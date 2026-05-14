थार कोयला क्षेत्र दुनिया के सातवें सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है और पाकिस्तान की लंबी अवधि की ऊर्जा योजनाओं का केंद्र है. सरकार ने महंगे आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की कोशिश में बिजली उत्पादन के लिए घरेलू कोयले के इस्तेमाल पर अपना ध्यान लगाया है.