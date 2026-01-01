अंडे के अंदर सांस कैसे लेते हैं चूजे, कैसे होती है पोषण से लेकर ऑक्सीजन तक की सप्लाई?

अंडे के अंदर कोरियोएलेंटोइक झिल्ली नाम का एक खास टिशु होता है. यह है ब्लड वेसल्स से भरा हुआ होता है. यह झिल्ली खोल की अंदरूनी सतह पर होती है और छेदों से गुजरने वाली ऑक्सीजन को सीधे सोख लेती है. ऑक्सीजन को चूजे के खून में पहुंचाया जाता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाकर बाहर छोड़ दिया जाता है.