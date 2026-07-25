पेपर लीक पर देशभर में उबाल, राजस्थान से यूपी तक प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. बिहार में छात्रों का प्रदर्शन जारी है. पटना में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. राजस्थान के जयपुर में वकील धरने पर बैठे हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी है.

पेपर लीक और दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में मध्य प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है. इंदौर में युवा भी धरने पर बैठे हैं. इनका कहना है कि परीक्षा में पारदर्शिता और पेपर लीक के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. बक्सर के अलावा वैशाली में भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की. इस दौरान पीएम मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया. दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का जयपुर में भी विरोध हो रहा है.

यूपी में भी कई जगह विरोध

यूपी में CJP के समर्थन में शुक्रवार को छात्र और वकील सड़कों पर उतरे. प्रयागराज में वकीलों ने जुलूस निकाला. उन्होंने कहा कि जिन पर लाठियां बरसाई गईं, वे हमारे बच्चे हैं. अब लड़ाई सड़कों पर होगी. मेरठ में सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रतीकात्मक अर्थी निकाली. लखीमपुर में भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. कानपुर में सपा विधायक ने ढपली बजाकर प्रदर्शन किया.

उत्तराखंड और हरियाणा में प्रदर्शन

सरकार की शिक्षा नीतियों और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को उत्तराखंड के कई शहरों में प्रदर्शन हुए. देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया. इसके अलावा लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा में धरने-प्रदर्शन तेज हो गए हैं. हरियाणा के कई कलाकार और खिलाड़ी भी जंतर-मंतर पहुंचे हैं. रोहतक में जिला बार एसोसिएशन, हिसार, भिवानी और यमुनानगर में इनेलो वर्कर धरने पर बैठ गए हैं.

मुंबई में निकाला गया तिरंगा मोर्चा

मुंबई में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी शिव सेना (UBT) के बैनर तले मध्य मुंबई के दादर इलाके में जमा हुए. पार्टी की ओर से आयोजित तिरंगा मोर्चा में आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे.

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