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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब तक टीम इंडिया के कोच रहेंगे गौतम गंभीर? BCCI के साथ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतने महीने बाकी

कब तक टीम इंडिया के कोच रहेंगे गौतम गंभीर? BCCI के साथ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतने महीने बाकी

When Will Gautam Gambhir Tenure End: गौतम गंभीर जुलाई 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने थे. जान लीजिए उनका कार्यकाल समाप्त होने में अभी कितने महीने बचे हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 24 Jul 2026 07:28 PM (IST)
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जब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, तब राहुल द्रविड हेड कोच हुआ करते थे. उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद गौतम गंभीर ने हेड कोच का पदभार संभाला था. आखिरकार जुलाई 2024 में गंभीर पहली बार बतौर हेड कोच टीम इंडिया के साथ दिखे. उनके अंडर भारत ने अब तक 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो गौतम गंभीर का बतौर कोच रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है. उनके कोच रहते न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को घरेलू टेस्ट सीरीज में हार मिली है. आलम यह है कि भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाने को संघर्ष कर रही है. श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज हारे और हाल ही में आयरलैंड ने पहली बार टीम इंडिया के खिलाफ कोई सीरीज जीती है.

कब खत्म होगा गौतम गंभीर का कार्यकाल?

गौतम गंभीर को जुलाई 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया था. उनका कार्यकाल लगभग साढ़े 3 साल लंबा होगा, जो दिसंबर 2027 तक चलेगा. गौतम गंभीर के कोच रहते टीम इंडिया का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट 2027 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, जो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की मेजबानी में खेला जाना है. अगर गंभीर अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहें और BCCI इसकी मंजूरी दे दे, तो वह अलग विषय होगा.

गौतम गंभीर का कार्यकाल खत्म होने में अभी लगभग 15 महीने का समय बचा हुआ है. आपको बताते चलें कि हाल में चल रही जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच की भूमिका निभा रहे हैं और एशियन गेम्स के लिए भी लक्ष्मण ही भारतीय टीम के साथ रहेंगे. ऐसे दावे सामने आते रहे हैं कि गंभीर के बाद लक्ष्मण को हेड कोच का पदभार दिया जा सकता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 Jul 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Team India Coach BCCI GAUTAM GAMBHIR
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