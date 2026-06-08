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कब और कैसे तैयार हुआ था दुनिया का पहला फ्रिज, बिना बिजली किस तरह करता था काम?
आज रसोई की शान बन चुका फ्रिज एक वक्त पर बिजली से नहीं चलता था. दुनिया का पहला कंप्रेसर आधारित फ्रिज 1834 में बनाया गया, जो बहुत बड़ा और जहरीली गैसों के कारण केवल उद्योगों में इस्तेमाल होता था.
आज के समय में फ्रिज हमारी रसोई का एक ऐसा जरूरी हिस्सा बन चुका है जिसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है. ठंडे पानी से लेकर ताजी सब्जियों और बची हुई दाल को सुरक्षित रखने तक, फ्रिज हर पल हमारे काम आता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया में यह मशीन नहीं थी, तब लोग क्या करते थे? फ्रिज के आविष्कार से पहले हजारों सालों तक इंसानों के पास खाना ठंडा रखने का कोई साधन नहीं था. उस दौर में लोग नदियों की बर्फ को जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर छुपाते थे, ताकि गर्मियों में उसका इस्तेमाल किया जा सके.
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Published at : 08 Jun 2026 07:43 AM (IST)
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