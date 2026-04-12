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Gold Price Pakistan: पाकिस्तान में क्या है सोने का भाव, वहां कितने की बनेगी 18 कैरेट में एक तोले की अंगूठी?
Gold Price Pakistan: पाकिस्तान में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. आइए जानते हैं यहां पर एक तोले की 18 कैरेट सोने की अंगूठी कितने की बनेगी.
Gold Price Pakistan: पाकिस्तान में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं. खरीदारों और निवेशकों के लिए इस उछाल ने सोने के आभूषणों को काफी महंगा बना दिया है. अगर एक तोले के वजन वाली 18 कैरेट सोने की अंगूठी की बात करें तो यहां इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी. आइए जानते हैं मेकिंग चार्ज को मिलाकर इसकी कीमत कितनी होगी.
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Published at : 12 Apr 2026 04:45 PM (IST)
Tags :Gold Rate Gold Price Pakistan 18k Gold
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प्रेम कुमारJournalist
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