अंतरिक्ष में वेस्ट को नीचे की तरफ खींचने वाला कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता. इस वजह से सामान्य शौचालय बेकार हो जाता है. अगर सही प्रणाली ना हो तो वेस्ट बस इधर-उधर तैरता रहेगा जिससे स्वच्छता संबंधी तकलीफें होगी. इस वजह से अंतरिक्ष यात्री सक्शन ड्रिवन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं. यह वेस्ट को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए नियंत्रित वायु प्रवाह का इस्तेमाल करते हैं.