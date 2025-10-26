एक्सप्लोरर
Toilet in Space: अंतरिक्ष में टॉयलेट कैसे जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, जानें किस टेक्नोलॉजी का होता है इस्तेमाल?
Toilet In Space: अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता. तो फिर अंतरिक्ष यात्री स्पेस में टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आइए जानते हैं कि किस टेक्नोलॉजी का स्पेस में इस्तेमाल होता है.
Toilet In Space: क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री शौचालय का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस बात को तो सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता. यही वजह है कि वहां पर पारंपरिक शौचालय काम नहीं करते. इसीलिए वैज्ञानिकों ने खास तौर से कुछ ऐसी प्रणालियों विकसित की हैं जो वायु प्रवाह और सक्शन टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती हैं. आइए जानते हैं कैसे करती है यह टेक्नोलॉजी काम.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 26 Oct 2025 09:28 AM (IST)
Tags :Astronauts Space Toilet Zero Gravity
जनरल नॉलेज
6 Photos
अंतरिक्ष में टॉयलेट कैसे जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, जानें किस टेक्नोलॉजी का होता है इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
जब लैब में बनाया जा सकता है हीरा तो क्यों खदानों को खोदते हैं मजदूर, कितना महंगा है ये प्रॉसेस
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
जनरल नॉलेज
7 Photos
बच्चों के लिए अमृत पर बड़ों के लिए क्यों ‘जहर’ बन जाता है दूध, जानें क्या है इसका DNA कनेक्शन?
जनरल नॉलेज
7 Photos
किस विमान से दिल्ली में कराई जाएगी कृत्रिम बारिश, इसकी एक उड़ान में कितना लगेगा फ्यूल?
जनरल नॉलेज
7 Photos
10 किलो सोना और 150 कैरेट हीरे, ये हैं दुनिया की सबसे महंगी वेडिंग ड्रेस; कीमत जान रह जाएंगे हैरान
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विश्व
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
अंतरिक्ष में टॉयलेट कैसे जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, जानें किस टेक्नोलॉजी का होता है इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
जब लैब में बनाया जा सकता है हीरा तो क्यों खदानों को खोदते हैं मजदूर, कितना महंगा है ये प्रॉसेस
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion