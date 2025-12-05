हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs SA 3rd ODI: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे शनिवार, 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. इस मैच में 400 रन बन सकते हैं, क्योंकि कोहली-रोहित का बल्ला यहां पहले आग उगल चुका है.

By : शिवम | Updated at : 05 Dec 2025 07:25 PM (IST)
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे शनिवार, 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ये 3 मचों की सीरीज का निर्णायक मुकाबला होगा, जहां 400 से अधिक रन का रिकॉर्ड टूट सकता है. पिछले दोनों वनडे में विराट कोहली शतक लगाकर आ रहे हैं, जबकि इस ग्राउंड (ACA-VDCA Cricket Stadium) पर भी उनका रिकॉर्ड शानदार है. विशाखापट्टनम में सबसे बड़ा वनडे स्कोर रोहित शर्मा ने बनाया है, वो भी अच्छी लय में हैं.

विराट कोहली विशाखापट्टनम में अभी तक 3 शतक लगा चुके हैं, अगर वह शनिवार को शतक लगाते हैं तो वह भारत में एक ग्राउंड पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. कोहली वनडे में इस ग्राउंड पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, उन्होंने 7 पारियों में 587 रन बनाए हैं. रोहित लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 7 पारियों में 355 रन बनाए हैं.

विशाखापट्टनम में सबसे बड़ा वनडे टोटल 387 रन है, जो टीम इंडिया ने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था. इस मैच में रोहित शर्मा ने 138 गेंदों में 159 रन बनाए थे, जो यहां खेली गई सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है. सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी के मामले में दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 157 रन बनाए थे.

विशाखापट्टनम में सबसे बड़ा ODI टोटल

387/5- बनाम वेस्टइंडीज (18 दिसंबर, 2019).

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे की संभावित एकादश

भारत की प्लेइंग 11 (संभावित): यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, नितीश कुमार रेड्डी, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11 (संभावित): एडन मार्क्रम, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी.

कहां देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे का लाइव प्रसारण?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे शनिवार, 6 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. टॉस 1 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 05 Dec 2025 07:25 PM (IST)
IND Vs SA ODI Series IND Vs SA 3rd ODI Visakhapatnam Stadium ACA-VDCA Stadium VIRAT KOHLI Rohit SHarma
