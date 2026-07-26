एक्टर शगुफ्ता अली को वीरा, कुमकुम जैसे शोज के लिए जाना जाता है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने दर्दभरे दिनों के बारे में बात की. शगुफ्ता अली ने बताया कि उन्हें ब्रेस्ट 3 कैंसर था, लेकिन उन्होंने कैंसर की बात छुपाए रखी. उन्हें डर था कि उनके हाथ से काम न छूट जाए. एक्ट्रेस ने अपनी फाइनेंशियल दिक्कतों के बारे में भी बात की.

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शगुफ्ता को हुआ था कैंसर

सिद्धार्थ कनन से बातचीत में शगुफ्ता कहा, 'उस जमाने में उस चीज को ये कहा जाता था कि नहीं नहीं नहीं किस को बताना नहीं. बिल्कुल इसके बारे में बात मत करना और मैंने इसके बारे में बाच नहीं की. नहीं तो काम नहीं मिलना. फिर वही डर. डरा दिया था कि काम नहीं मिलेगा. फिर इंडस्ट्री वाले ऐसा करने लगते हैं. ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं. तो नहीं बताया था इसके बारे में.'

झेली पैसों की तंगी

आगे एक्ट्रेस ने फाइनेंशियल परेशानियों के बारे में बात करते हुए कहा, '2017 से मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा. तब लोग पूछते थे कि क्या आपके पास सेविंग नहीं है? हां मेरे पास थी थोड़ी बहुत सेविंग. इतने सालों तक मैंने वो ही यूज की. मैं कोई अंबानी, टाटा और अड़ानी तो हूं नहीं. ऐसा तो था नहीं कि मेरे पैसे खत्म नहीं होंगे. आपको क्या लगता है कि मेरे पास कितनी सेविंग होगी. मैं एक टीवी एक्टर हूं. अपने घर में काम करने वाली अकेली शक्स हूं. उस सेविंग से ही बीमारी, डेली के खर्च, ग्रॉसरी, घर के खर्च चालान पड़ते थे.'

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वर्क फ्रंट पर अब एक्ट्रेस को शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में देखा जाने वाला था. शो में दो साल का लीप आने वाला है. लीप के बाद वो शो में नजर आने वाली थीं. उन्हें आदित्य गुप्ता की दादी के रोल के लिए चुना गया था. लेकिन हेल्थ परेशानियों की वजह से उन्हें प्रोजेक्ट से हटना पड़ा. अब उनकी जगह नीलू वाघेला इस रोल में दिखेंगी.