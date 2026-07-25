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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइमरजेंसी कॉल के लिए नहीं पड़ती नेटवर्क की जरूरत, क्या है इसके पीछे का सीक्रेट?

इमरजेंसी कॉल के लिए नहीं पड़ती नेटवर्क की जरूरत, क्या है इसके पीछे का सीक्रेट?

How Emergency Calls Work: आपने कभी सोचा है कि बिना नेटवर्क के भी इमरजेंसी कॉल्स कैसे कनेक्ट हो जाती हैं? इसके पीछे टेक्नोलॉजी और कानून दोनों काम करते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 25 Jul 2026 06:57 AM (IST)
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  • नेटवर्क न होने पर भी आपातकालीन कॉल सफलतापूर्वक लगती है।
  • फोन नजदीकी टावर से जुड़कर स्थान जानकारी साझा करता है।
  • दूरसंचार कंपनियां आपातकालीन कॉल को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य हैं।

How Emergency Calls Work: आपके फोन में नेटवर्क नहीं है तो आप कॉल या मैसेज कुछ नहीं कर सकते. भले ही आप कितनी भी कोशिश कर लें, बिना नेटवर्क के आप किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आप इमरजेंसी सर्विसेस को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपका फोन बिना नेटवर्क के भी कनेक्ट हो जाता है. यानी नेटवर्क ने होने की स्थिति में भी आप पुलिस और दूसरी इमरजेंसी सेवाओं से संपर्क साध सकते हैं. आखिर ऐसा होता कैसे है? आज इसका जवाब जानेंगे.

बिना नेटवर्क कैसे लग जाती है इमरजेंसी कॉल्स?

इसके पीछे टेक्नोलॉजी और नियम दोनों काम करते हैं. पहले टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं. जब आप बिना किसी नेटवर्क के इमरजेंसी कॉल करते हैं तो आपका फोन अपने सबसे नजदीकी टावर को सर्च करता है. भले ही आपके पास इस टावर की कंपनी का सिम कार्ड नहीं है, लेकिन यह नजदीकी टावर से कनेक्ट करेगा. इसके बाद आपके फोन में लगे इंटरनल हार्डवेयर और एंटीना एक यूनिवर्सल इमरजेंसी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं. इसमें सिम कार्ड या सर्विस प्लान होने की जरूरत नहीं होती. जैसे ही आप अपने फोन से 100 या 112 जैसे नंबर डायल करते हैं, आपका फोन अपने आप इमरजेंसी मोड में चला जाता है. यानी यह कॉल के साथ ही आपकी लोकेशन भी इमरजेंसी सर्विसेस के साथ शेयर कर देता है.

इसके लिए फोन का सिस्टम नजदीकी टावर या किसी वाईफाई सिग्नल की मदद लेता है. लोकेशन मिलने पर इमरजेंसी सेवाओं के लिए आप तक पहुंचना आसान हो जाता है. यह बात ध्यान रखने वाली है कि इमरजेंसी कॉल के लिए आपके आसपास टावर होना जरूरी है. अगर आप जहां खड़े हैं, वहां कई किलोमीटर तक कोई टावर नहीं है तो इमरजेंसी सर्विसेस से संपर्क करना मुश्किल हो सकता है.

नियम भी करते हैं मदद

यह पूरा खेल सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही नहीं है. इसके पीछे कुछ नियम भी काम करते हैं. मसलन, हर कंपनी को इमरजेंसी कॉल को प्रायोरिटी देनी जरूरी है. यानी कंपनियां इमरजेंसी कॉल्स को पास करने से नहीं रोक सकती. अगर किसी कंपनी का नेटवर्क फुल है और नई कॉल के लिए जगह नहीं है तो एक्टिव कॉल को डिस्कनेक्ट कर इमरजेसी कॉल को पास करना जरूरी है. हालांकि, इसके लिए आपके लोकल कनेक्शन होना जरूरी है. यानी आप विदेश में जाकर बिना नेटवर्क के इमरजेंसी कॉल नहीं कर पाएंगे. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 25 Jul 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Emergency Call TECH NEWS
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