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Pakistan Coal Reserves: पाकिस्तान के पास कितना है कोयले का भंडार? जानिए वहां कैसे हैं तेल और गैस के ताजा हालात
Pakistan Coal Reserves: इस ऊर्जा संकट के बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान के पास कितना कोयला भंडार है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Pakistan Coal Reserves: भारत में केंद्रीय कैबिनेट ने कोयले से सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि भारत के पास अगले 400 सालों तक के लिए कोयले का एक बड़ा भंडार मौजूद है. इसी बीच सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान के पास कितना कोयला है? पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है. लेकिन इसके बावजूद भी देश गहरी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है.
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Published at : 14 May 2026 12:16 PM (IST)
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