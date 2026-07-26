#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNadrai Bridge of Kasganj : नीचे नदी, बीच में सुरंग फिर दो नहरें और चौराहा... इतना क्यों खास है कासगंज का नदरई पुल?

Nadrai Bridge of Kasganj : नीचे नदी, बीच में सुरंग फिर दो नहरें और चौराहा... इतना क्यों खास है कासगंज का नदरई पुल?

Nadrai Bridge of Kasganj : कासगंज के नदरई पुल में नीचे नदी बहती है, बीच में सुरंगें बनी हैं, ऊपर नहर गुजरती है और सबसे ऊपर सड़कें एक-दूसरे से मिलकर चौराहे का रूप लेती हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Jul 2026 09:15 AM (IST)
Preferred Sources

Nadrai Bridge of Kasganj : उत्तर प्रदेश में एक ऐसा पुल मौजूद है, जिसे पहली बार देखने वाला अक्सर हैरान रह जाता है. इसकी बनावट नॉर्मल पुलों जैसी बिल्कुल नहीं है. इसमें नीचे नदी बहती है, बीच में सुरंगें बनी हैं, ऊपर नहर गुजरती है और सबसे ऊपर सड़कें एक-दूसरे से मिलकर चौराहे का रूप लेती हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि करीब 140 साल पहले बने इस विशाल पुल के निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया था. इसके बाद भी यह आज मजबूती से खड़ा है. यही वजह है कि इसकी इंजीनियरिंग और निर्माण शैली की चर्चा केवल भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों की यूनिवर्सिटीज तक में होती है. तो आइए जानते हैं आखिर कासगंज का नदरई पुल इतना खास क्यों माना जाता है. 

कहां है यह अनोखा पुल?

यह अनोखा पुल उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर नदरई गांव में स्थित है. स्थानीय लोग इसे नदरई पुल या झाल का पुल भी कहते हैं. अपनी अलग बनावट और इंजीनियरिंग के कारण यह देश के सबसे अनोखे पुलों में गिना जाता है. इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं. 

कब बना था यह पुल?

इस पुल का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान कराया गया था. इसका निर्माण वर्ष 1885 में शुरू हुआ और 1889 में पूरा हुआ. इसे बनने में पूरे चार साल लगे. अब इस पुल को बने करीब 140 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह मजबूती से खड़ा हुआ है. 

आयरलैंड में तैयार हुआ था डिजाइन

नदरई पुल का डिजाइन आयरलैंड की कॉर्क यूनिवर्सिटी के सहयोग से ब्रिटिश इंजीनियर विलियम गुड ने तैयार किया था. पुल की लंबाई 1300 फीट से ज्यादा है. साल 1892 में अमेरिका के कैलिफोर्निया से प्रकाशित पैसेफिक रूलर प्रेस अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर इस पुल पर लेख प्रकाशित किया था और इसे इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना बताया था. 

कासगंज का नदरई पुल इतना खास क्यों माना जाता है?

इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया इसे मेहराब (आर्क) तकनीक से बनाया गया था. इतनी बड़ी संरचना को बिना लोहे के तैयार करना उस समय की इंजीनियरिंग का अनोखा तरीका माना जाता है. इसी वजह से इसकी निर्माण शैली का अध्ययन ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में कराया जाता है.  

यह भी पढ़ें - जब सांप नहीं पीते दूध तो क्यों बनी यह कहावत, जानें इसके पीछे का साइंस?

नीचे नदी और बीच में सुरंग फिर दो नहरें 

इस पुल के नीचे काली नदी बहती है, जिसका उद्गम मुजफ्फरनगर जिले की खतौली तहसील के अंतवाड़ा गांव से होता है. पुल के ऊपर हजारा नहर गुजरती है. पुल की ऊंचाई करीब 100 फीट बताई जाती है. नदरई पुल के दोनों ओर कोठियां बनी हुई हैं, जिन्हें सुरंग कोठी कहा जाता है. इन सुरंगों का इस्तेमाल नहर के एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए किया जाता था. स्थानीय लोग इन्हें चोर कोठी के नाम से भी जानते हैं. पहले इन सुरंगों में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं, लेकिन सुरक्षा कारणों से बाद में उन्हें हटा दिया गया. आज भी इन सुरंगों को देखकर लोग इसकी अनोखी बनावट की तारीफ करते हैं. 

