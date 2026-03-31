पिंक मून के उलट ब्लड मून एक वैज्ञानिक रूप से देखी जा सकने वाली घटना है. यह पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान होता है. ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है. इस वजह से सीधी धूप रुक जाती है और चांद का रंग लाल या फिर तांबे जैसा हो जाता है.