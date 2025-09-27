एक्सप्लोरर
स्पेस में सबकुछ तो उड़ता रहता है तो खाने में नमक कैसे डालते हैं एस्ट्रोनॉट्स?
Astronauts Add Salt In Food: स्पेस में खाना खाने का अनुभव धरती से बिल्कुल अलग है. एस्ट्रोनॉट्स की डाइट और मसालों की व्यवस्था पूरी तरह वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से की जाती है.
अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाना केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी होता है. लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से खाना और मसाले अलग से खाने का तरीका पूरी तरह अलग होता है. अब लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आ सकता है कि अगर स्पेस में सब कुछ हवा में तैरता रहता है, तो एस्ट्रोनॉट्स नमक और मसाले कैसे डालते हैं?
Published at : 27 Sep 2025 08:21 AM (IST)
