हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजपाकिस्तान में भी सोने-चांदी के भाव आसमान पर, जानिए एक तोले का रेट

पाकिस्तान में भी सोने-चांदी के भाव आसमान पर, जानिए एक तोले का रेट

Gold Silver Price In Pakistan: पाकिस्तान में सोना और चांदी दोनों ही रिकॉर्ड महंगे हो चुके हैं. कमजोर अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई ने इन्हें आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है. आइए इनके दाम जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 07 Feb 2026 09:56 AM (IST)
Gold Silver Price In Pakistan: पाकिस्तान में सोना और चांदी दोनों ही रिकॉर्ड महंगे हो चुके हैं. कमजोर अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई ने इन्हें आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है. आइए इनके दाम जानें.

जिस सोने को कभी सुरक्षित भविष्य की सबसे मजबूत गारंटी माना जाता था, वही आज आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है. भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं. बढ़ती महंगाई, कमजोर करेंसी और वैश्विक बाजार के दबाव ने सोने-चांदी को निवेश की मजबूरी तो बना दिया है, लेकिन खरीदना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है. आखिर पाकिस्तान में आज सोना और चांदी कितने महंगे हो चुके हैं, और इसकी वजह क्या है?

1/7
6 फरवरी 2026 को पाकिस्तान में सोने की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर बनी हुई हैं. 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 44,219 से 45,011 पाकिस्तानी रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रहा है. वहीं एक तोला 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 5,15,000 से 5,19,000 रुपये तक पहुंच चुकी है.
6 फरवरी 2026 को पाकिस्तान में सोने की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर बनी हुई हैं. 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 44,219 से 45,011 पाकिस्तानी रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रहा है. वहीं एक तोला 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 5,15,000 से 5,19,000 रुपये तक पहुंच चुकी है.
2/7
अगर 22 कैरेट सोने की बात करें, तो इसका रेट करीब 40,534 से 41,257 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं है.
अगर 22 कैरेट सोने की बात करें, तो इसका रेट करीब 40,534 से 41,257 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं है.
Published at : 07 Feb 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Price Gold Silver Price In Pakistan Pakistan Gold Rate

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

RSS के 100 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम, ये हस्तियों होंगी शामिल | Mumbai | Mohan Bhagwat|Breaking
Pappu Yadav Arrested: पप्पू यादव और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक | Breaking | Bihar Police | Patna
Pappu Yadav: पप्पू यादव की गिरफ्तारी से भड़के समर्थक, किया भारी हंगामा | Breaking | Bihar Police
India US Trade Deal: भारत-अमेरिका ने ट्रेड डील की अंतरिम रूपरेखा जारी की | Donlad Trump | PM Modi
Sansani: सिस्टम के 'सरकारी कातिलों' का जाल ! | Crime News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
इंडिया
India-Bangladesh Relations: संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
रिलेशनशिप
Rose Day पर गर्लफ्रेंड को पहली बार कर रहे प्रपोज? गलती से भी न करें ये 7 गलतियां
Rose Day पर गर्लफ्रेंड को पहली बार कर रहे प्रपोज? गलती से भी न करें ये 7 गलतियां
यूटिलिटी
UP SIR Update: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की तारीख बढ़ी, अब अंतिम सूची 10 अप्रैल को होगी जारी
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की तारीख बढ़ी, अब अंतिम सूची 10 अप्रैल को होगी जारी
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget