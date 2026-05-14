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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPakistan Coal Reserves: पाकिस्तान के पास कितना है कोयले का भंडार? जानिए वहां कैसे हैं तेल और गैस के ताजा हालात

Pakistan Coal Reserves: पाकिस्तान के पास कितना है कोयले का भंडार? जानिए वहां कैसे हैं तेल और गैस के ताजा हालात

Pakistan Coal Reserves: इस ऊर्जा संकट के बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान के पास कितना कोयला भंडार है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 May 2026 12:16 PM (IST)
Pakistan Coal Reserves: इस ऊर्जा संकट के बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान के पास कितना कोयला भंडार है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Pakistan Coal Reserves: भारत में केंद्रीय कैबिनेट ने कोयले से सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि भारत के पास अगले 400 सालों तक के लिए कोयले का एक बड़ा भंडार मौजूद है. इसी बीच सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान के पास कितना कोयला है? पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है. लेकिन इसके बावजूद भी देश गहरी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है.

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पाकिस्तान के पास अभी लगभग 186 अरब टन कोयला भंडार है. इससे यह इस क्षेत्र के कोयला समृद्ध देशों में से एक बन गया है. इन भंडारों का एक काफी बड़ा हिस्सा, 175 अरब टन सिंध प्रांत में स्थित थार रेगिस्तान में है.
पाकिस्तान के पास अभी लगभग 186 अरब टन कोयला भंडार है. इससे यह इस क्षेत्र के कोयला समृद्ध देशों में से एक बन गया है. इन भंडारों का एक काफी बड़ा हिस्सा, 175 अरब टन सिंध प्रांत में स्थित थार रेगिस्तान में है.
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थार कोयला क्षेत्र दुनिया के सातवें सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है और पाकिस्तान की लंबी अवधि की ऊर्जा योजनाओं का केंद्र है. सरकार ने महंगे आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की कोशिश में बिजली उत्पादन के लिए घरेलू कोयले के इस्तेमाल पर अपना ध्यान लगाया है.
थार कोयला क्षेत्र दुनिया के सातवें सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है और पाकिस्तान की लंबी अवधि की ऊर्जा योजनाओं का केंद्र है. सरकार ने महंगे आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की कोशिश में बिजली उत्पादन के लिए घरेलू कोयले के इस्तेमाल पर अपना ध्यान लगाया है.
Published at : 14 May 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Pakistan Oil Crisis Pakistan Coal Reserves Thar Coalfield

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