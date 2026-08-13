अगर लोकतंत्र नहीं आता तो आज कैसा होता भारत, कैसे तय होते बॉर्डर?

Independence Day 2026: भारत 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही गर्व और उत्साह के साथ मनाने जा रहा है. देश भर में उत्सव का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे. लेकिन इस ऐतिहासिक मौके पर एक बड़ा सवाल सोच में डालता है कि अगर 1947 के बाद भारत ने लोकतंत्र का रास्ता न चुना होता, तो आज हमारा देश कैसा दिखता? बिना लोकतांत्रिक ढांचे के भारत की सीमाएं कैसे तय होतीं, जनता का जीवन कैसा होता और देश की व्यवस्था किस तरह चलती, आइए इसे पूरी गहराई से समझते हैं.

500 से ज्यादा रियासतों में बंट जाता देश

यदि भारत में लोकतंत्र की स्थापना न हुई होती, तो देश का नक्शा आज जैसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता. आजादी के समय भारत में 560 से ज्यादा छोटी-बड़ी रियासतें थीं. लोकतंत्र और मजबूत संविधान के अभाव में सरदार वल्लभभाई पटेल का एकीकरण अभियान टिकाऊ नहीं रह पाता. हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी बड़ी रियासतें खुद को स्वतंत्र मुल्क घोषित कर देतीं. लोकतांत्रिक सहमति न होने के कारण भारत एक अखंड देश बनने के बजाय यूरोप की तरह दर्जनों छोटे-छोटे देशों में बंटा हुआ एक खंडित भूभाग नजर आता.

जंग से तय होते बॉर्डर

लोकतंत्र न होने की स्थिति में भारत में राज्यों और आंतरिक इलाकों की सीमाएं भाषा या जनभावनाओं के आधार पर तय नहीं होतीं. जब राज्यों का गठन लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता, तो सीमाओं का फैसला केवल सैन्य बल, राजघरानों की संधियों और युद्धों के जरिए होता. सीमाओं के विस्तार और वर्चस्व को लेकर पड़ोसी राज्यों और रजवाड़ों के बीच लगातार खूनी संघर्ष चलते. देश में गृहयुद्ध जैसे हालात रहते और हर राज्य को अपनी रक्षा के लिए भारी-भरकम सेना रखनी पड़ती, जिससे विकास के सारे रास्ते बंद हो जाते.

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सैन्य तानाशाही या राजशाही होती

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बिना देश की सत्ता या तो वंशानुगत राजतंत्र के हाथों में होती या फिर किसी सैन्य तानाशाह का कब्जा होता. चुनाव न होने के कारण सरकार की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती. शासक अपनी मर्जी से कानून बनाते और मनमाने फैसले थोपते. संसद, न्यायपालिका और निष्पक्ष मीडिया जैसे स्तंभों के बिना भ्रष्टाचार चरम पर होता. सत्ता में बदलाव चुनाव की पर्ची से नहीं, बल्कि केवल तख्तापलट, साजिशों और हिंसक क्रांतियों के माध्यम से ही संभव हो पाता.

नागरिकों के पास नहीं होते बुनियादी अधिकार

एक गैर-लोकतांत्रिक भारत में आम इंसान की स्थिति किसी गुलाम से ज्यादा नहीं होती. देश के नागरिकों के पास न तो वोट देने का हक होता और न ही सरकार के खिलाफ बोलने, लिखने या प्रदर्शन करने की आजादी मिलती. कानून के सामने सब बराबर नहीं होते, बल्कि शासक वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त होते. समानता और अभिव्यक्ति का अधिकार न होने से समाज में वंशवादी शोषण बढ़ता. आम जनता की पूरी जिंदगी राजा या तानाशाह की दया और हुक्म पर टिकी रहती.

शिक्षा और विकास से पूरी तरह वंचित जनता

ताकत और संसाधनों का केंद्र केवल शासक वर्ग के महलों और सेना तक सीमित रहता. आम जनता के लिए स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे का विकास करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं होता. जब विकास की नीतियां जनहित में नहीं बनतीं, तो देश में आर्थिक असमानता बेहद भयावह रूप ले लेती. देश की संपत्ति का बड़ा हिस्सा शासकों के ऐशो-आराम और युद्ध की तैयारियों में बर्बाद होता, जिससे आम आबादी गरीबी और तंगहाली में फंसी रहती.





विविधता को संभालना हो जाता असंभव

भारत दुनिया का सबसे विविध संस्कृति, भाषा और धर्मों वाला देश है. लोकतंत्र ही वह इकलौता धागा है जो इतनी विविधताओं को एक साथ जोड़कर रखता है. बिना लोकतंत्र के, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को बंदूकों के दम पर दबाया जाता. इससे विभिन्न राज्यों और भाषाई समूहों में भारी असंतोष पनपता और देश में अलगाववादी आंदोलन भड़कते. बिना जन-सहमति के भारत एक मजबूत और अखंड राष्ट्र के रूप में कभी खड़ा ही नहीं हो पाता.

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