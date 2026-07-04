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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर विवाद को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के 'पर्ची' वाले बयान पर भड़के विनय कटियार, बोले- 'चोर आदमी...'

राम मंदिर विवाद को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के 'पर्ची' वाले बयान पर भड़के विनय कटियार, बोले- 'चोर आदमी...'

Ayodhya Ram Mandir Donation Row: बजरंग दल के संस्थापक और बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए चोर तक कह दिया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 04 Jul 2026 04:21 PM (IST)
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अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मामला देशभर में गरमाया हुआ है. इस बीच बजरंग दल के संस्थापक और बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार इस मसले को लेकर लगातार मुखर हैं. अब उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री को घेरा है. अयोध्या में हुई गड़बड़ी को लेकर पर्ची निकालने और कई बड़े नाम बेनकाब करने वाले बागेश्वर बाबा के बयान पर विनय कटियार भड़क गए. उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए धीरेंद्र शास्त्री को चोर तक कह दिया.

बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने मीडिया के सवाल पर कहा, ''धीरेंद्र शास्त्री... हमारी जरा बात कराओ, फिर हम बताते हैं अभी. धीरेंद्र शास्त्री को तुमने नाम दे दिया. मालूम है कि धीरेंद्र शास्त्री क्या है? हमारे साथ चलो, यहां से दिल्ली तक. चोर आदमी का नाम क्यों लिए?''

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा था?

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने राम मंदिर चंदा चोरी विवाद को लेकर कहा था कि अयोध्या में हुए इस महाघोटाले के पीछे रसूखदार और बड़े मगरमच्छों का हाथ है. अभी तो छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे. उन्होंने ये भी कहा था, "अगर मैं अपनी पर्ची खोलूंगा, तो कई बड़े नाम बेनकाब हो जाएंगे.'' धीरेंद्र शास्त्री कहा कि राम मंदिर में आया चढ़ावा सीधे सनातनियों की भावना से जुड़ा है, इसमें एक रुपये की भी हेराफेरी होती है तो ये महापाप है.

धन का गबन किया गया है- विनय कटियार

अयोध्या राम मंदिर चंदा मामले को लेकर बीजेपी नेता विनय कटियार ने दावा किया था कि उन्होंने इसे लेकर पीएम मोदी जी से बात की है. हो सकता है कि आने वाले समय में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा जेल जाएं. उन्होंने ये भी कहा कि ये साफ है कि धन का गबन किया गया है. इस मामले में एसआईटी को जांच का आदेश मिला है और वो अपना काम कर रही है.

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Published at : 04 Jul 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Vinay Katiyar Dhirendra Krishna Shastri RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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