एक्सप्लोरर
सिर्फ 1 लाख में मिलेंगे हार-चूड़ी और झुमके, बेटी के लिए खरीदें इतने कैरेट की गोल्ड ज्वैलरी
Gold Jewellery: सोने की कीमतें आज के समय में उच्च स्तर पर हैं, लेकिन सही कैरेट और वजन के चुनाव से 1 लाख रुपये में भी आप खूबसूरत हार, चूड़ी और झुमके खरीद सकते हैं. चलिए जानें.
सोने की चमक और ज्वैलरी हर किसी को अपनी ओर खींचती है. दिवाली के वक्त पर सोने के दामों ने आसमान छुआ और अब गोल्ड रेट घट-बढ़ रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 लाख रुपये में आप हार, चूड़ी और झुमके जैसी गोल्ड ज्वैलरी कैसे खरीद सकते हैं? आज के दिन भारत में 24 कैरेट सोने के दाम 10 ग्राम के लिए 1,30,020 रुपये हैं. ऐसे में जान लेते हैं कि निवेश, डिजाइन और कैरेट का सही चुनाव करके आप अपने बजट में भी शानदार ज्वैलरी कैसे बना सकते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Nov 2025 04:27 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
सिर्फ 1 लाख में मिलेंगे हार-चूड़ी और झुमके, बेटी के लिए खरीदें इतने कैरेट की गोल्ड ज्वैलरी
जनरल नॉलेज
7 Photos
ताजमहल के सामने बना देश का सबसे लग्जरी होटल, एक रात रुकने का खर्च जानकर रह जाएंगे दंग
जनरल नॉलेज
7 Photos
पहाड़ों पर तो हमेशा चलती है ठंडी हवा, वहां क्यों नहीं जारी होती शीत लहर की चेतावनी?
जनरल नॉलेज
7 Photos
ज्वालामुखी की राख हवाई जहाज के लिए कितनी खतरनाक, क्या-क्या हो सकती हैं दिक्कतें?
जनरल नॉलेज
7 Photos
नए लेबर कोड में कैसे तय होगी ग्रेच्युटी, एक साल नौकरी करके छोड़ देंगे तो कितना पैसा मिलेगा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
हरियाणा
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
इंडिया
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
बॉलीवुड
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
क्रिकेट
10 छक्के, 12 चौके..., सिर्फ 31 गेंद में ठोकी सेंचुरी; चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी ने तूफानी बैटिंग से मचाया तहलका
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
सिर्फ 1 लाख में मिलेंगे हार-चूड़ी और झुमके, बेटी के लिए खरीदें इतने कैरेट की गोल्ड ज्वैलरी
जनरल नॉलेज
7 Photos
ताजमहल के सामने बना देश का सबसे लग्जरी होटल, एक रात रुकने का खर्च जानकर रह जाएंगे दंग
एबीपी लाइव
Opinion