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दुल्हन के घर एंबुलेंस में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, देखें वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक शादी के घर में बारात का जोरदार स्वागत करने के लिए गाड़ियों का लंबा काफिला पहुंचता है. एक-एक करके कई गाड़ियां शादी के वेन्यू के पास आकर रुकती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Jul 2026 07:07 AM (IST)
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भारतीय शादियों में अगर कोई अजीबोगरीब या मजेदार जुगाड़ देखने को न मिले, तो शादी का मजा ही अधूरा सा लगता है. सोशल मीडिया पर आए दिन शादियों के अनोखे और मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में बिहार से सामने आए एक वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों को हंसते-हंसते लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया है. आपने बारात में लग्जरी कारों, गाड़ियों के लंबे काफिले और घोड़ियों पर दूल्हे की एंट्री तो बहुत देखी होगी, लेकिन क्या कभी बारातियों को इमरजेंसी एम्बुलेंस में बैठकर शादी में आते देखा है? जी हां, बिहार में एक शादी के दौरान कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर शादी में मौजूद मेहमानों से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

बारात के काफिले में एम्बुलेंस देख चकराया लोगों का सिर

वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक शादी के घर में बारात का जोरदार स्वागत करने के लिए गाड़ियों का लंबा काफिला पहुंचता है. एक-एक करके कई गाड़ियां शादी के वेन्यू के पास आकर रुकती हैं. लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब इस काफिले के बीच में मरीज ले जाने वाली 'एम्बुलेंस' आकर रुकती है. शुरुआत में तो लड़की वालों को लगा कि शायद किसी बाराती की तबीयत खराब हो गई है या कोई इमरजेंसी आ पड़ी है, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस के दरवाजे खुले, अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए.

 
 
 
 
 
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मरीज की जगह ठसाठस भरे थे सज-धजकर आए बाराती

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस के अंदर कोई मरीज या डॉक्टर नहीं, बल्कि सज-धजकर आए बाराती ठसाठस भरे हुए थे. एम्बुलेंस की अगली सीट से लेकर पीछे मरीज के लेटने वाली जगह तक, हर तरफ बाराती आराम से बैठकर सफर का मजा ले रहे थे. गाड़ियों की कमी पड़ी या फिर ट्रैफिक से बचने का अनोखा तरीका, वजह जो भी हो, लेकिन बारातियों का एम्बुलेंस से उतरना ऐसा लग रहा था मानो किसी इमरजेंसी में शादी अटेंड करने पहुंचे हों. एम्बुलेंस के शीशों से झांकते हुए बारातियों का स्वैग देखकर वहां मौजूद हर शख्स ठहाके मारकर हंसने लगा.

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स

बिहार के इस 'अनोखे जुगाड़' का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. लोग वीडियो को देखकर तरह-तरह के चुटीले कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "बिहार में कुछ भी होना संभव है, जब गाड़ियां कम पड़ जाएं तो एम्बुलेंस ही सही, बस शादी में टाइम पर पहुंचना जरूरी है." दूसरे यूजर ने लिखा... "इन बारातियों को रास्ता भी किसी ने नहीं रोका होगा, साइरन बजाकर सीधे शादी के मंडप में ही एंट्री मारी होगी." तीसरे यूजर ने लिखा... "भाई साहब. ये है असली 'इमरजेंसी बारात', कहीं दुल्हन भाग न जाए इसलिए एम्बुलेंस से ही पहुंच गए."

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 07:07 AM (IST)
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