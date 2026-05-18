तमिलनाडु CM थलापति विजय पर DMK नेता के बयान से मची खलबली, स्टालिन को लेकर कर दिया बड़ा दावा

तमिलनाडु की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है. विजय की ऐतिहासिक जीत के बाद अब DMK ने पलटवार करना शुरू कर दिया है. DMK के सीनियर नेता और तिरुचेंदूर से विधायक अनीता राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री विजय और उनकी पार्टी TVK (तमिलगा वेत्री कड़गम) की गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोला है.

'6 महीने भी नहीं चलेगी सरकार' - राधाकृष्णन

राधाकृष्णन ने दावा किया कि विजय की सरकार 6 महीने भी नहीं चल पाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जल्द ही सत्ता में वापसी करेंगे. राधाकृष्णन ने जोर देकर कहा, 'हमारे 'थलैवर' (स्टालिन) ही अगले मुख्यमंत्री होंगे. अगले 4 से 6 महीनों के भीतर वह फिर से कमान संभालेंगे.'

टीवीके नेता को दी चुनौती

राधाकृष्णन ने TVK नेता आधव अर्जुन को खुला चैलेंज दिया है. उन्होंने कहा, 'अगर हिम्मत है तो अपनी विधायकी से इस्तीफा दो, मैं भी देता हूं, आओ, मेरे गढ़ तिरुचेंदूर में चुनाव लड़कर देख लो. कोलाथुर सीट पर स्टालिन की हार का जिक्र करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि स्टालिन ने कोलाथुर को 'सिंगापुर' जैसा बना दिया था. उन्होंने स्टालिन को अगली बार त्रिची से चुनाव लड़ने की सलाह दी. अपनी बात रखते हुए राधाकृष्णन ने कोलाथुर के मतदाताओं के प्रति नाराजगी जाहिर की.

इस तीखे हमले पर फिलहाल मुख्यमंत्री विजय के ऑफिस, उनकी पार्टी TVK या नेता आदव अर्जुन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. गौरतलब है कि अप्रैल में हुए चुनावों में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी TVK ने शानदार जीत हासिल की थी, जिसमें एम.के. स्टालिन को अपनी पारंपरिक सीट कोलाथुर से हार का सामना करना पड़ा था. अनीता राधाकृष्णन पिछले 25 सालों से तिरुचेंदूर सीट पर काबिज हैं.

टीवीके ने जीतीं 108 सीटें

पिछले चुनाव परिणामों ने दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था. विजय की पार्टी TVK ने 234 में से 108 सीटें जीतकर DMK और AIADMK के 62 साल पुराने वर्चस्व को खत्म कर दिया था. शुरुआत में बहुमत से 10 सीटें दूर रहने के बाद, विजय ने कांग्रेस, वामपंथी दलों (Left Parties) और VCK के समर्थन से सरकार बनाई। गौरतलब है कि ये तीनों दल पहले DMK के करीबी सहयोगी थे, लेकिन ऐन वक्त पर वे विजय के साथ चले गए. मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में 144 बनाम 22 मतों से बहुमत साबित किया था.

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विपक्ष ने बताया 'अस्थिर सरकार'

विश्वास मत के दौरान AIADMK के कुछ विधायकों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर विजय के पक्ष में वोट दिया था. सरकार बनने के बाद से ही DMK नियुक्तियों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर विजय सरकार को घेर रही है. विपक्ष इसे 'अस्थिर सरकार' बता रहा है, जबकि TVK ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है.

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