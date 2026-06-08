कब और कैसे तैयार हुआ था दुनिया का पहला फ्रिज, बिना बिजली किस तरह करता था काम?

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सदियों से मिट्टी के मटके को ही असली देसी फ्रिज के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है. करीब 2500 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान मिले मिट्टी के विशेष बर्तन इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि हमारे पूर्वज मिट्टी की मदद से पानी और अनाज को ठंडा रखते थे.