सिर्फ 1 लाख में मिलेंगे हार-चूड़ी और झुमके, बेटी के लिए खरीदें इतने कैरेट की गोल्ड ज्वैलरी

Gold Jewellery: सोने की कीमतें आज के समय में उच्च स्तर पर हैं, लेकिन सही कैरेट और वजन के चुनाव से 1 लाख रुपये में भी आप खूबसूरत हार, चूड़ी और झुमके खरीद सकते हैं. चलिए जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 26 Nov 2025 04:28 PM (IST)
सोने की चमक और ज्वैलरी हर किसी को अपनी ओर खींचती है. दिवाली के वक्त पर सोने के दामों ने आसमान छुआ और अब गोल्ड रेट घट-बढ़ रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 लाख रुपये में आप हार, चूड़ी और झुमके जैसी गोल्ड ज्वैलरी कैसे खरीद सकते हैं? आज के दिन भारत में 24 कैरेट सोने के दाम 10 ग्राम के लिए 1,30,020 रुपये हैं. ऐसे में जान लेते हैं कि निवेश, डिजाइन और कैरेट का सही चुनाव करके आप अपने बजट में भी शानदार ज्वैलरी कैसे बना सकते हैं.

सोने के दाम लगातार बढ़ते हुए भारतीय बाजार में खरीदने वालों के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों बन गए हैं. सोने की कीमतें कई कारणों से बदलती हैं, जैसे वैश्विक बाजार में सोने की दर, डॉलर के मुकाबले रुपया, मांग और सप्लाई का संतुलन.
आज के दाम के हिसाब से 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का मूल्य लगभग 13,002 रुपये है. 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,30,020 रुपये, 22 कैरेट 10 ग्राम सोना लगभग 1,19,180 रुपये (क्योंकि 22 कैरेट में सोने की शुद्धता 91.6% होती है).
इस समय सोने की कीमतें निवेशकों के लिए आकर्षक हैं, लेकिन ज्वैलरी बनाने के लिए बजट और कैरेट का चयन महत्वपूर्ण है.
अब सवाल है कि आखिर 1 लाख रुपये में हार, चूड़ी और झुमके कैसे बनाएं. यदि आप 1 लाख रुपये में ज्वैलरी खरीदना चाहते हैं, तो आपको सोने की कैरेट, वजन और डिजाइन का ध्यान रखना होगा.
ज्वैलरी बनाने के लिए 22, 18 और 14 कैरेट का सोना सबसे सही होता है. 22 कैरेट सोने में डिजाइन आसानी से बन सकती है. 18 कैरेट सोना मजबूत और किफायती, छोटे बजट के लिए उपयुक्त है.
ऐसे में आप 1 लाख रुपये में आप 22 कैरेट सोने की ज्वैलरी लगभग 8.6 ग्राम तक खरीद सकते हैं. इसका उपयोग आप हार, चूड़ी और झुमके में बांट सकते हैं.
उदाहरण के लिए देखें तो हार- 4 ग्राम, चूड़ी- 3 ग्राम, झुमके- 1.6 ग्राम में बन सकते हैं. इस तरह, 22 कैरेट सोने का सही चयन और वजन बांटने से आपके बजट में भी शानदार ज्वैलरी बन सकती है.
Published at : 26 Nov 2025 04:27 PM (IST)
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

