हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजअंडे के अंदर सांस कैसे लेते हैं चूजे, कैसे होती है पोषण से लेकर ऑक्सीजन तक की सप्लाई?

अंडे के अंदर सांस कैसे लेते हैं चूजे, कैसे होती है पोषण से लेकर ऑक्सीजन तक की सप्लाई?

Chicks Breathe Inside Egg: चूजा एक अंडे के अंदर 21 दिनों तक जिंदा रहता है और बढ़ता है. आइए जानते हैं उस सील पैक अंडे में एक चूजा सांस कैसे लेता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 Jan 2026 04:10 PM (IST)
Chicks Breathe Inside Egg: चूजा एक अंडे के अंदर 21 दिनों तक जिंदा रहता है और बढ़ता है. आइए जानते हैं उस सील पैक अंडे में एक चूजा सांस कैसे लेता है.

Chicks Breathe Inside Egg: शुरुआत में एक अंडा पूरी तरह से सील लगता है. लेकिन इसके बावजूद भी एक चूजा बिना किसी बाहरी भोजन, पानी यह हवा सप्लाई के 21 दिनों तक उसके अंदर जिंदा रहता है. आइए जानते हैं कि अंडे के अंदर सांस लेने से लेकर पोषण तक एक चूजे को सभी चीजें कैसे मिलती हैं.

1/6
वैसे तो अंडे का खोल कठोर और ठोस लगता है लेकिन इसमें 7000 से ज्यादा माइक्रोस्कॉपी छेद होते हैं. यह छोटे छेद हवा से ऑक्सीजन को धीरे-धीरे अंडे के अंदर जाने देते हैं.
वैसे तो अंडे का खोल कठोर और ठोस लगता है लेकिन इसमें 7000 से ज्यादा माइक्रोस्कॉपी छेद होते हैं. यह छोटे छेद हवा से ऑक्सीजन को धीरे-धीरे अंडे के अंदर जाने देते हैं.
2/6
अंडे के अंदर कोरियोएलेंटोइक झिल्ली नाम का एक खास टिशु होता है. यह है ब्लड वेसल्स से भरा हुआ होता है. यह झिल्ली खोल की अंदरूनी सतह पर होती है और छेदों से गुजरने वाली ऑक्सीजन को सीधे सोख लेती है. ऑक्सीजन को चूजे के खून में पहुंचाया जाता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाकर बाहर छोड़ दिया जाता है.
अंडे के अंदर कोरियोएलेंटोइक झिल्ली नाम का एक खास टिशु होता है. यह है ब्लड वेसल्स से भरा हुआ होता है. यह झिल्ली खोल की अंदरूनी सतह पर होती है और छेदों से गुजरने वाली ऑक्सीजन को सीधे सोख लेती है. ऑक्सीजन को चूजे के खून में पहुंचाया जाता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाकर बाहर छोड़ दिया जाता है.
Published at : 01 Jan 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Chick Breathing Egg Pores Eggshell Oxygen

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
New Year 2026: न्यू ईयर पर विराट ने वाइफ अनुष्का संग शेयर की खास फोटो, नीले सूट में जच रहे हैं 'किंग कोहली'; देखें तस्वीर
न्यू ईयर पर विराट ने वाइफ अनुष्का संग शेयर की खास फोटो, नीले सूट में जच रहे हैं 'किंग कोहली'; देखें तस्वीर
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Astrology Predictions: 2026 में वाकई दुनिया खत्म होने वाली है? ज्योतिषाचार्य की खौफनाक भविष्यवाणी
New Year 2026: 'अब सरकार का क्या होगा..', बाटी- चोखा पार्टी में ऐसा क्यों बोले Akhilesh Yadav? | SP
Indore: इंदौर में दूषित पानी से एक और मौत का दावा | Kailash Vijayvargiya | Mohan Yadav
Astrology Predictions: 2026 में कैसी होगी अर्थव्यवस्था? ज्योतिषाचार्य की बड़ी भविष्यवाणी | PM Modi
Indore: दूषित पानी से 6 महीने के बच्चे की मौत का दावा | Kailash Vijayvargiya | Mohan Yadav

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
New Year 2026: न्यू ईयर पर विराट ने वाइफ अनुष्का संग शेयर की खास फोटो, नीले सूट में जच रहे हैं 'किंग कोहली'; देखें तस्वीर
न्यू ईयर पर विराट ने वाइफ अनुष्का संग शेयर की खास फोटो, नीले सूट में जच रहे हैं 'किंग कोहली'; देखें तस्वीर
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
टेलीविजन
'केबीसी' के सेट पर अगस्त नंदा ने संभाली सिमर भाटिया की साड़ी, नाना अमिताभ बच्चन ने यूं लिए मजे
'केबीसी' के सेट पर अगस्त नंदा ने संभाली सिमर भाटिया की साड़ी, बिग बी ने यूं लिए मजे
जनरल नॉलेज
Myanmar Debt: म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
ट्रेंडिंग
अलख सर के लिए प्रोस्टेट कर रही लड़कियों का वीडियो वायरल, यूजर्स ने समझा- आलू सेव प्रदर्शन
अलख सर के लिए प्रोस्टेट कर रही लड़कियों का वीडियो वायरल, यूजर्स ने समझा- आलू सेव प्रदर्शन
शिक्षा
यूपी नीट पीजी राउंड 3 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, एमडी-एमएस में दाखिले का आखिरी बड़ा मौका
यूपी नीट पीजी राउंड 3 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, एमडी-एमएस में दाखिले का आखिरी बड़ा मौका
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget