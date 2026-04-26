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Brain Difference: लड़कों से कितना अलग होता है लड़कियों का दिमाग, जानें ह्यूमन बॉडी की साइंस
Brain Difference: लड़कों और लड़कियों के दिमाग में काफी अंतर होते हैं. आइए जानते हैं उन सभी अंतरों के बारे में.
Brain Difference: न्यूरोसाइंस के मुताबिक लड़कों और लड़कियों के दिमाग में कई संरचनात्मक और कार्यात्मक अंतर होते हैं. ये अंतर सोचने, व्यवहार करने और सीखने के तरीकों को प्रभावित करते हैं. आइए जानते हैं कि लड़कों और लड़कियों के दिमाग में आखिर क्या अंतर होता है.
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Published at : 26 Apr 2026 06:17 PM (IST)
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