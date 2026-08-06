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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़: CGPSC परीक्षा में गड़बड़ी, 'बटन' और 'NEWS' ने भी पास किया एग्जाम!

छत्तीसगढ़: CGPSC परीक्षा में गड़बड़ी, 'बटन' और 'NEWS' ने भी पास किया एग्जाम!

Chhattisgarh News: परीक्षा परिणाम की सूची को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर धांधली का आरोप लगाया है. कांग्रेस का कहना है कि यूपीएससी की तर्ज पर CGPSC की परीक्षा कराने के सरकार के दावे फेल हो गए हैं.

Written By : विनीत पाठक |  Updated at : 06 Aug 2026 10:20 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ में CGPSC सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. प्री-परीक्षा 2024 का परिणाम 12 जुलाई को घोषित हुआ था, जिसमें अनोखे नाम वाले प्रतिभागियों का नाम परीक्षा परिणाम में पाए गए.

दरअसल, क्रमांक 467 में स्पेसरानी नाम की प्रतिभागी का नाम है. इसी तरह क्रमांक 6074 में न्यूज़ नाम का प्रतिभागी है. क्रमांक 5769 में तूफान नाम का प्रतिभागी है. क्रमांक 93 में मैन बटन का नाम का प्रतिभागी है.

कांग्रेस ने लगाया धांधली का आरोप

परीक्षा परिणाम की सूची को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर धांधली का आरोप लगाया है. कांग्रेस का कहना है कि यूपीएससी की तर्ज पर CGPSC की परीक्षा कराने के सरकार के दावे फेल हो गए हैं. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर के छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है.

ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, गांवों के हर स्कूल में छात्राओं के लिए बनेंगे टॉयलेट

 

भूपेश बघेल ने कसा तंज

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "NEWS और SPACE RANI को CGPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर प्री एग्जाम में सांय-सांय सफलता मिली है. दोनों को सांय-सांय बधाई."

उन्होंने आगे लिखा, "सनी लियोनि को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने के बाद ये विष्णुदेव जी की अभूतपूर्व उपलब्धि है. एक करोड़ रुपए के प्रतिदिन विज्ञापन देकर जनसम्पर्क विभाग को चौराहों पर इस उपलब्धि को टांगना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में 'रेडियो' और SPACE राजा भी किसी परीक्षा में सफल हो सकें."

ये भी पढ़ें: राष्ट्रमंडल खेल: ज्ञानेश्वरी यादव का स्वागत, CM साय ने की 30 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि की घोषणा

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
CGPSC Raipur News Chhattisgarh News
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