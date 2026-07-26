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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजChor Bazaar Law: क्या चोर बाजार से सामान खरीदने पर भी हो सकती है FIR?

Chor Bazaar Law: क्या चोर बाजार से सामान खरीदने पर भी हो सकती है FIR?

Chor Bazaar Law: क्या आप जानते हैं कि चोर बाजार से सामान खरीदने पर बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है? आइए जानते हैं क्या चोर बाजार से सामान खरीदने पर केस दर्ज हो सकता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 26 Jul 2026 07:33 AM (IST)
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  • चोरी का सामान खरीदना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध।
  • धारा 317(1) में तीन साल जेल या जुर्माना।
  • नियमित चोर बाजार पर आजीवन या दस साल जेल।
  • खरीदते समय बिल, रसीद मांगें; स्रोत की जांच करें।

Chor Bazaar Law: अनधिकृत बाजारों से काफी कम कीमत पर सामान खरीदना फायदे का सौदा लग सकता है लेकिन अगर वह सामान सच में चोरी का निकला तो खरीदार को कानूनी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है. भारतीय न्याय संहिता के तहत चोरी का सामान जानबूझकर खरीदना या फिर उसका लेनदेन करना एक आपराधिक अपराध है. इसके लिए एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, मुकदमा चल सकता है और जेल भी हो सकती है.

कब दर्ज हो सकता है केस?

अगर कोई भी व्यक्ति यह जानते हुए या फिर यह मानने का कारण रखते हुए की सामान चोरी का है उसे खरीदता है या फिर अपने पास रखता है तो केस दर्ज किया जा सकता है.  यह अपराध मुख्य रूप से भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 (1) के तहत आता है. यह चोरी का सामान बेईमानी से प्राप्त करने या फिर अपने पास रखने से संबंधित है. 

नियमित लेन-देन पर कड़ी सजा 

कानून उन लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है जो नियमित रूप से चोरी का सामान खरीदते या फिर बेचते हैं. ऐसे मामलों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 (2) के तहत देखा जाता है. यह चोरी के समान के नियमित लेनदेन पर लागू होती है. इस प्रावधान के तहत सजा एक बार अपराध करने की तुलना में काफी कठोर होती है. 

यह भी पढ़ेंः किस देश में पूरी तरह कामयाब हुआ था Gen-Z का प्रोटेस्ट, जानें कैसे गिरा दी थी सरकार?

कानून के तहत सजा 

धारा 317 (1) के तहत अपराधों के लिए चोरी का सामान जानबूझकर प्राप्त करने या फिर अपने पास रखने का दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. धारा 317 (2) के तहत आने वाले मामलों में कानून में उम्र कैद या फिर 10 साल तक की कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

कानूनी मुश्किलों से कैसे बचें 

ग्राहक कुछ सावधानी को बरतकर अनजाने में चोरी का सामान खरीदने का जोखिम कम कर सकते हैं. हमेशा सही इनवॉइस या फिर खरीद की रसीद लेनी चाहिए, खासकर मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसी महंगी चीज खरीदते समय. अगर कोई प्रोडक्ट उसकी सामान्य बाजार कीमत से काफी कम कीमत पर बेचा जा रहा है तो खरीदारों को सावधानी बरतनी चाहिए और उसके स्रोत की जांच करनी चाहिए. जब भी आप किसी से सीधे सेकंड हैंड सामान खरीदते हैं तो बेचने वाले की पहचान और सामान का ओरिजिनल बिल जरूर ले.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 07:33 AM (IST)
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