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Pink Moon: ब्लड मून से कितना अलग होता है पिंक मून, असमान में कितने साल में एक बार होती है यह घटना?
Pink Moon: 1 अप्रैल को आसमान में पिंक मून दिखाई देने वाला है. आइए जानते हैं कि यह ब्लड मून से कैसे अलग होता है?
Pink Moon: 1 अप्रैल 2026 को आसमान में पिंक मून निकलने वाला है. लेकिन इसके रंगीन नाम के बावजूद यह घटना अक्सर भ्रम पैदा करती है. लोग इसे ब्लड मून के जैसा ही समझते हैं. लेकिन यह दोनों घटनाएं अलग-अलग होती हैं. आइए जानते हैं कि पिंक मून ब्लड मून से कैसे अलग होता है.
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Published at : 31 Mar 2026 06:48 AM (IST)
Tags :Lunar Eclipse Blood Moon Pink Moon
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ब्लड मून से कितना अलग होता है पिंक मून, असमान में कितने साल में एक बार होती है यह घटना?
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion