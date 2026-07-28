यूपी में 15 IPS अधिकारियों का तबादला, लखनऊ- प्रयागराज के कमिश्नर बदले

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 15 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई तैनातियों के आदेश जारी किए हैं. इस फेरबदल में गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज जैसे महत्वपूर्ण पुलिस पदों पर बदलाव किया गया है. तरुण गाबा लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं और पीयूष मोर्डिया को प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर बनाया गया.

IPS मथुरा अशोक जैन को गोरखपुर जोन से हटाकर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं बनाया गया है, जबकि IPS राम कुमार को गोरखपुर जोन का नया अपर पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है.

IPS अमरेन्द्र के. सेंगर को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त पद से हटाकर पुलिस महानिदेशक (इंटेलिजेंस) के साथ पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि IPS तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है. IPS पीयूष मोर्डिया को वाराणसी जोन के एडीजी पद से प्रयागराज का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि IPS नवीन अरोरा को वाराणसी जोन का नया एडीजी बनाया गया है.

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इसके अलावा IPS भगवान एस. श्रीवास्तव को तकनीकी सेवाओं का एडीजी, IPS आनंद सुरेश राव कुलकर्णी को सचिव (गृह), IPS मोहित गुप्ता को भ्रष्टाचार निवारण संगठन का आईजी, IPS विनोद कुमार सिंह को आईजी विशेष जांच, IPS धर्मवीर को आईजी पीएसी पूर्वी जोन, IPS जोगेन्द्र कुमार को आईजी पीटीएस मुरादाबाद तथा IPS अनूप कुमार सिंह और IPS आनंद कुमार को क्रमशः ईओडब्ल्यू और लोक शिकायत शाखा में पुलिस अधीक्षक के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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