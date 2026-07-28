गटर से लेकर रेप वाली! CJP गर्ल्स प्रोटेस्टर्स पर कीचड़ क्यों उछला?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 36 दिनों तक चले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्र आंदोलन ने देशभर में हलचल मचाई. NEET-UG पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर हजारों छात्र-छात्राएं सड़कों पर उतरे थे. आंदोलन की सफलता के बाद जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन में शामिल लड़कियों पर कुछ बड़े चेहरों ने शर्मनाक बयान देकर नई बहस छेड़ दी है..

पहला नाम: कंगना रनौत- 'गटर जेनरेशन' वाला बयान

बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक लंबा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने नई पीढ़ी की भारतीय महिलाओं को 'गटर जेनरेशन' करार दिया. कंगना ने लिखा कि ये यंग हिंदू गर्ल्स 'नशा, शराब और अनगिनत यौन संबंधों को अपनी आजादी बताती हैं.' उन्होंने आगे कहा कि ये महिलाएं 'पढ़ाई में अच्छी नहीं हैं' और 'अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकतीं.'

कंगना के इस बयान पर तुरंत विरोध शुरू हो गया. कई नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे 'गंदी सोच' और 'गलत' बताया. उन्होंने अपने बयान में साफ शब्दों में कहा, 'ये वही भारतीय लड़कियां हैं, जिनके बॉयफ्रेंड भी अक्सर विदेशी होते हैं. ये पालतू जानवरों की तरह होती हैं, जिन्हें बाहर से लोग कंट्रोल करते हैं.'

यह बयान कई मायनों में अहम है. पहला, इसने लड़कियों की राष्ट्रीयता और निजी संबंधों को उनके आंदोलन में शामिल होने से जोड़कर उनकी नीयत को सीधे चुनौती दी. दूसरा, ‘पालतू जानवर’ जैसी भाषा का इस्तेमाल करके लड़कियों की स्वतंत्र सोच और एजेंसी को पूरी तरह नकार दिया. इस एक बयान ने ही पूरी बहस को आंदोलन के मुद्दे से हटाकर लड़कियों के चरित्र पर ला खड़ा किया.

दूसरा नाम: अनुपम खेर- 'भद्दी भाषा' पर नाराजगी

वेटरन एक्टर अनुपम खेर ने भी इस आंदोलन पर अपनी राय रखी. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर कहा कि पूरे आंदोलन के दौरान 'प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की अपशब्दों वाली और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे मन व्यथित हो गया.' अनुपम खेर ने ये भी कहा कि 'हर उम्र के लोगों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया.'

हालांकि, अनुपम खेर ने अपने बयान में सीधे तौर पर लड़कियों को टारगेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि 'जब बड़े खुद शिष्टता भूल जाएं, तो आने वाली पीढ़ी से उम्मीद कैसे की जा सकती है.' गौर करने वाली बात ये है कि इससे पहले अनुपम खेर ने छात्र आंदोलन का समर्थन किया था और कहा था कि 'छात्र आंदोलन समाज की सबसे शुद्ध आवाज होते हैं.' उन्होंने ये भी कहा था कि वह 'दिल से छात्रों के साथ हैं', लेकिन बाद में उन्होंने आंदोलन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर नाराजगी जताई.

तीसरा नाम: मीनाक्षी भराला- 'लड़कियों ने लड़कों से भी भद्दी गालियां दीं'

महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने सबसे सीधे तौर पर आंदोलन में शामिल लड़कियों को निशाना बनाया. बागपत कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि 'मैंने ऐसी वीडियो देखीं जिसमें छात्र तो भद्दी-भद्दी गालियां दे ही रहे थे, छात्राएं उनसे भी भद्दी-भद्दी गालियां दे रही थीं.' उन्होंने आगे कहा कि 'प्रदर्शन अधिकार है, पर मर्यादा जरूरी है.'

मीनाक्षी भराला का बयान इसलिए अहम है क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर लड़कियों को आंदोलन में 'बदतमीजी' करने वाला बताया.

चौथा नाम: टी. जी. मोहनदास का बयान- 'रेप करवाने में मजा'

सबसे विवादित बयान बीजेपी नेता टी. जी. मोहनदास ने दिया. मोहनदास ने प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा, 'सड़कों पर प्रदर्शन करने वाली ये लड़कियां शिक्षा के नाम पर क्या कर रही हैं? इनकी परवरिश कैसे हुई है? ये तो वेश्याओं जैसा बर्ताव कर रही हैं.'

यह बयान सिर्फ भद्दा ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से स्त्री-विरोधी और अपमानजनक है. टी. जी. मोहनदास ने प्रदर्शन के मुद्दे को पूरी तरह नकारते हुए लड़कियों को सीधे 'वेश्याओं' से तुलना कर दी. इस एक बयान ने उस पूरे पैटर्न को उजागर कर दिया, जिसमें बड़े चेहरे लड़कियों के आंदोलन में शामिल होने की कीमत उनके सार्वजनिक अपमान से वसूल रहे हैं.

