मेजर लीग क्रिकेट 2026 में साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने धमाकेदार शतकीय पारी खेली. वह सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की ओर से खेलते हैं. टूर्नामेंट के 23वें मुकाबले में उनकी टीम का सामना एमआई न्यूयॉर्क से हुआ. डलास में खेले गए इस मैच में एमआई न्यूयॉर्क ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 143 रन बनाए. जवाब में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स ने 16वें ओवर में ही 9 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया.

प्रेटोरियस ने शतक के साथ दिलाई जीत

ओपनिंग करने उतरे लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने आखिर तक बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई. जीत के लिए टीम को एक रन चाहिए था, जबकि उनके शतक के लिए दो रन बाकी थे. ऐसे में रुशिल उगरकर की गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने अपना शतक भी पूरा किया और टीम को जीत भी दिला दी. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 52 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए. उनकी पारी में 10 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. टी20 क्रिकेट में यह उनका पहला शतक है. एमआई न्यूयॉर्क के लिए ट्रेंट बोल्ट सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए. उन्होंने 3 ओवर में 41 रन खर्च किए.

लुहान-ड्रे प्रेटोरियस इस समय साउथ अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं. वह आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का भी हिस्सा हैं. सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के दूसरे सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने 17 गेंदों में 20 रन बनाए. वहीं कप्तान मैथ्यू शॉर्ट 25 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाबाद लौटे.

एमआई न्यूयॉर्क के बल्लेबाज रहे फ्लॉप

निकोलस पूरन की कप्तानी वाली एमआई न्यूयॉर्क की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 143 रन ही बना सकी. टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन ने 21 गेंदों में 35 रन बनाए. पावरप्ले के दौरान ही क्विंटन डिकॉक और मोनांक पटेल पवेलियन लौट गए.

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कप्तान निकोलस पूरन ने 25 गेंदों में 19 रन बनाए, जबकि कीरोन पोलार्ड के बल्ले से 16 रन निकले. निचले क्रम में सनी पटेल ने 23 गेंदों पर 32 रन बनाकर टीम को 143 रन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया. सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की ओर से कप्तान मैथ्यू शॉर्ट ने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट झटके. हारिस रऊफ और आरोन हार्डी ने 2-2 विकेट अपने नाम किए.

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