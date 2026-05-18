हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजKerala New CM Net Worth: कितने अमीर हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, जाने कहां-कहां से होती कमाई?

Kerala New CM Net Worth: कितने अमीर हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, जाने कहां-कहां से होती कमाई?

Kerala New CM Net Worth: केरल के नए सीएम वीडी सतीशन ने सीएम पद की शपथ ले ली है. आइए जानें कि वे कितने अमीर हैं, उनके पास कितना रुपया-पैसा है और उनकी कमाई कहां-कहां से होती है.

By : निधि पाल | Updated at : 18 May 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सतीशन के पास खुद की कार नहीं, पत्नी के पास भारी सोना.

Kerala New CM Net Worth: केरल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूडीएफ सरकार ने राज्य की कमान संभाल ली है. कांग्रेस की अगुवाई वाले इस गठबंधन के कद्दावर नेता वीडी सतीशन ने केरल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है. राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. मुख्यमंत्री बनते ही सतीशन की निजी जिंदगी और उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हर कोई जानना चाहता है कि सूबे के नए मुखिया के पास कितनी दौलत है और उनकी कमाई कहां से होती है.

राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह 

केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के दो हफ्तों के भीतर राज्य में नई यूडीएफ (UDF) सरकार का गठन हो गया है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस मोर्चे के नेता वीडी सतीशन को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है. तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित एक भव्य और गरिमामय समारोह के दौरान राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई. 

करोड़ों की कुल नेटवर्थ 

मुख्यमंत्री की गद्दी संभालते ही वीडी सतीशन की संपत्ति का पूरा ब्योरा जनता के सामने आ गया है. चुनाव आयोग के पास जमा किए गए आधिकारिक हलफनामे के मुताबिक, केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की कुल नेटवर्थ यानी संपत्ति 6 करोड़ रुपये से ज्यादा की है. इसके साथ ही उन पर कुछ वित्तीय देनदारियां भी दर्ज हैं. करोड़ों रुपये के मालिक होने के बावजूद वीडी सतीशन के सिर पर कर्ज का बोझ भी है. उनके द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए एफिडेविट के अनुसार, उनके ऊपर वर्तमान में करीब 41.45 लाख रुपये का कर्ज बकाया है. इस कर्ज के बाद भी उनकी कुल आर्थिक स्थिति काफी मजबूत और स्थिर दिखाई देती है. केरल चुनाव 2026 के समय दिए गए हलफनामे के अनुसार, उनके और उनकी पत्नी के पास कुल 73 हजार रुपये की नकदी मौजूद थी. 

यह भी पढ़ें: Forex Reserves: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन-कौन सी करेंसी, जानें सबसे ज्यादा क्या है रिजर्व?

बैंक खातों में मोटी रकम 

सतीशन के पास सिर्फ नकद रुपया ही नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग बैंकों में भी अच्छी खासी रकम सुरक्षित रखी गई है. उनके चुनावी हलफनामे में साफ तौर पर बताया गया है कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के विभिन्न बैंक खातों में कुल मिलाकर 73.62 लाख रुपये का फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स जमा है. इस पूरे संपत्ति विवरण में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वीडी सतीशन के पास करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद खुद के नाम पर कोई कार या गाड़ी नहीं है. वह बिना किसी निजी कार के ही अपना जीवन चलाते रहे हैं, जो उनके इस रसूख के बीच एक बेहद दिलचस्प और अलग पहलू माना जा रहा है. 

बचत योजनाओं से बनाई है दूरी 

आमतौर पर लोग टैक्स बचाने या सुरक्षित भविष्य के लिए सरकारी योजनाओं में पैसा लगाते हैं, लेकिन केरल के नए मुख्यमंत्री का तरीका थोड़ा अलग है. सतीशन के पास कोई भी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) या पोस्टल सेविंग अकाउंट नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने कोई एलआईसी (LIC) पॉलिसी भी नहीं ले रखी है. सरकारी बचत योजनाओं से दूरी बनाने वाले वीडी सतीशन ने शेयर बाजार में थोड़ा-बहुत हाथ आजमाया है. हलफनामे के आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने अलग-अलग कंपनियों के शेयर और बॉन्ड में बहुत ही सीमित निवेश किया हुआ है. सतीशन का शेयर बाजार में कुल निवेश महज 25 हजार रुपये का है. 

पति और पत्नी के पास भारी सोना 

वीडी सतीशन और उनकी पत्नी के पास मौजूद सोने के जेवरात और अन्य कीमती सामान की कुल वैल्यू 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा आंकी गई है. उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार, मुख्यमंत्री के पास खुद केवल 35 ग्राम सोना है, जो कि पुरुषों के लिहाज से सामान्य माना जाता है. भले ही सतीशन के पास सोना कम हो, लेकिन उनकी पत्नी के पास जेवरातों का बड़ा कलेक्शन है. हलफनामे में दर्ज जानकारी के मुताबिक, उनकी पत्नी के पास कुल 1128 ग्राम यानी एक किलोग्राम से भी ज्यादा सोना है. इस सोने और बैंक बैलेंस को मिलाकर मुख्यमंत्री की कुल चल संपत्ति (मूवेबल एसेट्स) करीब 2.37 करोड़ रुपये की हो जाती है.

अचल संपत्ति का बड़ा साम्राज्य 

चल संपत्ति के अलावा वीडी सतीशन के पास अचल संपत्ति का भी एक बड़ा हिस्सा है. उनके पास करोड़ों रुपये की जमीनें और रिहायशी मकान हैं. एफिडेविट के अनुसार, सतीशन के खुद के नाम पर कोई भी खेती करने योग्य जमीन दर्ज नहीं है, लेकिन परिवार के पास जमीन जरूर है. 

पत्नी के नाम पर कृषि भूमि 

मुख्यमंत्री के नाम पर भले ही कोई खेत न हो, लेकिन उनकी पत्नी के नाम पर अच्छी खासी जमीन मौजूद है. हलफनामे के मुताबिक, सतीशन की पत्नी के नाम पर कुल 61 लाख रुपये की एग्रीकल्चर लैंड यानी खेती की जमीन रजिस्टर्ड है, जो उनकी अचल संपत्ति के कुल मूल्य को और बढ़ा देती है. खेती की जमीन के अलावा इस राजनीतिक परिवार के पास रहने और अन्य इस्तेमाल की जमीनों का भी बड़ा हिस्सा है. वीडी सतीशन और उनकी पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से कुल 3 करोड़ रुपये की नॉन-एग्रीकल्चर लैंड यानी गैर-कृषि भूमि दर्ज है, जिसकी बाजार में आज अच्छी कीमत है.

रहने के लिए अपना निजी मकान 

जमीन-जायदाद के इस लंबे-चौड़े विवरण में उनके रिहायशी मकान की जानकारी भी सामने आई है. रिहायशी संपत्तियों की बात करें, तो केरल के इस नए मुख्यमंत्री के नाम पर एक खुद का मकान भी रजिस्टर्ड है, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत लगभग 25 लाख रुपये आंकी गई है.

कहां से होती है कमाई?

मुख्यमंत्री का वेतन और मिलने वाले भत्ते सतीशन की नियमित कमाई के जरियों की बात करें, तो अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें सरकार से एक तय वेतन और कई तरह के वीआईपी भत्ते मिलेंगे. केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें हर महीने मिलने वाली मूल सैलरी लगभग 1,85,000 रुपये प्रति माह तय की गई है, इसके अलावा कई सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी.

वकालत के पेशे से रेगुलर इनकम 

सतीशन की आमदनी सिर्फ राजनीति और सरकारी पदों पर ही टिकी नहीं है. चूंकि वह केरल की लॉ यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ले चुके हैं और पेशे से एक सर्टिफाइड वकील हैं, इसलिए वे कोर्ट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस के जरिए भी नियमित रूप से एक अच्छी कानूनी आय हासिल करते रहते हैं.

यह भी पढ़ें: PM Modi In Sweden: क्या स्वीडन की तरह भारत भी विदेशी नागरिकों को दे सकता है सर्वोच्च सम्मान, जानें क्या है नियम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 18 May 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
VD Satheesan Kerala New CM VD Satheesan Net Worth Kerala Chief Minister Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Kerala New CM Net Worth: कितने अमीर हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, जाने कहां-कहां से होती कमाई?
कितने अमीर हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, जाने कहां-कहां से होती कमाई?
जनरल नॉलेज
क्या स्वीडन की तरह भारत भी विदेशी नागरिकों को दे सकता है सर्वोच्च सम्मान, जानें क्या है नियम
क्या स्वीडन की तरह भारत भी विदेशी नागरिकों को दे सकता है सर्वोच्च सम्मान, जानें क्या है नियम
जनरल नॉलेज
ऑपरेशनल लाइफ खत्म होने के बाद कहां जाते हैं पुराने लड़ाकू विमान, आखिर क्या होता है उनका?
ऑपरेशनल लाइफ खत्म होने के बाद कहां जाते हैं पुराने लड़ाकू विमान, आखिर क्या होता है उनका?
जनरल नॉलेज
History Of Momos: नेपाल नहीं बल्कि इस देश में हुआ था मोमोज का आविष्कार, जानें क्या है इसका इतिहास?
नेपाल नहीं बल्कि इस देश में हुआ था मोमोज का आविष्कार, जानें क्या है इसका इतिहास?
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बाबा रे बाबा... 'पिस्तौल बाबा'! | Sansani
Sandeep Chaudhary | Inflation | Iran US War: ट्रंप का 'स्लेज हैमर' और 'आपदाओं का दशक'! | Video Game
Rajdhani Train Fire: राजधानी एक्सप्रेस में कैसे लगी भीषण आग ? | Short Circuit
Janhit : ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं Trump ? | Iran-US War Update
Fuel Crisis : पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 48 घंटे में दोबारा बढ़ी CNG! | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पर ममता बनर्जी ने लगवाया था विश्व बांग्ला का लोगो, शुभेंदु सरकार ने हटाया
कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पर ममता बनर्जी ने लगवाया था विश्व बांग्ला का लोगो, शुभेंदु सरकार ने हटाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथ में रामचरित मानस लिए वकील पर यूपी में पुलिस ने किया लाठीचार्ज! तस्वीर शेयर कर अखिलेश बोले- ‘अधर्मी भाजपा’ को अब...
हाथ में रामचरित मानस लिए वकील पर यूपी में पुलिस ने किया लाठीचार्ज! तस्वीर शेयर कर अखिलेश बोले- ‘अधर्मी भाजपा’ को अब...
इंडिया
अशोक मित्तल के बाद एक और AAP नेता के खिलाफ ED का एक्शन, दीपक सिंगला के घर रेड
अशोक मित्तल के बाद एक और AAP नेता के खिलाफ ED का एक्शन, दीपक सिंगला के घर रेड
स्पोर्ट्स
RCB से हार के बाद बेहद मायूस प्रीति जिंटा, श्रेयस अय्यर से बातचीत के दौरान की तस्वीर वायरल
RCB से हार के बाद बेहद मायूस प्रीति जिंटा, श्रेयस अय्यर से बातचीत के दौरान की तस्वीर वायरल
विश्व
भारत ने खारिज किया नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का मीडिया की आजादी वाला बयान, कहा- ये लैक ऑफ नॉलेज
भारत ने खारिज किया नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का मीडिया की आजादी वाला बयान, कहा- ये लैक ऑफ नॉलेज
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का रिलीज से पहले भौकाल, धुआंधार बिक रहे टिकट, जानें- एडवांस बुकिंग में कितना कर डाला कलेक्शन
दुनियाभर में धुआंधार बिक रहे 'दृश्यम 3' के टिकट, जानें- एडवांस बुकिंग कलेक्शन
ट्रेंडिंग
Video: घर में घुसे सांप को पकड़ना पड़ा भारी, होशियारी दिखा रहे युवक को काटने के बाद मची चीख पुकार
घर में घुसे सांप को पकड़ना पड़ा भारी, होशियारी दिखा रहे युवक को काटने के बाद मची चीख पुकार
जनरल नॉलेज
ऑपरेशनल लाइफ खत्म होने के बाद कहां जाते हैं पुराने लड़ाकू विमान, आखिर क्या होता है उनका?
ऑपरेशनल लाइफ खत्म होने के बाद कहां जाते हैं पुराने लड़ाकू विमान, आखिर क्या होता है उनका?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget