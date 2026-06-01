हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगRCB Fan Dancing Before Police: RCB की जीत पर पागल हुए फैंस, पुलिस के सामने ही करने लगे नागिन डांस; वीडियो वायरल

RCB Fan Dancing Before Police: RCB की जीत पर पागल हुए फैंस, पुलिस के सामने ही करने लगे नागिन डांस; वीडियो वायरल

RCB Fan Dancing Before Police: RCB की जीत के बाद जश्न में डूबे एक फैन ने सड़क पर पुलिसकर्मी के सामने ही नागिन डांस शुरू कर दिया. मैसूर का यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 01 Jun 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

RCB Fan Dancing Before Police: भारत में IPL सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा त्योहार बन चुका है जिसका इंतजार करोड़ों लोग पूरे साल करते हैं. जब उनकी पसंदीदा टीम जीतती है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता. जून 2025 में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लंबे इंतजार के बाद पहली बार IPL ट्रॉफी अपने नाम की थी, तब बेंगलुरु में जीत का जश्न देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी.

ऐसा ही कुछ नजारा एक बार देखने को मिला है. IPL 2026  टॉफी जीत के बाद फैंस की मस्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं. 

जश्न में ऐसा डूबा फैन कि पुलिस को भी आ गई हंसी

वायरल वीडियो मैसूर का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि RCB की जीत के बाद कुछ फैंस सड़क पर उतरकर जश्न मना रहे हैं. इस दौरान सड़क पर काफी भीड़ जमा हो जाती है, जिससे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी होने लगती है और ट्रैफिक भी प्रभावित होता दिखाई देता है. हालात संभालने के लिए एक पुलिसकर्मी वहां पहुंचता है. तभी एक फैन अचानक नाचते-नाचते इतना मंद हो जाता है कि पुलिस के सामने ही नागिन डांस करना शुरू कर देता है. पुलिसकर्मी कुछ देर तक उसे देखता रहता है, शायद उसे उम्मीद होती है कि वह खुद ही रुक जाएगा. लेकिन जब डांस बंद होने का नाम नहीं लेता तो पुलिसकर्मी उसे डंडा से मार कर भगाता है. इसके बाद फैन वहां से तेजी से निकल जाता है.  यह पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rehan’s perspective (@bbr_perspective)

यह भी पढ़ेंः जापान में चोरी करते पकड़ी गई भारतीय महिला, फिर की ऐसी हरकत की बढ़ गया विवाद

“RCB जीती, तुम्हें क्या मिला?” कमेंट्स पढ़कर छूट जाएगी हंसी

वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई यूजर्स ने फैन के मजे लेते हुए मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "RCB तो कप जीत गई, लेकिन तुम्हें क्या मिला? नौकरी या पैसा" वहीं किसी ने कहा कि आजकल युवा IPL में इतने व्यस्त हैं कि बाकी चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते. एक अन्य यूजर ने लिखा कि सड़क पर इस तरह का जश्न मनाना ठीक नहीं है क्योंकि इससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है. वहीं कई लोगों ने पुलिसकर्मी की जम कर तारीफ कर रहे है. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “पुलिस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी.” किसी ने कहा, “पुलिस ने उसे विराट कोहली का विनिंग शॉट याद दिला दिया.” ऐसे ही हजारों कमेंट्स इस वीडियो के नीचे देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें पढ़कर लोग खूब हंस रहे हैं. 

यह भी पढ़ेंः खिड़की से आकर हाथ में लिपट गया जहरीला सांप! लकवाग्रस्त बुजुर्ग ने मौत के साए में बिताए 4 घंटे, यूजर्स हैरान

Published at : 01 Jun 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Virat Kohli RCB IPL IPL 2026 Ipl 2026 Winner
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
RCB Fan Dancing Before Police: RCB की जीत पर पागल हुए फैंस, पुलिस के सामने ही करने लगे नागिन डांस; वीडियो वायरल
RCB की जीत पर पागल हुए फैंस, पुलिस के सामने ही करने लगे नागिन डांस; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
खिलौनों की उम्र में बच्चे ने चलाई भारी-भरकम पोकलेन मशीन, वायरल वीडियो देख दंग रह गए लोग
खिलौनों की उम्र में बच्चे ने चलाई भारी-भरकम पोकलेन मशीन, वायरल वीडियो देख दंग रह गए लोग
ट्रेंडिंग
Video: अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Education Ministry Fire: इधर CBSE की वेबसाइट ठप, उधर शिक्षा मंत्रालय में लग गई आग; यूजर्स बोले- 'वाह क्या टाइमिंग है'
इधर CBSE की वेबसाइट ठप, उधर शिक्षा मंत्रालय में लग गई आग; यूजर्स बोले- 'वाह क्या टाइमिंग है'
Advertisement

वीडियोज

Mannat: 😍Dua ने बांधा Mannat-Vikrant के प्यार का गठबंधन, भावुक कर देगा यह पल! #sbs
Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Breaking | Delhi Fire: स्कूल ऑफ प्लानिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग | Latest News | Institute Fire
Lucknow Social Media Influencer Death: दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी! | Breaking | Latest News | UP
New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
पंजाब
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव
Petrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव
जनरल नॉलेज
Baby Breathing: मां के पेट में सांस कैसे लेता है बच्चा, कौन सी साइंस करती है काम?
मां के पेट में सांस कैसे लेता है बच्चा, कौन सी साइंस करती है काम?
ट्रेंडिंग
Video: अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget