ट्रकों के पीछे क्यों लिखते हैं Use Dipper At night, इसका कंडोम से क्या कनेक्शन?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रकों पर 'डिपर' का अर्थ हेडलाइट्स की लो बीम था।

बाद में यह नारा HIV/AIDS जागरूकता अभियान से जुड़ा।

अभियान में 'डिपर' कंडोम हाइवे पर सस्ते बेचे गए।

यह नारा सड़क सुरक्षा व जन स्वास्थ्य का दोहरा संदेश देता।

Truck Slogan: 'Use Dipper at night' यह तो आपने कई ट्रकों के पीछे लिखा देखा होगा. लेकिन आपको बता दें कि यह सड़क सुरक्षा और हेडलाइट के सही इस्तेमाल से जुड़े होने के साथ-साथ एचआईवी/ एड्स जागरूकता अभियान और एक खास तौर से लॉन्च किए गए कंडोम ब्रांड से भी जुड़ा हुआ है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई.

क्या था इसका मूल उद्देश्य?

ट्रकों पर रात में डिपर का इस्तेमाल करें लिखने का प्राथमिक कारण अंधेरे के बाद सुरक्षित ड्राइविंग को प्रोत्साहित करना था. ड्राइविंग शब्दावली में डिपर वाहन की हेडलाइट की लो बीम सेटिंग को कहा जाता है. जब रात में दो वाहन एक दूसरे के पास आते हैं तो ड्राइवरों से हाई बीम हेडलाइट से लो बीम लाइट पर स्विच करने की अपेक्षा की जाती है. यह तेज रोशनी से आने वाले चालक को अस्थायी रूप से अंधा होने से रोकता है. इससे दोनों वाहनों को विजिबिलिटी बनाए रखने और दुर्घटना की संभावना को कम करने में मदद मिलती है.

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क्या है इसका कंडोम से संबंध

मशहूर राजमार्ग नारे को 2016 में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान के जरिए से पूरी तरह से अलग मतलब मिला. भारत के ट्रक निर्माता टाटा मोटर्स ने लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवर के बीच एचआईवी/ एड्स और सुरक्षित यौन प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के साथ साझेदारी की. अब क्योंकि Use Dipper At Night पहले से ही ट्रक ड्राइवर से परिचित था इस अभियान ने चतुराई से इसे दोहरे प्रवेशक के रूप में दोबारा से इस्तेमाल किया. पहल के हिस्से के रूप में डिपर नाम से एक कंडोम ब्रांड पेश किया गया था.

राजमार्ग पर बांटा गया कंडोम

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए डिपर कंडोम को सस्ता और काफी आसानी से सुलभ बनाया गया. तीन कंडोम वाले एक पैक की कीमत सिर्फ ₹2 थी और इसे राजमार्ग ढाबों, पेट्रोल पंप, टायर की दुकान और वाहन मरम्मत कार्यशालाओं के साथ ट्रक ड्राइवर द्वारा आमतौर पर जाने वाले स्थान पर बेचा गया.

दो संदेशों वाला एक नारा

हालांकि Use Dipper At Night मुख्य रूप से सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़ा हुआ है मगर यह इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे एक सुरक्षा नारे को सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के लिए चुना गया था. अभियान ने इस बात को दर्शाया कि कैसे लाखों ड्राइवर द्वारा देखे जाने वाले रोजमर्रा के संदेश को नारे को बदले बिना जिम्मेदार व्यवहार और बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक उपकरण में बदला जा सकता है.

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