स्पेस में सबकुछ तो उड़ता रहता है तो खाने में नमक कैसे डालते हैं एस्ट्रोनॉट्स?

अगर कोई एस्ट्रोनॉट सामान्य तरीके से नमक छिड़केगा तो नमक के दाने कमरे में या खाने के चारों ओर उड़ सकते हैं. इससे न केवल खाने के स्वाद पर असर होता है, बल्कि डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए खतरा भी पैदा हो सकता है.