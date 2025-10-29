एक्सप्लोरर
Bhuja Origin: कितनी तरह का होता है भूजा, कैसे हुई थी इसे बनाने की शुरुआत?
Bhuja Origin: क्या आप जानते हैं कि भारत का कुरकुरा नाश्ता भूजा कितनी तरह का होता है? आइए जानते हैं इसके सभी प्रकार के बारे में और साथ ही यह भी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी.
Bhuja Origin: भूजा एक साधारण लेकिन काफी कुरकुरा भारतीय नाश्ता है. चाहे सड़क किनारे की दुकान में हो या फिर घर पर बना हो भूजा का स्वाद मसालों के प्रति भारत के प्रेम को दर्शाता है. यह नाश्ता अनाज, दाल या फिर मुरमुरे जैसी साधारण सामग्रियों से बनाया जाता है. आइए जानते हैं भूजा कितनी तरह का होता है और साथ ही इसकी शुरुआत कहां से हुई.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 29 Oct 2025 03:57 PM (IST)
Tags :Bikaneri Bhujia Bhuja Bhujia
जनरल नॉलेज
7 Photos
शाहरुख खान या टॉम क्रूज... पूरी दुनिया में कौन ज्यादा मशहूर? होश उड़ा देगी हकीकत
जनरल नॉलेज
7 Photos
राफेल में उड़ान भरने जा रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जानें इससे पहले किन-किन राष्ट्रपतियों ने किया ऐसा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां सिर्फ खाने का नहीं, कांटे-छुरी के भी लगते हैं पैसे; बेहद दिलचस्प है इसके पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में बदल रहा कुत्तों का रंग, 39 साल पहले हुई त्रासदी का अब क्यों हो रहा असर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या भारतीय नोटों के बीच में चांदी का तार लगा होता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
'हर घर सरकारी नौकरी नहीं दी तो तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे?', प्रशांत किशोर ने घेरा
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की सलामती के लिए सूर्यकुमार यादव की मां ने छठी मैया से की प्रार्थना, भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion