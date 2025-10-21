कैरेट एक इकाई है जिसका इस्तेमाल हीरे के अंदर के भार को मापने के लिए किया जाता है. 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं. बड़े हीरे काफी ज्यादा दुर्लभ होते हैं और क्योंकि दुर्लभता ही मूल्य निर्धारण करती है इस वजह से कैरेट के वजन में मामूली वृद्धि भी हीरे की कीमत में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर सकती है.