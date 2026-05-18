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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीGlowing Skin Tips: महंगे पार्लर की जरूरत नहीं, इन आसान स्किन केयर हैबिट्स से वापस पाएं चेहरे का खोया हुआ निखार

Glowing Skin Tips: महंगे पार्लर की जरूरत नहीं, इन आसान स्किन केयर हैबिट्स से वापस पाएं चेहरे का खोया हुआ निखार

Vitamin C For Skin: भारत जैसे देश में जहां पॉल्यूशन और गर्मी दोनों ज्यादा हैं, वहां स्किन जल्दी डल और थकी हुई दिखने लगती है. चलिए आपको ग्लोइंग के राज बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 18 May 2026 10:09 AM (IST)
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How To Get Glowing Skin Naturally: पूरे हफ्ते की थकान, स्ट्रेस, धूल-मिट्टी, तेज धूप और घंटों स्क्रीन के सामने बैठने का असर सबसे पहले चेहरे पर दिखता है. कई बार आईने में खुद को देखकर लगता है कि स्किन की सारी चमक गायब हो गई है. खासकर भारत जैसे देश में जहां पॉल्यूशन और गर्मी दोनों ज्यादा हैं, वहां स्किन जल्दी डल और थकी हुई दिखने लगती है. लेकिन अच्छी बात ये है कि ग्लोइंग स्किन पाने के लिए हमेशा महंगे ट्रीटमेंट या पार्लर की जरूरत नहीं होती. कुछ आसान और साइंस बेस्ड स्किन केयर हैबिट्स अपनाकर चेहरे की खोई चमक वापस लाई जा सकती है. 

स्किन को रगड़ना बंद करना क्यों जरूरी?

सबसे पहले स्किन को ज्यादा रगड़ना बंद करना जरूरी है. कई लोग डल स्किन हटाने के लिए हार्श स्क्रब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे स्किन और ज्यादा डैमेज हो सकती है. एक्सपर्ट्स अब केमिकल एक्सफोलिएंट्स जैसे AHA और BHA को ज्यादा बेहतर मानते हैं. ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड जैसे इंग्रीडिएंट्स डेड स्किन सेल्स को धीरे-धीरे हटाते हैं और स्किन को स्मूद बनाते हैं. आजकल स्किन साइकलिंग भी काफी ट्रेंड में है, जिसमें एक रात एक्टिव एसिड्स यूज किए जाते हैं और दूसरी रात सिर्फ हाइड्रेशन पर फोकस किया जाता है. इससे स्किन बैरियर भी सुरक्षित रहता है.

नेचुरल ग्लो के लिए एंटीऑक्सिडेंट्स क्यों जरूरी?

अगर स्किन को नेचुरल ग्लो देना है तो एंटीऑक्सिडेंट्स बेहद जरूरी हैं. विटामिन C को स्किन ब्राइटनेस के लिए सबसे असरदार इंग्रीडिएंट माना जाता है. ये पॉल्यूशन और UV रेज से बनने वाले फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करता है, जो कोलेजन को नुकसान पहुंचाते हैं. इसके साथ राइस वॉटर और ट्रानेक्सामिक एसिड जैसे इंग्रीडिएंट्स डार्क स्पॉट्स कम करने और स्किन टोन बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

स्किन खिंचा- खिंचा न दिखे इसके लिए क्या जरूरी

स्किन का ग्लो सिर्फ बाहर से नहीं आता, उसके लिए स्किन बैरियर मजबूत होना भी जरूरी है. जब स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है तो चेहरा बेजान और खिंचा-खिंचा दिखने लगता है. इसलिए सेरामाइड्स, हायल्यूरोनिक एसिड और नियासिनामाइड जैसे इंग्रीडिएंट्स वाली क्रीम और टोनर इस्तेमाल करना फायदेमंद माना जाता है. ये स्किन में मॉइस्चर लॉक करते हैं और स्किन माइक्रोबायोम को हेल्दी रखने में मदद करते हैं.

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ग्लोइंग के लिए अच्छी नींद भी जरूरी?

अच्छी नींद भी ग्लोइंग स्किन के लिए उतनी ही जरूरी है जितना महंगा स्किन केयर. खराब नींद का असर अगले ही दिन चेहरे पर दिखने लगता है. स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल ब्लड फ्लो को प्रभावित करता है, जिससे चेहरा थका और फीका दिख सकता है. रात के समय बॉडी सेल रिपेयर का काम तेजी से करती है, इसलिए सोने से पहले नाइट क्रीम और रिपेरेटिव प्रोडक्ट्स लगाने की सलाह दी जाती है.

सनस्क्रीन भी है जरूरी

इसके अलावा सनस्क्रीन को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए. हल्की धूप भी कोलेजन को नुकसान पहुंचा सकती है और पिग्मेंटेशन बढ़ा सकती है. एक्सपर्ट्स रोजाना SPF 30+ वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाने की सलाह देते हैं. सबसे जरूरी बात ये है कि स्किन का ग्लो एक दिन में वापस नहीं आता. सही स्किन केयर, अच्छी नींद और नियमित देखभाल से धीरे-धीरे चेहरे की नेचुरल चमक वापस आने लगती है.

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Published at : 18 May 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Glowing Skin Tips Healthy Skin Skin Care Routine
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