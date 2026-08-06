मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमरोहा में निर्माणाधीन भवन का लेंटर गिरा, 3 मजदूरों की मौत, 6 घायल

अमरोहा में निर्माणाधीन भवन का लेंटर गिरा, 3 मजदूरों की मौत, 6 घायल

Amroha News In Hindi: शुरुआती जानकारी के अनुसार, पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण यह हादसा हुआ. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 06 Aug 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में गुरुवार (6 अगस्त) को एक दर्दनाक हादसा हो गया. सैदनगली थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव में निर्माणाधीन भवन का लिंटर अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के समय वहां कई मजदूर काम कर रहे थे. लिंटर गिरते ही मजदूर मलबे के नीचे दब गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और मलबा हटाकर मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी. कुछ ही देर में पुलिस, प्रशासन और राहत टीम भी मौके पर पहुंच गई.

मेरठ: योगी आदित्यनाथ के फिर CM बनने की मन्नत, युवक ने उठाया 301 लीटर का कांवड़

सभी घायलों को मलबे से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है. प्रशासन ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

लगातार बारिश को माना जा रहा हादसे की वजह

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, पिछले कई दिनों से इलाके में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण निर्माणाधीन भवन की मजबूती प्रभावित हुई थी. आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से लिंटर अचानक गिर गया. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि हादसे के सही कारणों की जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी.

डीएम बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई

मृतक मजदूरों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उनका कहना है कि परिवार का सहारा छिन गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, अमरोहा के जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने बताया कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. निर्माण कार्य में किसी तरह की लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन का कहना है कि घायलों का बेहतर इलाज कराया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

अतीक के बेटे अबान के 3 दोस्तों की कैसी है हालत, जानें डॉक्टर ने क्या बताया?

और पढ़ें
Published at : 06 Aug 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Amroha News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में बढ़ा गंगा का जलस्तर, प्रशासन ने श्रद्धालुओं को किया अलर्ट
हरिद्वार में बढ़ा गंगा का जलस्तर, प्रशासन ने श्रद्धालुओं को किया अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमरोहा में निर्माणाधीन भवन का लेंटर गिरा, 3 मजदूरों की मौत, 6 घायल
अमरोहा में निर्माणाधीन भवन का लेंटर गिरा, 3 मजदूरों की मौत, 6 घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अग्निवीर योजना पर कांग्रेस का हल्ला बोल, देहरादून में निकाली आक्रोश रैली
अग्निवीर योजना पर कांग्रेस का हल्ला बोल, देहरादून में निकाली आक्रोश रैली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड SIR: उम्र-नाम में गड़बड़ी मिली तो क्या होगा? निर्वाचन आयोग ने जारी किए नए नियम
उत्तराखंड SIR: उम्र-नाम में गड़बड़ी मिली तो क्या होगा? निर्वाचन आयोग ने जारी किए नए नियम
Advertisement

वीडियोज

Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Mannat: 😱Vikrant की याददाश्त हुई वापस, Dhairya को बेनकाब करने के लिए छुपाया सच। #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच नेतन्याहू का PM मोदी को फोन, जानें क्या हुई बात
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच नेतन्याहू का PM मोदी को फोन, जानें क्या हुई बात
इंडिया
AI डीपफेक पर सरकार का एक्शन. फर्जी फोटो-वीडियो पर 3 घंटे में होगी कार्रवाई
AI डीपफेक पर सरकार का एक्शन. फर्जी फोटो-वीडियो पर 3 घंटे में होगी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमरोहा में निर्माणाधीन भवन का लेंटर गिरा, 3 मजदूरों की मौत, 6 घायल
अमरोहा में निर्माणाधीन भवन का लेंटर गिरा, 3 मजदूरों की मौत, 6 घायल
क्रिकेट
Watch: टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच ने संभाला कार्यभार, तगड़े कॉम्पिटिशन से की शुरुआत
Watch: टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच ने संभाला कार्यभार, तगड़े कॉम्पिटिशन से की शुरुआत
इंडिया
गृह मंत्री अमित शाह से मिले TMC के 3 बागी मुस्लिम सांसद, की ये बड़ी मांग
गृह मंत्री अमित शाह से मिले TMC के 3 बागी मुस्लिम सांसद, की ये बड़ी मांग
बॉलीवुड
'अपनी आत्मा बेची', 'गोलमाल' एक्ट्रेस के ऊपर था 1 करोड़ का लोन, चुकाने के लिए करनी पड़ी सी ग्रेड फिल्में
'गोलमाल' एक्ट्रेस के ऊपर था 1 करोड़ का लोन, चुकाने के लिए करनी पड़ी सी ग्रेड फिल्में
इंडिया
अभिजीत दीपके ने CJP में रखा ये बड़ा पद, 13 नेताओं को क्या मिला?
अभिजीत दीपके ने CJP में रखा ये बड़ा पद, 13 नेताओं को क्या मिला?
इंडिया
तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, रेप केस में हाई कोर्ट ने पलटा फैसला
तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, रेप केस में हाई कोर्ट ने पलटा फैसला
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget