हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटMINY vs SFU Highlights: MINY vs SFU Highlights: 52 गेंदों में शतक, 10 चौके और 5 आसमानी छक्के, 20 साल के लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने मचाया कोहराम

MINY vs SFU Highlights: MINY vs SFU Highlights: 52 गेंदों में शतक, 10 चौके और 5 आसमानी छक्के, 20 साल के लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने मचाया कोहराम

लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने 52 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाकर सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स को एमआई न्यूयॉर्क पर नौ विकेट से शानदार जीत दिलाई.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 09 Jul 2026 01:21 PM (IST)
Preferred Sources

मेजर लीग क्रिकेट 2026 में साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने धमाकेदार शतकीय पारी खेली. वह सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की ओर से खेलते हैं. टूर्नामेंट के 23वें मुकाबले में उनकी टीम का सामना एमआई न्यूयॉर्क से हुआ. डलास में खेले गए इस मैच में एमआई न्यूयॉर्क ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 143 रन बनाए. जवाब में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स ने 16वें ओवर में ही 9 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया.

प्रेटोरियस ने शतक के साथ दिलाई जीत

ओपनिंग करने उतरे लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने आखिर तक बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई. जीत के लिए टीम को एक रन चाहिए था, जबकि उनके शतक के लिए दो रन बाकी थे. ऐसे में रुशिल उगरकर की गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने अपना शतक भी पूरा किया और टीम को जीत भी दिला दी. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 52 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए. उनकी पारी में 10 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. टी20 क्रिकेट में यह उनका पहला शतक है. एमआई न्यूयॉर्क के लिए ट्रेंट बोल्ट सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए. उन्होंने 3 ओवर में 41 रन खर्च किए.

लुहान-ड्रे प्रेटोरियस इस समय साउथ अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं. वह आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का भी हिस्सा हैं. सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के दूसरे सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने 17 गेंदों में 20 रन बनाए. वहीं कप्तान मैथ्यू शॉर्ट 25 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाबाद लौटे.

एमआई न्यूयॉर्क के बल्लेबाज रहे फ्लॉप

निकोलस पूरन की कप्तानी वाली एमआई न्यूयॉर्क की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 143 रन ही बना सकी. टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन ने 21 गेंदों में 35 रन बनाए. पावरप्ले के दौरान ही क्विंटन डिकॉक और मोनांक पटेल पवेलियन लौट गए.

यह भी पढ़ें- IND VS ENG: 27 साल से ब्रिस्टल में भारत अजेय, सचिन, द्रविड़ और रोहित के क्लब में आज कौन होगा शामिल

कप्तान निकोलस पूरन ने 25 गेंदों में 19 रन बनाए, जबकि कीरोन पोलार्ड के बल्ले से 16 रन निकले. निचले क्रम में सनी पटेल ने 23 गेंदों पर 32 रन बनाकर टीम को 143 रन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया. सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की ओर से कप्तान मैथ्यू शॉर्ट ने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट झटके. हारिस रऊफ और आरोन हार्डी ने 2-2 विकेट अपने नाम किए.

यह भी पढ़ें- वेस्टइंडीज को ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीतना पड़ा महंगा, ICC ने लगाया जुर्माना, WTC में भी हुआ नुकसान

Published at : 09 Jul 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Major League Cricket Matthew Short Lhuan Dre Pretorius
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
MINY vs SFU Highlights: MINY vs SFU Highlights: 52 गेंदों में शतक, 10 चौके और 5 आसमानी छक्के, 20 साल के लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने मचाया कोहराम
MINY vs SFU Highlights: 52 गेंदों में शतक, 10 चौके और 5 आसमानी छक्के, 20 साल के लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने मचाया कोहराम
क्रिकेट
IND VS ENG: 27 साल से ब्रिस्टल में भारत अजेय, सचिन, द्रविड़ और रोहित के क्लब में आज कौन होगा शामिल
IND VS ENG: 27 साल से ब्रिस्टल में भारत अजेय, सचिन, द्रविड़ और रोहित के क्लब में आज कौन होगा शामिल
क्रिकेट
रणनीति में फॉल्ट, अंधकार में जा रही है टीम इंडिया; लगातार हार से भड़के पूर्व क्रिकेटर
रणनीति में फॉल्ट, अंधकार में जा रही है टीम इंडिया; लगातार हार से भड़के पूर्व क्रिकेटर
क्रिकेट
IND vs ENG 4th T20 Playing 11: क्या आज खेलेंगे संजू सैमसन, उपकप्तान तिलक वर्मा की होगी छुट्टी? चौथे T20 की संभावित प्लेइंग XI
क्या आज खेलेंगे संजू सैमसन, उपकप्तान तिलक वर्मा की होगी छुट्टी? चौथे T20 की संभावित प्लेइंग XI
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Monsoon 2026: बारिश से हाहाकार! सड़कें बनीं दरिया, लोग परेशान | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Chitra Tripathi | Janhit: आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें | Flood | Heavy Rain Alert | IMD Alert
Monsoon 2026: आसमानी आफत का कहर, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला | Pahalgam | Jammu and Kashmir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-ऑस्ट्रेलिया ने की न्यूक्लीयर एनर्जी पर डील, पीएम मोदी-अल्बनीज ने दिया वो फॉर्मूला चीन-पाक को होगी टेंशन
भारत-ऑस्ट्रेलिया ने की न्यूक्लीयर एनर्जी पर डील, पीएम मोदी-अल्बनीज ने दिया वो फॉर्मूला चीन-पाक को होगी टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ताजमहल मकबरा है या हिन्दू मंदिर तेजोमहालय? यूपी में सियासत तेज, 2027 से पहले बनेगा बड़ा मुद्दा
ताजमहल मकबरा है या हिन्दू मंदिर तेजोमहालय? यूपी में सियासत तेज, 2027 से पहले बनेगा बड़ा मुद्दा
इंडिया
Weather Today LIVE Updates: दिल्ली में रेड अलर्ट, सड़कें बनी तालाब, महाराष्ट्र में आई बाढ़ में अबतक 63 लोगों की मौत
LIVE: दिल्ली में रेड अलर्ट, सड़कें बनी तालाब, महाराष्ट्र में आई बाढ़ में अबतक 63 लोगों की मौत
क्रिकेट
रणनीति में फॉल्ट, अंधकार में जा रही है टीम इंडिया; लगातार हार से भड़के पूर्व क्रिकेटर
रणनीति में फॉल्ट, अंधकार में जा रही है टीम इंडिया; लगातार हार से भड़के पूर्व क्रिकेटर
साउथ सिनेमा
Peddi Worldwide Closing Collection: 'पेद्दी' का दुनियाभर में थिएट्रिकल रन हुआ खत्म, छप्परफाड़ कमाई के साथ बना दिये इतने तगड़े रिकॉर्ड
'पेद्दी' का दुनियाभर में थिएट्रिकल रन हुआ खत्म, छप्परफाड़ कमाई के साथ बना दिये इतने तगड़े रिकॉर्ड
विश्व
Explained: अमेरिकी चुनाव 2028 की तस्वीर साफ! मार्को रूबियो को पछाड़कर ट्रंप के उत्तराधिकारी बने जेडी वेंस, 7 बड़े संकेत
अमेरिकी चुनाव की तस्वीर साफ! ट्रंप के उत्तराधिकारी बने जेडी वेंस, कैसे मार्को रूबियो को पछाड़ा?
विश्व
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
फैशन
Rashmika Mandanna Saree Look: 1.68 लाख की साड़ी में रश्मिका का शाही अंदाज! क्या आपने देखा ये नया अवतार?
1.68 लाख की साड़ी में रश्मिका का शाही अंदाज! क्या आपने देखा ये नया अवतार?
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget