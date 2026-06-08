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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकब और कैसे तैयार हुआ था दुनिया का पहला फ्रिज, बिना बिजली किस तरह करता था काम?

कब और कैसे तैयार हुआ था दुनिया का पहला फ्रिज, बिना बिजली किस तरह करता था काम?

आज रसोई की शान बन चुका फ्रिज एक वक्त पर बिजली से नहीं चलता था. दुनिया का पहला कंप्रेसर आधारित फ्रिज 1834 में बनाया गया, जो बहुत बड़ा और जहरीली गैसों के कारण केवल उद्योगों में इस्तेमाल होता था.

By : निधि पाल  | Updated at : 08 Jun 2026 07:43 AM (IST)
आज रसोई की शान बन चुका फ्रिज एक वक्त पर बिजली से नहीं चलता था. दुनिया का पहला कंप्रेसर आधारित फ्रिज 1834 में बनाया गया, जो बहुत बड़ा और जहरीली गैसों के कारण केवल उद्योगों में इस्तेमाल होता था.

आज के समय में फ्रिज हमारी रसोई का एक ऐसा जरूरी हिस्सा बन चुका है जिसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है. ठंडे पानी से लेकर ताजी सब्जियों और बची हुई दाल को सुरक्षित रखने तक, फ्रिज हर पल हमारे काम आता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया में यह मशीन नहीं थी, तब लोग क्या करते थे? फ्रिज के आविष्कार से पहले हजारों सालों तक इंसानों के पास खाना ठंडा रखने का कोई साधन नहीं था. उस दौर में लोग नदियों की बर्फ को जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर छुपाते थे, ताकि गर्मियों में उसका इस्तेमाल किया जा सके.

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रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सदियों से मिट्टी के मटके को ही असली देसी फ्रिज के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है. करीब 2500 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान मिले मिट्टी के विशेष बर्तन इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि हमारे पूर्वज मिट्टी की मदद से पानी और अनाज को ठंडा रखते थे.
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सदियों से मिट्टी के मटके को ही असली देसी फ्रिज के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है. करीब 2500 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान मिले मिट्टी के विशेष बर्तन इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि हमारे पूर्वज मिट्टी की मदद से पानी और अनाज को ठंडा रखते थे.
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वहीं दूसरी तरफ ईरान में मिट्टी की बड़ी-बड़ी गुंबददार इमारतें बनाई जाती थीं और यूरोप के अमीर लोग अपने घरों में खास तौर पर 'आइस हाउस' बनवाते थे, ताकि ठंडक को लंबे समय तक कैद रखा जा सके.
वहीं दूसरी तरफ ईरान में मिट्टी की बड़ी-बड़ी गुंबददार इमारतें बनाई जाती थीं और यूरोप के अमीर लोग अपने घरों में खास तौर पर 'आइस हाउस' बनवाते थे, ताकि ठंडक को लंबे समय तक कैद रखा जा सके.
Published at : 08 Jun 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
Who Invented First Refrigerator How Old Fridges Worked World First Fridge History

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