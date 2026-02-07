एक्सप्लोरर
पाकिस्तान में भी सोने-चांदी के भाव आसमान पर, जानिए एक तोले का रेट
Gold Silver Price In Pakistan: पाकिस्तान में सोना और चांदी दोनों ही रिकॉर्ड महंगे हो चुके हैं. कमजोर अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई ने इन्हें आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है. आइए इनके दाम जानें.
जिस सोने को कभी सुरक्षित भविष्य की सबसे मजबूत गारंटी माना जाता था, वही आज आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है. भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं. बढ़ती महंगाई, कमजोर करेंसी और वैश्विक बाजार के दबाव ने सोने-चांदी को निवेश की मजबूरी तो बना दिया है, लेकिन खरीदना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है. आखिर पाकिस्तान में आज सोना और चांदी कितने महंगे हो चुके हैं, और इसकी वजह क्या है?
1/7
2/7
Published at : 07 Feb 2026 09:56 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
कार की स्पीड किलोमीटर में, तो जहाज की क्यों नहीं, आखिर समुद्र में कैसे नापी जाती है रफ्तार?
जनरल नॉलेज
6 Photos
अगर अचानक से गायब हो जाए चांद तो क्या होता, क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगी हमारी धरती?
जनरल नॉलेज
6 Photos
बिना खाए-पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है इंसान, क्या है ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी?
जनरल नॉलेज
7 Photos
फोन का सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक चिप कितने कीमती, इसमें कितना और क्यों लगा होता है सोना?
जनरल नॉलेज
6 Photos
अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट कितनी देर जिंदा रह सकता है इंसान, सांस रोकने के बाद कितना होगा सर्वाइवल?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
कार की स्पीड किलोमीटर में, तो जहाज की क्यों नहीं, आखिर समुद्र में कैसे नापी जाती है रफ्तार?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion