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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजBrain Difference: लड़कों से कितना अलग होता है लड़कियों का दिमाग, जानें ह्यूमन बॉडी की साइंस

Brain Difference: लड़कों से कितना अलग होता है लड़कियों का दिमाग, जानें ह्यूमन बॉडी की साइंस

Brain Difference: लड़कों और लड़कियों के दिमाग में काफी अंतर होते हैं. आइए जानते हैं उन सभी अंतरों के बारे में.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 26 Apr 2026 06:17 PM (IST)
Brain Difference: लड़कों और लड़कियों के दिमाग में काफी अंतर होते हैं. आइए जानते हैं उन सभी अंतरों के बारे में.

Brain Difference: न्यूरोसाइंस के मुताबिक लड़कों और लड़कियों के दिमाग में कई संरचनात्मक और कार्यात्मक अंतर होते हैं. ये अंतर सोचने, व्यवहार करने और सीखने के तरीकों को प्रभावित करते हैं. आइए जानते हैं कि लड़कों और लड़कियों के दिमाग में आखिर क्या अंतर होता है.

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पुरुषों का दिमाग महिलाओं के दिमाग से आकार और वजन में लगभग 10% बड़ा होता है. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं. महिलाओं के दिमाग में ग्रे मैटर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वे अक्सर सूचना को संसाधित करने में ज्यादा कुशल होती हैं. यह फैसला लेने और एनालाइज करने के लिए जिम्मेदार होता है.
पुरुषों का दिमाग महिलाओं के दिमाग से आकार और वजन में लगभग 10% बड़ा होता है. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं. महिलाओं के दिमाग में ग्रे मैटर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वे अक्सर सूचना को संसाधित करने में ज्यादा कुशल होती हैं. यह फैसला लेने और एनालाइज करने के लिए जिम्मेदार होता है.
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पुरुषों के दिमाग में व्हाइट मैटर ज्यादा होता है. यह दिमाग के अलग-अलग क्षेत्र के बीच संचार में सहायता करता है. महिलाओं के दिमाग में ग्रे मैटर ज्यादा होता है जो सूचना की प्रोसेसिंग को बढ़ाता है.
पुरुषों के दिमाग में व्हाइट मैटर ज्यादा होता है. यह दिमाग के अलग-अलग क्षेत्र के बीच संचार में सहायता करता है. महिलाओं के दिमाग में ग्रे मैटर ज्यादा होता है जो सूचना की प्रोसेसिंग को बढ़ाता है.
Published at : 26 Apr 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Neuroscience Brain Difference Male Female Brain

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