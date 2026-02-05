अंतरिक्ष के वैक्यूम में एक इंसान स्पेस सूट के बिना सिर्फ 90 से 120 सेकंड तक ही जिंदा रह सकता है. ऐसा इसलिए नहीं होता कि शरीर तुरंत फट जाता है, बल्कि इसलिए होता है कि ऑक्सीजन की कमी और प्रेशर कम होने की वजह से जरूरी अंग जल्दी खराब हो जाते हैं.