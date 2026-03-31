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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPink Moon: ब्लड मून से कितना अलग होता है पिंक मून, असमान में कितने साल में एक बार होती है यह घटना?

Pink Moon: ब्लड मून से कितना अलग होता है पिंक मून, असमान में कितने साल में एक बार होती है यह घटना?

Pink Moon: 1 अप्रैल को आसमान में पिंक मून दिखाई देने वाला है. आइए जानते हैं कि यह ब्लड मून से कैसे अलग होता है?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 31 Mar 2026 06:48 AM (IST)
Pink Moon: 1 अप्रैल को आसमान में पिंक मून दिखाई देने वाला है. आइए जानते हैं कि यह ब्लड मून से कैसे अलग होता है?

Pink Moon: 1 अप्रैल 2026 को आसमान में पिंक मून निकलने वाला है. लेकिन इसके रंगीन नाम के बावजूद यह घटना अक्सर भ्रम पैदा करती है. लोग इसे ब्लड मून के जैसा ही समझते हैं. लेकिन यह दोनों घटनाएं अलग-अलग होती हैं. आइए जानते हैं कि पिंक मून ब्लड मून से कैसे अलग होता है.

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पिंक मून असल में गुलाबी नहीं होता. यह बस उस पूर्णिमा को दिया गया पारंपरिक नाम है जो अप्रैल में दिखाई देती है. यह नाम मौसमी जंगली फूलों से आया है. ये फूल उत्तरी अमेरिका में खिलते हैं और इनका नाम ग्राउंड फ्लॉक्स होता है.
पिंक मून असल में गुलाबी नहीं होता. यह बस उस पूर्णिमा को दिया गया पारंपरिक नाम है जो अप्रैल में दिखाई देती है. यह नाम मौसमी जंगली फूलों से आया है. ये फूल उत्तरी अमेरिका में खिलते हैं और इनका नाम ग्राउंड फ्लॉक्स होता है.
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पिंक मून के उलट ब्लड मून एक वैज्ञानिक रूप से देखी जा सकने वाली घटना है. यह पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान होता है. ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है. इस वजह से सीधी धूप रुक जाती है और चांद का रंग लाल या फिर तांबे जैसा हो जाता है.
पिंक मून के उलट ब्लड मून एक वैज्ञानिक रूप से देखी जा सकने वाली घटना है. यह पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान होता है. ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है. इस वजह से सीधी धूप रुक जाती है और चांद का रंग लाल या फिर तांबे जैसा हो जाता है.
Published at : 31 Mar 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Lunar Eclipse Blood Moon Pink Moon

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