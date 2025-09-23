फाइटर प्लेन में कितने टन का होता है एसी, पायलट को कैसे मिलती है ठंडी-ठंडी हवा?

जानकारों का कहना है कि भविष्य में इसे 60 kW तक ले जाने की योजना है. कूलिंग तकनीक में तेजी से विकास हो रहा है. Collins Aerospace कंपनी ने Enhanced Power and Cooling System विकसित किया है, जिसकी क्षमता 80 kW तक पहुंच चुकी है.