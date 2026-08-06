छत्तीसगढ़: CGPSC परीक्षा में गड़बड़ी, 'बटन' और 'NEWS' ने भी पास किया एग्जाम!

छत्तीसगढ़ में CGPSC सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. प्री-परीक्षा 2024 का परिणाम 12 जुलाई को घोषित हुआ था, जिसमें अनोखे नाम वाले प्रतिभागियों का नाम परीक्षा परिणाम में पाए गए.

दरअसल, क्रमांक 467 में स्पेसरानी नाम की प्रतिभागी का नाम है. इसी तरह क्रमांक 6074 में न्यूज़ नाम का प्रतिभागी है. क्रमांक 5769 में तूफान नाम का प्रतिभागी है. क्रमांक 93 में मैन बटन का नाम का प्रतिभागी है.

कांग्रेस ने लगाया धांधली का आरोप

परीक्षा परिणाम की सूची को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर धांधली का आरोप लगाया है. कांग्रेस का कहना है कि यूपीएससी की तर्ज पर CGPSC की परीक्षा कराने के सरकार के दावे फेल हो गए हैं. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर के छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है.

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NEWS और SPACE RANI को CGPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर प्री एग्जाम में सांय-सांय सफलता मिली है. दोनों को सांय-सांय बधाई.



सनी लियोनि को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने के बाद ये विष्णुदेव जी की अभूतपूर्व उपलब्धि है.



एक करोड़ रुपए के प्रतिदिन विज्ञापन देकर जनसम्पर्क विभाग को… pic.twitter.com/QuRRIh2vw5 — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) August 6, 2026

भूपेश बघेल ने कसा तंज

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "NEWS और SPACE RANI को CGPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर प्री एग्जाम में सांय-सांय सफलता मिली है. दोनों को सांय-सांय बधाई."

उन्होंने आगे लिखा, "सनी लियोनि को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने के बाद ये विष्णुदेव जी की अभूतपूर्व उपलब्धि है. एक करोड़ रुपए के प्रतिदिन विज्ञापन देकर जनसम्पर्क विभाग को चौराहों पर इस उपलब्धि को टांगना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में 'रेडियो' और SPACE राजा भी किसी परीक्षा में सफल हो सकें."

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