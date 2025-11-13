जासूसों को सीआईए, रॉ, आईएसआई या एमआई6 जैसी आधिकारिक खुफिया संस्थाओं द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता है. जासूस अपने संचालकों के साथ नियमित संपर्क को बनाए रखते हैं. वहीं अगर स्लीपर सेल की बात करें तो वह अक्सर औपचारिक सरकारी एजेंसी के बजाय गुप्त नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं. उन्हें किसी भी ऑपरेशन से बहुत पहले ही स्थापित कर दिया जाता है और खुलासे से बचने के लिए संचार को पूरी तरह से काट दिया जाता है.