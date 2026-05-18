कितने अमीर हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, जाने कहां-कहां से होती कमाई?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सतीशन के पास खुद की कार नहीं, पत्नी के पास भारी सोना.

Kerala New CM Net Worth: केरल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूडीएफ सरकार ने राज्य की कमान संभाल ली है. कांग्रेस की अगुवाई वाले इस गठबंधन के कद्दावर नेता वीडी सतीशन ने केरल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है. राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. मुख्यमंत्री बनते ही सतीशन की निजी जिंदगी और उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हर कोई जानना चाहता है कि सूबे के नए मुखिया के पास कितनी दौलत है और उनकी कमाई कहां से होती है.

राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह

केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के दो हफ्तों के भीतर राज्य में नई यूडीएफ (UDF) सरकार का गठन हो गया है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस मोर्चे के नेता वीडी सतीशन को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है. तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित एक भव्य और गरिमामय समारोह के दौरान राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई.

करोड़ों की कुल नेटवर्थ

मुख्यमंत्री की गद्दी संभालते ही वीडी सतीशन की संपत्ति का पूरा ब्योरा जनता के सामने आ गया है. चुनाव आयोग के पास जमा किए गए आधिकारिक हलफनामे के मुताबिक, केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की कुल नेटवर्थ यानी संपत्ति 6 करोड़ रुपये से ज्यादा की है. इसके साथ ही उन पर कुछ वित्तीय देनदारियां भी दर्ज हैं. करोड़ों रुपये के मालिक होने के बावजूद वीडी सतीशन के सिर पर कर्ज का बोझ भी है. उनके द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए एफिडेविट के अनुसार, उनके ऊपर वर्तमान में करीब 41.45 लाख रुपये का कर्ज बकाया है. इस कर्ज के बाद भी उनकी कुल आर्थिक स्थिति काफी मजबूत और स्थिर दिखाई देती है. केरल चुनाव 2026 के समय दिए गए हलफनामे के अनुसार, उनके और उनकी पत्नी के पास कुल 73 हजार रुपये की नकदी मौजूद थी.

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बैंक खातों में मोटी रकम

सतीशन के पास सिर्फ नकद रुपया ही नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग बैंकों में भी अच्छी खासी रकम सुरक्षित रखी गई है. उनके चुनावी हलफनामे में साफ तौर पर बताया गया है कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के विभिन्न बैंक खातों में कुल मिलाकर 73.62 लाख रुपये का फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स जमा है. इस पूरे संपत्ति विवरण में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वीडी सतीशन के पास करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद खुद के नाम पर कोई कार या गाड़ी नहीं है. वह बिना किसी निजी कार के ही अपना जीवन चलाते रहे हैं, जो उनके इस रसूख के बीच एक बेहद दिलचस्प और अलग पहलू माना जा रहा है.

बचत योजनाओं से बनाई है दूरी

आमतौर पर लोग टैक्स बचाने या सुरक्षित भविष्य के लिए सरकारी योजनाओं में पैसा लगाते हैं, लेकिन केरल के नए मुख्यमंत्री का तरीका थोड़ा अलग है. सतीशन के पास कोई भी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) या पोस्टल सेविंग अकाउंट नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने कोई एलआईसी (LIC) पॉलिसी भी नहीं ले रखी है. सरकारी बचत योजनाओं से दूरी बनाने वाले वीडी सतीशन ने शेयर बाजार में थोड़ा-बहुत हाथ आजमाया है. हलफनामे के आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने अलग-अलग कंपनियों के शेयर और बॉन्ड में बहुत ही सीमित निवेश किया हुआ है. सतीशन का शेयर बाजार में कुल निवेश महज 25 हजार रुपये का है.

पति और पत्नी के पास भारी सोना

वीडी सतीशन और उनकी पत्नी के पास मौजूद सोने के जेवरात और अन्य कीमती सामान की कुल वैल्यू 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा आंकी गई है. उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार, मुख्यमंत्री के पास खुद केवल 35 ग्राम सोना है, जो कि पुरुषों के लिहाज से सामान्य माना जाता है. भले ही सतीशन के पास सोना कम हो, लेकिन उनकी पत्नी के पास जेवरातों का बड़ा कलेक्शन है. हलफनामे में दर्ज जानकारी के मुताबिक, उनकी पत्नी के पास कुल 1128 ग्राम यानी एक किलोग्राम से भी ज्यादा सोना है. इस सोने और बैंक बैलेंस को मिलाकर मुख्यमंत्री की कुल चल संपत्ति (मूवेबल एसेट्स) करीब 2.37 करोड़ रुपये की हो जाती है.

अचल संपत्ति का बड़ा साम्राज्य

चल संपत्ति के अलावा वीडी सतीशन के पास अचल संपत्ति का भी एक बड़ा हिस्सा है. उनके पास करोड़ों रुपये की जमीनें और रिहायशी मकान हैं. एफिडेविट के अनुसार, सतीशन के खुद के नाम पर कोई भी खेती करने योग्य जमीन दर्ज नहीं है, लेकिन परिवार के पास जमीन जरूर है.

पत्नी के नाम पर कृषि भूमि

मुख्यमंत्री के नाम पर भले ही कोई खेत न हो, लेकिन उनकी पत्नी के नाम पर अच्छी खासी जमीन मौजूद है. हलफनामे के मुताबिक, सतीशन की पत्नी के नाम पर कुल 61 लाख रुपये की एग्रीकल्चर लैंड यानी खेती की जमीन रजिस्टर्ड है, जो उनकी अचल संपत्ति के कुल मूल्य को और बढ़ा देती है. खेती की जमीन के अलावा इस राजनीतिक परिवार के पास रहने और अन्य इस्तेमाल की जमीनों का भी बड़ा हिस्सा है. वीडी सतीशन और उनकी पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से कुल 3 करोड़ रुपये की नॉन-एग्रीकल्चर लैंड यानी गैर-कृषि भूमि दर्ज है, जिसकी बाजार में आज अच्छी कीमत है.

रहने के लिए अपना निजी मकान

जमीन-जायदाद के इस लंबे-चौड़े विवरण में उनके रिहायशी मकान की जानकारी भी सामने आई है. रिहायशी संपत्तियों की बात करें, तो केरल के इस नए मुख्यमंत्री के नाम पर एक खुद का मकान भी रजिस्टर्ड है, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत लगभग 25 लाख रुपये आंकी गई है.

कहां से होती है कमाई?

मुख्यमंत्री का वेतन और मिलने वाले भत्ते सतीशन की नियमित कमाई के जरियों की बात करें, तो अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें सरकार से एक तय वेतन और कई तरह के वीआईपी भत्ते मिलेंगे. केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें हर महीने मिलने वाली मूल सैलरी लगभग 1,85,000 रुपये प्रति माह तय की गई है, इसके अलावा कई सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी.

वकालत के पेशे से रेगुलर इनकम

सतीशन की आमदनी सिर्फ राजनीति और सरकारी पदों पर ही टिकी नहीं है. चूंकि वह केरल की लॉ यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ले चुके हैं और पेशे से एक सर्टिफाइड वकील हैं, इसलिए वे कोर्ट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस के जरिए भी नियमित रूप से एक अच्छी कानूनी आय हासिल करते रहते हैं.

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