मुंबई: भायखला पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां बुझाने में जुटीं

Mumbai News: भायखला पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां बुझाने में जुटीं
Mumbai News In Hindi: मुंबई के भायखला पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
मुंबई के भायखला पुलिस स्टेशन की इमारत में रविवार (26 जुलाई) को अचानक भीषण आग लग गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और देखते ही देखते पहली मंजिल पर फैल गई. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. दमकल कर्मी आग पर पूरी तरह काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं.
शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा आग का कारण
मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट सामने आई है. हालांकि, आग किन परिस्थितियों में फैली, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है.
'मंत्री बाद में पहले हमारे रिश्तेदार', संजय शिरसाट से मुलाकात के बाद बोले अभिजीत दीपके के पिता
आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें इमारत का निरीक्षण करेंगी. इसके बाद आग से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आग से कितना नुकसान हुआ है और क्या कोई अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाने की जरूरत है.
एक दिन पहले अंधेरी में भी लगी थी आग
मुंबई में आग लगने की यह दूसरी बड़ी घटना है. इससे एक दिन पहले शनिवार (25 जुलाई) शाम अंधेरी पश्चिम स्थित 'बॉनी प्लाजा' नाम के एक व्यावसायिक केंद्र में भी आग लग गई थी. अधिकारियों के अनुसार, शाम करीब पांच बजे लगी इस आग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली.
महाराष्ट्र: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मंत्री छगन भुजबल का बड़ा बयान, कहा- 'अगर ये...'
दमकल विभाग ने समय रहते मौके पर पहुंचकर करीब साढ़े 5 बजे तक आग पर काबू पा लिया था. इस आग में बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लकड़ी का फर्नीचर, जूते-चप्पल, कपड़े और इत्र का स्टॉक प्रभावित हुआ.
लगातार दो दिनों में आग की घटनाओं के बाद मुंबई में इमारतों की फायर सेफ्टी और बिजली व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं. पुलिस और दमकल विभाग दोनों मामलों की जांच कर रहे हैं.