दुल्हन के घर एंबुलेंस में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, देखें वीडियो
वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक शादी के घर में बारात का जोरदार स्वागत करने के लिए गाड़ियों का लंबा काफिला पहुंचता है. एक-एक करके कई गाड़ियां शादी के वेन्यू के पास आकर रुकती हैं.
भारतीय शादियों में अगर कोई अजीबोगरीब या मजेदार जुगाड़ देखने को न मिले, तो शादी का मजा ही अधूरा सा लगता है. सोशल मीडिया पर आए दिन शादियों के अनोखे और मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में बिहार से सामने आए एक वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों को हंसते-हंसते लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया है. आपने बारात में लग्जरी कारों, गाड़ियों के लंबे काफिले और घोड़ियों पर दूल्हे की एंट्री तो बहुत देखी होगी, लेकिन क्या कभी बारातियों को इमरजेंसी एम्बुलेंस में बैठकर शादी में आते देखा है? जी हां, बिहार में एक शादी के दौरान कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर शादी में मौजूद मेहमानों से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.
बारात के काफिले में एम्बुलेंस देख चकराया लोगों का सिर
वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक शादी के घर में बारात का जोरदार स्वागत करने के लिए गाड़ियों का लंबा काफिला पहुंचता है. एक-एक करके कई गाड़ियां शादी के वेन्यू के पास आकर रुकती हैं. लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब इस काफिले के बीच में मरीज ले जाने वाली 'एम्बुलेंस' आकर रुकती है. शुरुआत में तो लड़की वालों को लगा कि शायद किसी बाराती की तबीयत खराब हो गई है या कोई इमरजेंसी आ पड़ी है, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस के दरवाजे खुले, अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए.
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मरीज की जगह ठसाठस भरे थे सज-धजकर आए बाराती
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस के अंदर कोई मरीज या डॉक्टर नहीं, बल्कि सज-धजकर आए बाराती ठसाठस भरे हुए थे. एम्बुलेंस की अगली सीट से लेकर पीछे मरीज के लेटने वाली जगह तक, हर तरफ बाराती आराम से बैठकर सफर का मजा ले रहे थे. गाड़ियों की कमी पड़ी या फिर ट्रैफिक से बचने का अनोखा तरीका, वजह जो भी हो, लेकिन बारातियों का एम्बुलेंस से उतरना ऐसा लग रहा था मानो किसी इमरजेंसी में शादी अटेंड करने पहुंचे हों. एम्बुलेंस के शीशों से झांकते हुए बारातियों का स्वैग देखकर वहां मौजूद हर शख्स ठहाके मारकर हंसने लगा.
यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स
बिहार के इस 'अनोखे जुगाड़' का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. लोग वीडियो को देखकर तरह-तरह के चुटीले कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "बिहार में कुछ भी होना संभव है, जब गाड़ियां कम पड़ जाएं तो एम्बुलेंस ही सही, बस शादी में टाइम पर पहुंचना जरूरी है." दूसरे यूजर ने लिखा... "इन बारातियों को रास्ता भी किसी ने नहीं रोका होगा, साइरन बजाकर सीधे शादी के मंडप में ही एंट्री मारी होगी." तीसरे यूजर ने लिखा... "भाई साहब. ये है असली 'इमरजेंसी बारात', कहीं दुल्हन भाग न जाए इसलिए एम्बुलेंस से ही पहुंच गए."