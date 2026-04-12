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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGold Price Pakistan: पाकिस्तान में क्या है सोने का भाव, वहां कितने की बनेगी 18 कैरेट में एक तोले की अंगूठी?

Gold Price Pakistan: पाकिस्तान में क्या है सोने का भाव, वहां कितने की बनेगी 18 कैरेट में एक तोले की अंगूठी?

Gold Price Pakistan: पाकिस्तान में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. आइए जानते हैं यहां पर एक तोले की 18 कैरेट सोने की अंगूठी कितने की बनेगी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Apr 2026 04:45 PM (IST)
Gold Price Pakistan: पाकिस्तान में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. आइए जानते हैं यहां पर एक तोले की 18 कैरेट सोने की अंगूठी कितने की बनेगी.

Gold Price Pakistan: पाकिस्तान में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं. खरीदारों और निवेशकों के लिए इस उछाल ने सोने के आभूषणों को काफी महंगा बना दिया है. अगर एक तोले के वजन वाली 18 कैरेट सोने की अंगूठी की बात करें तो यहां इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी. आइए जानते हैं मेकिंग चार्ज को मिलाकर इसकी कीमत कितनी होगी.

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पाकिस्तान में सोने की कीमतों में सभी शुद्धता स्तर पर भारी उछाल आया है. 24 कैरेट सोने की दर लगभग 5,07,762 रुपये प्रति तोला है. इसी के साथ 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 4,65,568 रुपये है. इस बीच 18 कैरेट सोना जो आमतौर पर आभूषणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है 3,72,752 रुपये प्रति तोले की कीमत पर पहुंच चुका है.
पाकिस्तान में सोने की कीमतों में सभी शुद्धता स्तर पर भारी उछाल आया है. 24 कैरेट सोने की दर लगभग 5,07,762 रुपये प्रति तोला है. इसी के साथ 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 4,65,568 रुपये है. इस बीच 18 कैरेट सोना जो आमतौर पर आभूषणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है 3,72,752 रुपये प्रति तोले की कीमत पर पहुंच चुका है.
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अगर आप एक तोला 18 कैरेट सोने की अंगूठी खरीद रहे हैं तो इसकी शुरुआती कीमत सीधे तौर पर सोने की दर से जुड़ी होती है. मौजूदा कीमत के आधार पर इसकी बेस कीमत लगभग 372,752 रुपये होगी.
अगर आप एक तोला 18 कैरेट सोने की अंगूठी खरीद रहे हैं तो इसकी शुरुआती कीमत सीधे तौर पर सोने की दर से जुड़ी होती है. मौजूदा कीमत के आधार पर इसकी बेस कीमत लगभग 372,752 रुपये होगी.
Published at : 12 Apr 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Gold Rate Gold Price Pakistan 18k Gold

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