हैं कि आपके घर के बल्ब जलाने वाली बिजली और बादलों से गिरने वाली बिजली में जमीन-आसमान का अंतर है?

1/8
बिजली बनाने के कई तरीके हैं, जैसे हाइड्रो पावर या थर्मल पावर स्टेशन. हमारे घरों में जो कृत्रिम बिजली आती है, वह आमतौर पर 120 से 240 वोल्ट के बीच होती है. यह सीमित वोल्ट की बिजली अगर सावधानी बरती जाए तो जानलेवा नहीं होती है. इसके उलट, आसमानी बिजली कुदरती होती है और इसकी मारक क्षमता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है.
बिजली बनाने के कई तरीके हैं, जैसे हाइड्रो पावर या थर्मल पावर स्टेशन. हमारे घरों में जो कृत्रिम बिजली आती है, वह आमतौर पर 120 से 240 वोल्ट के बीच होती है. यह सीमित वोल्ट की बिजली अगर सावधानी बरती जाए तो जानलेवा नहीं होती है. इसके उलट, आसमानी बिजली कुदरती होती है और इसकी मारक क्षमता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है.
2/8
जहां घर की बिजली उपकरणों को चलाती है, वहीं आसमानी बिजली उन्हें एक सेकंड में फूंक कर राख कर सकती है. आसमानी बिजली की सबसे डरावनी बात इसका वोल्टेज है. सामान्य घर की बिजली जहां 120 वोल्ट की होती है, वहीं आसमान से गिरने वाली एक बिजली में लगभग 10 करोड़ वोल्ट का करंट होता है.
जहां घर की बिजली उपकरणों को चलाती है, वहीं आसमानी बिजली उन्हें एक सेकंड में फूंक कर राख कर सकती है. आसमानी बिजली की सबसे डरावनी बात इसका वोल्टेज है. सामान्य घर की बिजली जहां 120 वोल्ट की होती है, वहीं आसमान से गिरने वाली एक बिजली में लगभग 10 करोड़ वोल्ट का करंट होता है.
Published at : 07 Apr 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
Lightning Strike Voltage Power Of Lightning Bolt Lightning Ampere Current

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
F15 Pilot Salary: F-15 के पायलट को कितनी सैलरी देता है अमेरिका? रकम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
F-15 के पायलट को कितनी सैलरी देता है अमेरिका? रकम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
Brahmos Missile: ब्रह्मोस बनाने वाले रूसी मिसाइल डिजाइनर का निधन, उनके और कौन-कौन से हथियारों से खौफ खाती है दुनिया?
ब्रह्मोस बनाने वाले रूसी मिसाइल डिजाइनर का निधन, उनके और कौन-कौन से हथियारों से खौफ खाती है दुनिया?
जनरल नॉलेज
MARCOS Commandos: अमेरिकन सील की तरह भारत के पास भी हैं ये कमांडो, पल भर में कहीं भी ला सकते हैं तबाही
अमेरिकन सील की तरह भारत के पास भी हैं ये कमांडो, पल भर में कहीं भी ला सकते हैं तबाही
जनरल नॉलेज
चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, जानें संविधान के किस नियम के तहत हुआ ऐसा?
चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, जानें संविधान के किस नियम के तहत हुआ ऐसा?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
इंडिया
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
क्रिकेट
Matheesha Pathirana: KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
इंडिया
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
नौकरी
Jobs 2026: चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
Home Tips
Electric Kettle Uses: अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज
अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget