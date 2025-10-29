अलग-अलग किस्सों के मुताबिक सबसे प्रसिद्ध भुजिया की शुरुआत 1877 में राजस्थान के बीकानेर में महाराज डूंगर सिंह के शासनकाल के दौरान हुई थी. इस व्यंजन के अलग-अलग प्रकारों को देखते हुए ऐसा कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत किसी एक जगह से नहीं हुई.