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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजJapan Elections: न रैली और न प्रचार... जापान में महज 12 दिन में कैसे होते हैं इलेक्शन, भारत से कितनी अलग प्रक्रिया?

Japan Elections: न रैली और न प्रचार... जापान में महज 12 दिन में कैसे होते हैं इलेक्शन, भारत से कितनी अलग प्रक्रिया?

Japan Elections: जापान में सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही चुनाव हो जाते हैं. आइए जानते हैं कि यह भारत की चुनाव प्रक्रिया से किस तरह अलग हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 18 May 2026 03:19 PM (IST)
Japan Elections: जापान में सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही चुनाव हो जाते हैं. आइए जानते हैं कि यह भारत की चुनाव प्रक्रिया से किस तरह अलग हैं.

Japan Elections: जापान में चुनावों को दुनिया की सबसे अनुशासित और सख्ती से नियंत्रित लोकतंत्र प्रक्रिया में से एक माना जाता है. भारत के उलट जहां चुनावी अभियान अक्सर महीनों तक चलते हैं जापान एक असाधारण रूप से शांत और कंट्रोल्ड प्रणाली का पालन करता है. आइए जानते हैं कि कैसे होते हैं जापान में चुनाव.

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जापान में निचले सदन के चुनावी अभियान कानूनी तौर पर सिर्फ 12 दिनों तक सीमित होते हैं. इसी के साथ ऊपरी सदन के अभियान 17 दिनों तक चल सकते हैं. आधिकारिक तौर पर स्वीकृत अवधि के बाहर चुनाव प्रचार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसके उलट भारत में चुनाव अक्सर कई हफ्तों या फिर महीनों तक चलते हैं.
जापान में निचले सदन के चुनावी अभियान कानूनी तौर पर सिर्फ 12 दिनों तक सीमित होते हैं. इसी के साथ ऊपरी सदन के अभियान 17 दिनों तक चल सकते हैं. आधिकारिक तौर पर स्वीकृत अवधि के बाहर चुनाव प्रचार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसके उलट भारत में चुनाव अक्सर कई हफ्तों या फिर महीनों तक चलते हैं.
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जापानी कानून उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से घर-घर जाकर वोट मांगने से सख्ती से रोकता है. अधिकारियों का ऐसा मानना है कि इस तरह की बातचीत वोटर को अनुचित रूप से प्रभावित या फिर उन पर दबाव डाल सकती है. हालांकि भारत में घर-घर जाकर प्रचार करना सबसे आम राजनीतिक रणनीतियों में से एक है. इसमें उम्मीदवार सीधे मतदाताओं से मिलते हैं, पर्चे बांटते हैं और स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाते हैं.
जापानी कानून उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से घर-घर जाकर वोट मांगने से सख्ती से रोकता है. अधिकारियों का ऐसा मानना है कि इस तरह की बातचीत वोटर को अनुचित रूप से प्रभावित या फिर उन पर दबाव डाल सकती है. हालांकि भारत में घर-घर जाकर प्रचार करना सबसे आम राजनीतिक रणनीतियों में से एक है. इसमें उम्मीदवार सीधे मतदाताओं से मिलते हैं, पर्चे बांटते हैं और स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाते हैं.
Published at : 18 May 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
India Elections Election Rules Japan Elections

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