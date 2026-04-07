कितनी ताकतवर होती है आसमान में कड़कती बिजली, जानें इसमें कितने एम्पियर का होता है करंट?

बिजली बनाने के कई तरीके हैं, जैसे हाइड्रो पावर या थर्मल पावर स्टेशन. हमारे घरों में जो कृत्रिम बिजली आती है, वह आमतौर पर 120 से 240 वोल्ट के बीच होती है. यह सीमित वोल्ट की बिजली अगर सावधानी बरती जाए तो जानलेवा नहीं होती है. इसके उलट, आसमानी बिजली कुदरती होती है और इसकी मारक क्षमता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है.