पाकिस्तान में भी सोने-चांदी के भाव आसमान पर, जानिए एक तोले का रेट

6 फरवरी 2026 को पाकिस्तान में सोने की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर बनी हुई हैं. 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 44,219 से 45,011 पाकिस्तानी रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रहा है. वहीं एक तोला 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 5,15,000 से 5,19,000 रुपये तक पहुंच चुकी है.