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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलBirth Order And Intelligence: एक ही घर में पले-बढ़े भाई-बहनों का दिमाग क्यों होता है अलग?

Birth Order And Intelligence: एक ही घर में पले-बढ़े भाई-बहनों का दिमाग क्यों होता है अलग?

Intelligence Differences In Siblings: अक्सर यह माना जाता है कि पहला बच्चा सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है. इस धारणा के पीछे कुछ साइंटफिक आधार भी मिलते हैं. चलिए बताते हैं कि स्टडी क्या कहती है.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 26 Jul 2026 07:35 AM (IST)
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Which Sibling Has Highest IQ According To Science: एक ही घर में पले-बढ़े भाई-बहनों के बीच अक्सर यह देखा जाता है कि उनकी बुद्धि, सोचने का तरीका और व्यवहार एक-दूसरे से काफी अलग होता है. समान परवरिश, एक जैसे संसाधन और एक ही माहौल के बावजूद यह अंतर क्यों आता है, यह सवाल लंबे समय से सॉइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर को आकर्षित करता रहा है. अब रिसर्च इस रहस्य को कुछ हद तक समझाने लगे हैं, जहां जन्म क्रम भी एक अहम भूमिका निभाता नजर आता है.

कौन सा बच्चा ज्यादा बुद्धिमान?

अक्सर यह माना जाता है कि पहला बच्चा सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है. इस धारणा के पीछे कुछ साइंटफिक आधार भी मिलते हैं. एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के एक स्टडी के अनुसार, पहले जन्मे बच्चों में सोचने-समझने की क्षमता अपने छोटे भाई-बहनों की तुलना में अधिक विकसित पाई गई. इसी तरह एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, एनालिसिस ग्रुप और सिडनी विश्वविद्यालय के इकोनॉमिस्ट ने अमेरिकी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों का एनालिसिस किया. इस रिसर्च में पाया गया कि पहले जन्मे बच्चे एक साल की उम्र से ही इंटेलिजेंस टेस्ट में अपने भाई-बहनों से आगे रहने लगते हैं.

क्या होते हैं इस अंतर के कारण?

इस अंतर के पीछे कई कारण बताए गए हैं. पहला कारण है माता-पिता का पूरा ध्यान. परिवार में जब पहला बच्चा होता है, तो उसे माता-पिता का पूरा समय और मार्गदर्शन मिलता है. एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के रिसर्च में यह भी सामने आया कि भले ही माता-पिता सभी बच्चों को इमोशनल रूप से समान समर्थन देते हों, लेकिन पहले बच्चे को मानसिक विकास से जुड़े कार्यों में अधिक मदद मिलती है.

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सिखाने का भी प्रभाव

दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सिखाने का प्रभाव. बड़ा बच्चा अक्सर अपने छोटे भाई-बहनों को चीजें सिखाता है. यह प्रक्रिया उसके अपने ज्ञान और समझ को और मजबूत करती है. यानी सिखाने से उसकी सीखने की क्षमता और बेहतर हो जाती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मंझला या सबसे छोटा बच्चा कम बुद्धिमान होता है. कई बार छोटे बच्चे अलग तरह की क्षमताओं में आगे निकल जाते हैं, जैसे क्रीएइवटिविटी, सामाजिक समझ या नए विचारों के प्रति खुलापन.

पालन-पोषण में बदलाव का असर

एक और महत्वपूर्ण पहलू है पालन-पोषण में बदलाव. हर बच्चे के साथ माता-पिता का व्यवहार थोड़ा बदल जाता है. अनुभव बढ़ने के साथ उनका तरीका भी बदलता है, जो अनजाने में बच्चों के आत्मविश्वास, सोच और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है. माता-पिता के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे बच्चों को किसी एक पहचान में बांधकर न रखें. यह सबसे होशियार है या यह शरारती है जैसे लेबल बच्चों के मन पर गहरा असर डालते हैं और वे खुद को उसी नजर से देखने लगते हैं. इसके बजाय बच्चों के प्रयास, मेहनत और प्रगति पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Intelligence First Born IQ Research Siblings Intelligence
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