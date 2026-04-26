पुरुषों का दिमाग महिलाओं के दिमाग से आकार और वजन में लगभग 10% बड़ा होता है. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं. महिलाओं के दिमाग में ग्रे मैटर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वे अक्सर सूचना को संसाधित करने में ज्यादा कुशल होती हैं. यह फैसला लेने और एनालाइज करने के लिए जिम्मेदार होता है.