आनंद मोहन ने जदयू को कहा थैली की पार्टी, अब JDU का बड़ा बयान- 'आपकी पत्नी को…'

बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन (Anand Mohan) ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जेडीयू (JDU) से नाराज चल रहे हैं, पार्टी के नेताओं से नाराज चल रहे हैं. उनके बयानों से तो यही लग रहा है. दरअसल आनंद मोहन ने यह कहा है कि जिस नेता ने जेडीयू को खड़ा किया उसी को आज दफना दिया गया है. उनका मतलब नीतीश कुमार से था. उन्होंने जेडीयू को थैली की पार्टी करार दिया. इस पर अब जेडीयू की ओर से बड़ा बयान सामने आया है.

आनंद मोहन के बयान पर सोमवार (18 मई, 2026) को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव सह विधायक श्याम रजक ने कहा, "जेडीयू में कोई थैली की राजनीति नहीं चल रही है. आपकी पत्नी को लोकसभा का टिकट देने के लिए थैली ली गई थी? क्या बेटे को विधानसभा का टिकट देने के लिए थैली ली गई थी? सबूत है तो दीजिए…"

यह भी पढ़ें- जीतन राम मांझी की समधन के काफिले पर हमला, सुरक्षाकर्मियों से भिड़े लोग, विधायक ने कहा- 'चुनाव के…'

'कौन कितने वोट से चुनाव जीता है यह…'

श्याम रजक ने बिना नाम लिए सवाल खड़े करते हुए कहा कि कौन कितने वोट से चुनाव जीता है यह देख लीजिए इससे पता चल जाएगा कि आपकी ताकत क्या है. यहां बता दें कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद इस बार सिर्फ 112 वोटों से विधायक का चुनाव जीते हैं. मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ लेकिन आनंद मोहन के बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया है.

पार्टी के हर कार्यक्रम में रहती है नीतीश की तस्वीर

दूसरी ओर विधायक श्याम रजक ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में नीतीश कुमार की तस्वीर लगाने को लेकर संवैधानिक अड़चन है क्योंकि वह सरकार में नहीं हैं. सरकार उनके मार्गदर्शन में जरूर चल रही है. सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री भी उन्होंने ही बनाया. सरकारी कार्यक्रमों में पीएम, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तस्वीर रहती है. नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. पार्टी के हर कार्यक्रम में नीतीश की तस्वीर होती है.

यह भी पढ़ें- 'लहंगा उठा के नाचे…', मलमास मेले में थिएटर देख रहे सुरक्षाकर्मी, CM सम्राट चौधरी ने किया था उद्घाटन