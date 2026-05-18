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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBhavishya Malika Predictions: कितने साल पहले लिखी गई थी 'भविष्य मालिका', इसकी कौन-कौन सी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं सच?

Bhavishya Malika Predictions: कितने साल पहले लिखी गई थी 'भविष्य मालिका', इसकी कौन-कौन सी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं सच?

Bhavishya Malika Predictions: 500 साल पुरानी भविष्य मालिका की डरावनी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं. जगन्नाथ मंदिर की घटनाओं और 2026 के महासंकट के बीच छिपे हैं कलयुग के अंत के गहरे संकेत हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 18 May 2026 12:12 PM (IST)
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  • महामारी, भूकंप और तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा, कलयुग के अंत का संकेत.

Bhavishya Malika Predictions: सैकड़ों साल पहले ताड़ के पत्तों पर लिखी गई एक रहस्यमयी किताब आज पूरी दुनिया को डरा रही है. ओडिशा के संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित भविष्य मालिका में लिखी बातें एक-एक कर सच साबित हो रही हैं. जगन्नाथ मंदिर में घटने वाली अजीबोगरीब घटनाओं से लेकर वैश्विक महासंकटों तक, इस प्राचीन ग्रंथ के पन्नों में जो कुछ भी सदियों पहले दर्ज किया गया था, वह आज हमारे सामने हकीकत बनकर आ रहा है. आइए जानते हैं इस ग्रंथ के वो चौंकाने वाले राज, जो महाविनाश की ओर इशारा कर रहे हैं और यह भी जानेंगे कि इसे किसने लिखा. 

500 साल पुराना रहस्य 

ओडिशा की पवित्र भूमि पर लगभग 500 से 600 साल पहले यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच एक अद्भुत और डराने वाले ग्रंथ की रचना हुई थी. इस प्राचीन भविष्यवाणी वाली किताब को भविष्य मालिका के नाम से जाना जाता है. इस रहस्यमयी ग्रंथ को ताड़ के पत्तों पर प्राचीन उड़िया भाषा में लिखा गया था, जो आज भी लोगों को हैरान करता है. इस महान और ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना ओडिशा के सबसे पूजनीय और महान संत अच्युतानंद दास जी ने की थी. उन्होंने अकेले ही इसे नहीं लिखा, बल्कि उनके साथ उनके चार परम सखा भी शामिल थे, जिन्हें इतिहास में 'पंचसखा' के नाम से जाना जाता है. इन संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सदियों आगे की बातें देख ली थीं. 

साल 2026 और महासंकट 

भविष्य मालिका के पन्ने वर्तमान समय यानी साल 2026 को लेकर बेहद डरावने और बड़े बदलाव का काल बताते हैं. ग्रंथ के अनुसार यह साल दुनिया के लिए एक भयंकर परिवर्तन का समय साबित हो सकता है. इस साल भीषण युद्ध, कुदरती आपदाएं और बड़ा आर्थिक संकट जैसी अप्रिय घटनाएं पूरी दुनिया को घेर लेंगी. साल 2026 में वैश्विक स्तर पर महंगाई अपने सबसे चरम रूप पर पहुंच सकती है, जिससे आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा. पश्चिमी देशों से युद्ध जैसी स्थितियां पैदा होंगी, जो आज के हालात से काफी मिलती हैं. पीएम मोदी की आर्थिक अपील भी इसी तरह के एक बड़े संकट की तरफ इशारा करती है.

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आजादी की सटीक भविष्यवाणी 

इस प्राचीन किताब की सबसे बड़ी ताकत इसके सटीक फैक्ट्स हैं. मालिका में भारत में अंग्रेजों के आने, उनके क्रूर शासन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले स्वतंत्रता आंदोलन, देश के दर्दनाक विभाजन और यहां तक कि गांधीजी की हत्या का भी बिल्कुल साफ और सटीक उल्लेख सदियों पहले ही कर दिया गया था.

त्रिदेव के वस्त्र में आग 

जगन्नाथ पुरी मंदिर परिसर से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली घटना का जिक्र भी इस ग्रंथ में मिलता है. इसके अनुसार मंदिर के भीतर त्रिदेव के ऊपर लगे पवित्र कपड़े में अचानक आग लग जाएगी. कुछ साल पहले इतिहास में पहली बार यह घटना सच में घटी, जिसके बाद कलयुग के अंत की चर्चा तेज हो गई.

झंडे पर महाविनाश का संकेत 

एक और बड़ी घटना 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के पवित्र दिन हुई थी. मंदिर में एक अखंड महादीप जलाया गया था, लेकिन तभी अचानक आई तेज हवा के कारण मंदिर का झंडा उड़कर दीपक के पास चला गया और उसमें आग लग गई. इस सटीक घटना का हूबहू वर्णन भविष्य मालिका में पहले से मौजूद था.

गुंबद पर गिद्धों का डेरा 

पुरी मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसके गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और न ही इसके ऊपर से कोई विमान उड़ता है. मगर जुलाई 2020 के बाद से मंदिर के गुंबद, मुख्य स्तंभ और पवित्र नीलचक्र पर गिद्ध, चील और बाज जैसे शिकारी पक्षियों को बैठे देखा गया, जो महाविनाश की बड़ी चेतावनी माना गया.

टेढ़ा हुआ सुदर्शन चक्र 

भविष्य मालिका में साफ लिखा है कि कलयुग का अंत पास आने पर तूफान के कारण मंदिर का विशालकाय नीलचक्र यानी सुदर्शन चक्र टेढ़ा हो जाएगा. मई 2019 में आए भयानक समुद्री तूफान 'फानी' के दौरान यह सच साबित हुआ. आज तक बहुत कोशिशों के बाद भी इस ऐतिहासिक चक्र को पहले जैसा सीधा नहीं किया जा सका है.

गुंबद से गिरते हुए पत्थर 

ग्रंथ में यह भी दर्ज है कि जब जगन्नाथ मंदिर के गुंबद से भारी पत्थर नीचे गिरने लगेंगे, तो कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा. ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि साल 1842 से लेकर अब तक मंदिर से लगभग 15 से 16 बार पत्थर नीचे गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, जो दुनिया के विनाश की गवाही देती हैं.

प्राचीन बरगद का गिरना 

जगन्नाथ पुरी मंदिर परिसर में सदियों पुराना एक प्राचीन बरगद का पेड़ हुआ करता था. भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक इस पेड़ का गिरना तय था. साल 2019 में फानी तूफान के दौरान यह विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया. ग्रंथ में इस घटना का सीधा संबंध एक भयानक वैश्विक बीमारी से जोड़ा गया था. 

कोरोना महामारी का सच 

बरगद का पेड़ गिरने के तुरंत बाद ही पूरी दुनिया में कोरोना (COVID-19) जैसी जानलेवा महामारी फैल गई, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली. इस ग्रंथ में कोरोना जैसी वैश्विक महामारियों, विनाशकारी सुनामी और अजीबोगरीब भूकंपों के आने का संकेत बहुत पहले ही दे दिया गया था, जो पूरी तरह सच साबित हुआ.

तीसरे विश्व युद्ध का खतरा 

भविष्य मालिका के अनुसार मौजूदा समय यानी साल 2025 से 2027 के बीच का काल पूरी दुनिया के लिए भयंकर उथल-पुथल से भरा रहेगा. इस समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दिखाई देगी. चारों तरफ हाहाकार मचने के बाद आखिरकार साल 2032 तक कलयुग का पूरी तरह अंत हो जाएगा और धरती पर सतयुग की शुरुआत होगी.

यह भी पढ़ें: History Of Momos: नेपाल नहीं बल्कि इस देश में हुआ था मोमोज का आविष्कार, जानें क्या है इसका इतिहास?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 18 May 2026 12:12 PM (IST)
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