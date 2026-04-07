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कितनी ताकतवर होती है आसमान में कड़कती बिजली, जानें इसमें कितने एम्पियर का होता है करंट?
आसमानी बिजली कुदरत का सबसे खौफनाक रूप है, जो पलक झपकते ही जान ले सकती है. घरों में इस्तेमाल होने वाली सामान्य बिजली के मुकाबले यह करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली है. आइए जानें इसमें कितना करंट होता है.
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बिजली के बिना जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है. हम घरों में जिस बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वह हमारे काम आसान बनाती है, लेकिन आसमान से गिरने वाली बिजली मौत का दूसरा नाम है. बारिश के दिनों में कड़कती बिजली को देखकर अक्सर मन में सवाल आता है कि इसमें कितनी ताकत होती है? क्या आप जानते हैं कि आपके घर के बल्ब जलाने वाली बिजली और बादलों से गिरने वाली बिजली में जमीन-आसमान का अंतर है?
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Published at : 07 Apr 2026 03:29 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion