पाकिस्तान में सोने की कीमतों में सभी शुद्धता स्तर पर भारी उछाल आया है. 24 कैरेट सोने की दर लगभग 5,07,762 रुपये प्रति तोला है. इसी के साथ 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 4,65,568 रुपये है. इस बीच 18 कैरेट सोना जो आमतौर पर आभूषणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है 3,72,752 रुपये प्रति तोले की कीमत पर पहुंच चुका है.