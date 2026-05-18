हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारआनंद मोहन ने जदयू को कहा थैली की पार्टी, अब JDU का बड़ा बयान- 'आपकी पत्नी को…'

आनंद मोहन ने जदयू को कहा थैली की पार्टी, अब JDU का बड़ा बयान- 'आपकी पत्नी को…'

Bihar Politics: जेडीयू के विधायक श्याम रजक का कहना है कि सरकारी कार्यक्रमों में नीतीश कुमार की तस्वीर लगाने को लेकर संवैधानिक अड़चन है. वह सरकार में नहीं हैं.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 18 May 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन (Anand Mohan) ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जेडीयू (JDU) से नाराज चल रहे हैं, पार्टी के नेताओं से नाराज चल रहे हैं. उनके बयानों से तो यही लग रहा है. दरअसल आनंद मोहन ने यह कहा है कि जिस नेता ने जेडीयू को खड़ा किया उसी को आज दफना दिया गया है. उनका मतलब नीतीश कुमार से था. उन्होंने जेडीयू को थैली की पार्टी करार दिया. इस पर अब जेडीयू की ओर से बड़ा बयान सामने आया है.

आनंद मोहन के बयान पर सोमवार (18 मई, 2026) को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव सह विधायक श्याम रजक ने कहा, "जेडीयू में कोई थैली की राजनीति नहीं चल रही है. आपकी पत्नी को लोकसभा का टिकट देने के लिए थैली ली गई थी? क्या बेटे को विधानसभा का टिकट देने के लिए थैली ली गई थी? सबूत है तो दीजिए…"

यह भी पढ़ें- जीतन राम मांझी की समधन के काफिले पर हमला, सुरक्षाकर्मियों से भिड़े लोग, विधायक ने कहा- 'चुनाव के…'

'कौन कितने वोट से चुनाव जीता है यह…'

श्याम रजक ने बिना नाम लिए सवाल खड़े करते हुए कहा कि कौन कितने वोट से चुनाव जीता है यह देख लीजिए इससे पता चल जाएगा कि आपकी ताकत क्या है. यहां बता दें कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद इस बार सिर्फ 112 वोटों से विधायक का चुनाव जीते हैं. मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ लेकिन आनंद मोहन के बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया है.

पार्टी के हर कार्यक्रम में रहती है नीतीश की तस्वीर

दूसरी ओर विधायक श्याम रजक ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में नीतीश कुमार की तस्वीर लगाने को लेकर संवैधानिक अड़चन है क्योंकि वह सरकार में नहीं हैं. सरकार उनके मार्गदर्शन में जरूर चल रही है. सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री भी उन्होंने ही बनाया. सरकारी कार्यक्रमों में पीएम, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तस्वीर रहती है. नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. पार्टी के हर कार्यक्रम में नीतीश की तस्वीर होती है.

यह भी पढ़ें- 'लहंगा उठा के नाचे…', मलमास मेले में थिएटर देख रहे सुरक्षाकर्मी, CM सम्राट चौधरी ने किया था उद्घाटन

Published at : 18 May 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
JDU Anand Mohan BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
आनंद मोहन ने जदयू को कहा थैली की पार्टी, अब JDU का बड़ा बयान- 'आपकी पत्नी को…'
आनंद मोहन ने जदयू को कहा थैली की पार्टी, अब JDU का बड़ा बयान- 'आपकी पत्नी को…'
बिहार
बिहार में 'ऑपरेश लंगड़ा' जारी! पटना और सीवान में सुबह-सुबह पुलिस ने किया एनकाउंटर
बिहार में 'ऑपरेश लंगड़ा' जारी! पटना और सीवान में सुबह-सुबह पुलिस ने किया एनकाउंटर
बिहार
जीतन राम मांझी की समधन के काफिले पर हमला, सुरक्षाकर्मियों से भिड़े लोग, विधायक ने कहा- 'चुनाव के…'
जीतन राम मांझी की समधन के काफिले पर हमला, रास्ता रोका, सुरक्षाकर्मियों से भिड़े, क्या है मामला?
बिहार
'लहंगा उठा के नाचे…', मलमास मेले में थिएटर देख रहे सुरक्षाकर्मी, CM सम्राट चौधरी ने किया था उद्घाटन
'लहंगा उठा के नाचे…', मलमास मेले में थिएटर देख रहे सुरक्षाकर्मी, CM सम्राट ने किया था उद्घाटन
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बाबा रे बाबा... 'पिस्तौल बाबा'! | Sansani
Sandeep Chaudhary | Inflation | Iran US War: ट्रंप का 'स्लेज हैमर' और 'आपदाओं का दशक'! | Video Game
Rajdhani Train Fire: राजधानी एक्सप्रेस में कैसे लगी भीषण आग ? | Short Circuit
Janhit : ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं Trump ? | Iran-US War Update
Fuel Crisis : पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 48 घंटे में दोबारा बढ़ी CNG! | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पर ममता बनर्जी ने लगवाया था विश्व बांग्ला का लोगो, शुभेंदु सरकार ने हटाया
कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पर ममता बनर्जी ने लगवाया था विश्व बांग्ला का लोगो, शुभेंदु सरकार ने हटाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथ में रामचरित मानस लिए वकील पर यूपी में पुलिस ने किया लाठीचार्ज! तस्वीर शेयर कर अखिलेश बोले- ‘अधर्मी भाजपा’ को अब...
हाथ में रामचरित मानस लिए वकील पर यूपी में पुलिस ने किया लाठीचार्ज! तस्वीर शेयर कर अखिलेश बोले- ‘अधर्मी भाजपा’ को अब...
इंडिया
अशोक मित्तल के बाद एक और AAP नेता के खिलाफ ED का एक्शन, दीपक सिंगला के घर रेड
अशोक मित्तल के बाद एक और AAP नेता के खिलाफ ED का एक्शन, दीपक सिंगला के घर रेड
स्पोर्ट्स
RCB से हार के बाद बेहद मायूस प्रीति जिंटा, श्रेयस अय्यर से बातचीत के दौरान की तस्वीर वायरल
RCB से हार के बाद बेहद मायूस प्रीति जिंटा, श्रेयस अय्यर से बातचीत के दौरान की तस्वीर वायरल
विश्व
भारत ने खारिज किया नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का मीडिया की आजादी वाला बयान, कहा- ये लैक ऑफ नॉलेज
भारत ने खारिज किया नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का मीडिया की आजादी वाला बयान, कहा- ये लैक ऑफ नॉलेज
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का रिलीज से पहले भौकाल, धुआंधार बिक रहे टिकट, जानें- एडवांस बुकिंग में कितना कर डाला कलेक्शन
दुनियाभर में धुआंधार बिक रहे 'दृश्यम 3' के टिकट, जानें- एडवांस बुकिंग कलेक्शन
नौकरी
घर बैठे नौकरी का शानदार मौका, जानिए क्या है NCS Portal और कैसे करें रजिस्ट्रेशन
घर बैठे नौकरी का शानदार मौका, जानिए क्या है NCS Portal और कैसे करें रजिस्ट्रेशन
ब्यूटी
Glowing Skin Tips: महंगे पार्लर की जरूरत नहीं, इन आसान स्किन केयर हैबिट्स से वापस पाएं चेहरे का खोया हुआ निखार
महंगे पार्लर की जरूरत नहीं, इन आसान स्किन केयर हैबिट्स से वापस पाएं चेहरे का खोया हुआ निखार
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget