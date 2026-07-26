Kargil Vijay Diwas: कारगिल की जंग में भारत ने दोबारा जीती थीं ये चोटियां, जानें इतिहास
Kargil Vijay Diwas: 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस नाया जाता है. जानिए कारगिल की जंग में भारतीय सेना ने कौन-कौन सी अहम चोटियां दोबारा जीती थीं और कैसे मिली थी ऐतिहासिक जीत.
Kargil Vijay Diwas: हर साल 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है. इसी दिन साल 1999 में भारत ने कारगिल की जंग में पाकिस्तान को हराया था. इस लड़ाई में भारतीय सेना ने उन कई ऊंची चोटियों को वापस अपने कब्जे में लिया था, जिन पर पाकिस्तान ने छिपकर कब्जा कर लिया था. इस जीत को भारतीय सेना की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक माना जाता है. आइए जानते हैं इस जंग का पूरा इतिहास और कौन सी चोटिंया भारतीय सेना ने पाकिस्तान से दोबारा जीती थीं...
आखिर कारगिल की जंग क्यों हुई थी?
साल 1999 में पाकिस्तान के सैनिक और घुसपैठिए चोरी-छिपे भारत की सीमा में घुस आए थे. उन्होंने कारगिल की कई ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था. इन जगहों से वे श्रीनगर-लेह हाईवे पर नजर रख सकते थे. जब भारत को इसकी जानकारी मिली, तो सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और उन सभी जगहों को वापस लेने के लिए सैन्य अभियान चलाया.
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टाइगर हिल पर फिर फहराया तिरंगा
टाइगर हिल कारगिल की सबसे अहम चोटियों में से एक थी. इस पर कब्जा वापस लेना आसान नहीं था, क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर बैठे थे. कई दिनों तक चली लड़ाई के बाद भारतीय जवानों ने टाइगर हिल पर दोबारा तिरंगा फहरा दिया. इस जीत ने पूरे देश का हौसला बढ़ा दिया.
तोलोलिंग पर मिली पहली बड़ी जीत
तोलोलिंग उन पहली चोटियों में थी, जिसे भारतीय सेना ने दुश्मनों से वापस लिया. इस जीत के बाद सेना का आत्मविश्वास और बढ़ गया. इसके बाद बाकी चोटियों पर भी तेजी से अभियान चलाया गया.
प्वाइंट 5140 और प्वाइंट 4875 भी हुए आजाद
भारतीय सेना ने प्वाइंट 5140 और प्वाइंट 4875 पर भी दोबारा कब्जा कर लिया. प्वाइंट 4875 की लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने बेहद बहादुरी दिखाई थी. उनके मशहूर शब्द "ये दिल मांगे मोर" आज भी लोगों को याद हैं. देश के लिए उनकी बहादुरी के चलते उन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया.
कैसे खत्म हुई कारगिल की जंग?
करीब दो महीने तक चली इस लड़ाई में भारतीय सेना ने एक-एक करके सभी अहम चोटियां वापस अपने कब्जे में ले लीं. इसके बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में जीत हासिल की. तभी से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है. यह दिन उन सभी जवानों को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी. कारगिल विजय दिवस हमें भारतीय सेना की बहादुरी, हिम्मत और देश के लिए उनके बलिदान की याद दिलाता है.
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