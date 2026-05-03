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Pistol License: आम आदमी कैसे खरीद सकता है पिस्टल, इसके लिए कहां से मिलता है लाइसेंस?
Pistol License: भारत में एक आम नागरिक भी कानूनी तौर पर पिस्टल रख सकता है. आइए जानते हैं कि कैसे मिलता है इसका लाइसेंस.
Pistol License: भारत में एक आम नागरिक कानूनी तौर पर पिस्टल खरीद सकता है. लेकिन सिर्फ आर्म्स एक्ट 1959 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के बाद. यह मंजूरी प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं है. पिस्टल खरीदने की पूरी प्रक्रिया काफी ज्यादा सख्त है. आइए जानते हैं क्या होती है प्रकिया.
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Published at : 03 May 2026 08:54 AM (IST)
Tags :Arms Act Pistol License Gun Law India
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