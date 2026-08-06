अमरोहा में निर्माणाधीन भवन का लेंटर गिरा, 3 मजदूरों की मौत, 6 घायल

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में गुरुवार (6 अगस्त) को एक दर्दनाक हादसा हो गया. सैदनगली थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव में निर्माणाधीन भवन का लिंटर अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के समय वहां कई मजदूर काम कर रहे थे. लिंटर गिरते ही मजदूर मलबे के नीचे दब गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और मलबा हटाकर मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी. कुछ ही देर में पुलिस, प्रशासन और राहत टीम भी मौके पर पहुंच गई.

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सभी घायलों को मलबे से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है. प्रशासन ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

लगातार बारिश को माना जा रहा हादसे की वजह

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, पिछले कई दिनों से इलाके में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण निर्माणाधीन भवन की मजबूती प्रभावित हुई थी. आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से लिंटर अचानक गिर गया. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि हादसे के सही कारणों की जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी.

डीएम बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई

मृतक मजदूरों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उनका कहना है कि परिवार का सहारा छिन गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, अमरोहा के जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने बताया कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. निर्माण कार्य में किसी तरह की लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन का कहना है कि घायलों का बेहतर इलाज कराया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

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