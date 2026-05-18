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Japan Elections: न रैली और न प्रचार... जापान में महज 12 दिन में कैसे होते हैं इलेक्शन, भारत से कितनी अलग प्रक्रिया?
Japan Elections: जापान में सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही चुनाव हो जाते हैं. आइए जानते हैं कि यह भारत की चुनाव प्रक्रिया से किस तरह अलग हैं.
Japan Elections: जापान में चुनावों को दुनिया की सबसे अनुशासित और सख्ती से नियंत्रित लोकतंत्र प्रक्रिया में से एक माना जाता है. भारत के उलट जहां चुनावी अभियान अक्सर महीनों तक चलते हैं जापान एक असाधारण रूप से शांत और कंट्रोल्ड प्रणाली का पालन करता है. आइए जानते हैं कि कैसे होते हैं जापान में चुनाव.
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Published at : 18 May 2026 03:19 PM (IST)
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