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के महासचिव वीएम अलियार ने मोहनदास के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है. अलियार ने मोहनदास पर आरोप लगाते हुए कहा, 'उन्होंने प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को बदनाम किया है. मोहनदास ने कहा कि आंदोलन में भाग लेने वाली धर्मनिरपेक्ष लड़कियां सामूहिक बलात्कार का मजा लेती हैं.'

इन बयानों में क्या कॉमन है?

तीनों बयानों में एक पैटर्न और वजहें तीन नजर आता है:

भाषा पर सवाल: तीनों ने आंदोलन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर नाराजगी जताई.

तीनों ने आंदोलन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर नाराजगी जताई. लड़कियों पर फोकस: कंगना और मीनाक्षी भराला ने सीधे तौर पर लड़कियों को निशाना बनाया. अनुपम खेर ने भले ही सीधे लड़कियों को नहीं बताया, लेकिन उन्होंने 'संस्कृति' और 'आने वाली पीढ़ी' की बात करके उसी दिशा में इशारा किया.

कंगना और मीनाक्षी भराला ने सीधे तौर पर लड़कियों को निशाना बनाया. अनुपम खेर ने भले ही सीधे लड़कियों को नहीं बताया, लेकिन उन्होंने 'संस्कृति' और 'आने वाली पीढ़ी' की बात करके उसी दिशा में इशारा किया. आंदोलन के मूल मुद्दे से ध्यान हटाना: CJP आंदोलन की मूल मांगें NEET पेपर लीक, शिक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता थीं. इन बयानों ने बहस को आंदोलन के मुद्दों से हटाकर भाषा और 'शिष्टाचार' पर ला दिया.

CJP आंदोलन विवाद की सुई युवा लड़कियों पर क्यों घूम गई?

इन बयानों के बाद साफ हो गया कि सुई उस तरीके से घूमी है, जिसे समाजशास्त्री ‘वुमन ब्लेमिंग’ यानी महिलाओं को दोषी ठहराने की पुरानी रणनीति कहते हैं. जिस दौर में एग्जाम घोटालों और भ्रष्टाचार पर सवाल उठने चाहिए थे, उस दौर में सार्वजनिक चर्चा को जानबूझकर लड़कियों के ‘संस्कार’, ‘पहनावे’, ‘भाषा’ और ‘देर रात सड़कों पर रहने’ जैसे मुद्दों पर मोड़ दिया गया.

वुमेन रिसर्च स्टडी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक,'जब भी महिलाएं सड़कों पर उतरकर सवाल पूछती हैं, तो सत्ता और उसकी समर्थक आवाजें सीधे उनके चरित्र पर हमला करती हैं, ताकि आंदोलन की बड़ी मांग को नजर अंदाज किया जाए और जनता का गुस्सा दूसरी ओर मोड़ा जा सके.'

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का पैटर्न देखने को मिला है. चाहे 2024 का कोलकाता डॉक्टर प्रोटेस्ट हो या 2025 का विद्यार्थी आंदोलन, हर बार सबसे तीखे और भद्दे कमेंट महिला प्रदर्शनकारियों के लिए ही आरक्षित रहे. इसके पीछे एक सोची-समझी रणनीति भी मानी जाती है, जिसके तहत एक समूह विशेष को डिफेम करके पूरे आंदोलन को बदनाम किया जाता है.

आंदोलन में लड़कियों की भूमिका और मुश्किलें

CJP आंदोलन में बड़ी संख्या में लड़कियां शामिल थीं. दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं में ये आरोप लगाए गए कि प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ छेड़छाड़ की गई. वरिष्ठ वकीलों ने अदालत में दलील दी कि 'महिला प्रदर्शनकारियों को पुलिसकर्मियों ने छेड़ा और उनके प्राइवेट पार्ट पर लाठी लगाई.'

एक वीडियो में ADCP संदीप लांबा को महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते हुए देखा गया, जिसके बाद उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया. यानी, जहां एक तरफ आंदोलन में शामिल लड़कियों को पुलिस की ब्रूटैलिटी का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ बड़े चेहरे उनकी भाषा और उनके 'चाल-चलन' पर सवाल उठा रहे थे.

तीन बड़े चेहरों समेत बीजेपी के नेताओं ने आंदोलन में शामिल लड़कियों की भाषा और व्यवहार को लेकर ऐसे बयान दिए जिन्होंने पूरे आंदोलन के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की. सवाल ये है कि क्या आंदोलन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाना जरूरी था या फिर युवाओं की आवाज को दबाने की ये एक और चाल थी. अनुपम खेर ने खुद कहा था, 'असहमति जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है और सरकारों को जवाबदेह ठहराना भी जरूरी है.'