पुल के ऊपर बना है चौराहा

नदरई पुल की एक और खास बात इसकी सड़क व्यवस्था है. पुल के दोनों तरफ सड़कें बनी हुई हैं और ऊपर सड़कें आपस में मिलकर चौराहे का रूप लेती हैं.  यहां नहर के ऊपर अलग से कोई पुल नहीं बनाया गया है, बल्कि नीचे बनी सुरंगों के जरिए दोनों तरफ की सड़कें आपस में जुड़ती हैं.  

यह भी पढ़ें -  Aurora Lights: क्या पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर भी होती हैं अरोरा लाइट्स, जानें कैसा होता है वहां का नजारा?

Published at : 26 Jul 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
Nadarai Bridge Kasganj Bridge Unique Kasganj Bridge Bridge Of UP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Nadrai Bridge of Kasganj : नीचे नदी, बीच में सुरंग फिर दो नहरें और चौराहा... इतना क्यों खास है कासगंज का नदरई पुल?
नीचे नदी, बीच में सुरंग फिर दो नहरें और चौराहा... इतना क्यों खास है कासगंज का नदरई पुल?
जनरल नॉलेज
Kargil Vijay Diwas: कारगिल की जंग में टाइगर हिल को जीतना इतना मुश्किल क्यों था?
कारगिल की जंग में टाइगर हिल को जीतना इतना मुश्किल क्यों था?
जनरल नॉलेज
Chor Bazaar Law: क्या चोर बाजार से सामान खरीदने पर भी हो सकती है FIR?
क्या चोर बाजार से सामान खरीदने पर भी हो सकती है FIR?
जनरल नॉलेज
Kargil Vijay Diwas: कारगिल की जंग में भारत ने दोबारा जीती थीं ये चोटियां, जानें इतिहास
कारगिल की जंग में भारत ने दोबारा जीती थीं ये चोटियां, जानें इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Exclusive: क्या प्रशांत किशोर को सम्राट चौधरी चुभते हैं? बिहार सीएम पर पीके का बड़ा खुलासा
Exclusive: क्या प्रशांत किशोर को सम्राट चौधरी चुभते हैं? बिहार सीएम पर पीके का बड़ा खुलासा
इंडिया
36 दिन के आंदोलन का अंत, अब कानूनी जंग की शुरुआत! छात्रों पर लाठी चलाने वालों पर CJP का बड़ा ऐलान
36 दिन के आंदोलन का अंत, अब कानूनी जंग! छात्रों पर लाठी चलाने वालों पर CJP का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
IND vs ZIM 3rd T20 Playing 11: बदल जाएगी भारत की प्लेइंग 11, तीसरे T20 में ये बदलाव संभव
बदल जाएगी भारत की प्लेइंग 11, ZIM के खिलाफ तीसरे T20 में ये बदलाव संभव
बॉलीवुड
Jugal Hansraj Birthday: लुक्स में शाहरुख-सलमान को देते थे टक्कर, एक साथ साइन की थीं 40 फिल्में, जानें अब कहां हैं जुगल हंसराज?
शाहरुख-सलमान को देते थे टक्कर, एक साथ साइन की थीं 40 फिल्में, अब कहां हैं जुगल हंसराज?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आज आगरा, मैनपुरी और इटावा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, 1286 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात
आज आगरा, मैनपुरी और इटावा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, 1286 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात
ट्रेंडिंग
दुल्हन के घर एंबुलेंस में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, देखें वीडियो
दुल्हन के घर एंबुलेंस में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, देखें वीडियो
लाइफस्टाइल
Birth Order And Intelligence: एक ही घर में पले-बढ़े भाई-बहनों का दिमाग क्यों होता है अलग?
एक ही घर में पले-बढ़े भाई-बहनों का दिमाग क्यों होता है अलग?
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget