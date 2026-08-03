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ट्रांसप्लांट के लिए एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है हार्ट? जानें प्रोसेस

Heart Transplant: हाल ही में वंदे भारत ट्रेन का इस्तेमाल करके डोनर दिल को ट्रांसपोर्ट किया गया है. आइए जानते हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है हार्ट.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 03 Aug 2026 01:32 PM (IST)
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  • ब्रेन डेड होने पर हृदय दान, समय सीमा महत्वपूर्ण होती।
  • कार्डियोलॉजिया घोल, बर्फ पैक कर हृदय पारंपरिक संरक्षित होता।
  • सड़क, हवाई, वंदे भारत से समन्वय कर अंग परिवहन होता है।

Heart Transplant: डोनर के दिल को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने का काम काफी ज्यादा मुश्किल होता है. इस काम में हर मिनट काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि पारंपरिक संरक्षण विधियों के तहत एक दिल सिर्फ 4 से 6 घंटे तक मानव शरीर के बाहर सुरक्षित रूप से रह सकता है.  हाल ही में गुजरात ने वंदे भारत एक्सप्रेस का इस्तेमाल करके डोनर के दिल को अंकलेश्वर और सूरत से अहमदाबाद तक सफलतापूर्वक पहुंचाया. आइए जानते हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए एक ही जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाता है दिल.

ब्रेन डेथ की पुष्टि होने के बाद पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया शुरू 

दिल तभी दान किया जा सकता है जब डॉक्टर आधिकारिक तौर पर किसी मरीज को ब्रेन डेड घोषित कर दें. एक बार सभी कानूनी और चिकित्सीय मंजूरी पूरी हो जाने के बाद सर्जन अंग पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं. 

दिल को निकालने से पहले डॉक्टर एक खास कार्डियोलॉजिया घोल,  एक ठंडा रासायनिक मिश्रण इंजेक्ट करते हैं जो अस्थायी रूप से दिल की धड़कन को रोक देता है. यह समाधान दिल की ऑक्सीजन की मांग को काम करता है, मांसपेशियों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और ट्रांसप्लांट होने तक अंग को सुरक्षित रखता है.


ट्रांसप्लांट के लिए एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है हार्ट? जानें प्रोसेस

सावधानीपूर्वक संरक्षण 

पुनर्प्राप्ति के तुरंत बाद डोनर दिल को काफी ज्यादा रोगाणुहीन चिकित्सा प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके पैक किया जाता है. पारंपरिक संरक्षण विधि के तहत इसे एक खास इलेक्ट्रोलाइट समाधान वाले एक बैग के अंदर सील कर दिया जाता है. फिर इस बैग को कुचली हुई बर्फ से भरे एक दूसरे सुरक्षात्मक कंटेनर के अंदर रखा जाता है. इससे पूरी यात्रा के दौरान तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है.

आधुनिक ट्रांसप्लांट सेंटर तेजी से छिड़काव मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें हार्ट इन ए बॉक्स तकनीक के रूप में भी जाना जाता है. अंग को ठंडा और निष्क्रिय रखने के बजाय ये उपकरण दिल के जरिए से ऑक्सीजन युक्त रक्त और पोषक तत्वों को लगातार पंप करते हैं. इससे यह 10 घंटे तक क्रियाशील रहता है और ट्रांसप्लांट के परिणामों में काफी ज्यादा सुधार होता है. 


ट्रांसप्लांट के लिए एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है हार्ट? जानें प्रोसेस

सड़क रास्ते से कैसे ले जाया जाता है दिल?

जब डोनर और प्राप्तकर्ता अस्पताल एक ही शहर में होते हैं तो पुलिस अधिकारी पूरे रास्ते पर यातायात को स्थायी रूप से साफ करके एक ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं. यह दिल को ले जाने वाली एंबुलेंस को सिग्नल पर रुके बिना या फिर भीड़भाड़ का सामना किया बिना यात्रा की अनुमति देता है. अगर अंग को शहरों के बीच यात्रा करनी हो तो आमतौर पर चार्टर्ड विमान या फिर कमर्शियल उड़ान का इस्तेमाल किया जाता है. यह पक्का करने के लिए की अंग जल्द से जल्द ऑपरेटिंग थिएटर तक पहुंचे हवाई अड्डों और अस्पतालों के बीच ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जाते हैं. 

यह भी पढ़ेंः हर साल कितने नोट खराब हो जाते हैं, देखें RBI का आंकड़ा?

डोनर दिल को ट्रेन द्वारा कैसे ले जाया जाता है?

वंदे भारत एक्सप्रेस के सफल इस्तेमाल ने मध्यम दूरी पर अंग परिवहन के लिए एक और विश्वसनीय विकल्प पेश किया है. अपनी तेज रफ्तार और समय की पाबंदी की वजह से ट्रेन समय संवेदनशील चिकित्सा मिशन के लिए एकदम सही है. 

जैसी अस्पताल अधिकारियों को सूचित करता है तो रेल मंत्रालय, संबंधित रेलवे क्षेत्र, रेलवे सुरक्षा बल, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर और स्थानीय पुलिस को शामिल करते हुए एक आपातकालीन कोऑर्डिनेशन प्रणाली को सक्रिय किया जाता है. यात्रा के दौरान देरी को खत्म करने के लिए हर एजेंसी मिलकर काम करती है.

रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को आमतौर पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तैनात किया जाता है. इससे एंबुलेंस को स्टेशन के प्रवेश द्वार से सीधे कोच तक पहुंचने में मदद मिलती है. आरपीएफ कर्मी एंबुलेंस और ट्रेन कोच के बीच के रास्ते से यात्रियों को हटाकर एक सुरक्षित मानव गलियारा बनाते हैं.

डोनर दिल को कभी भी अकेले नहीं ले जाया जाता. ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर वाली एक खास चिकित्सा टीम पुरी यात्रा के दौरान अंग के साथ रहती है. असाधारण स्थिति में रेलवे अधिकारी अंग स्थानांतरण की सुविधा के लिए नॉनस्टॉप रन की व्यवस्था भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक या दो मिनट तक चलने वाले खास आपातकालीन पड़ाव दे सकते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 01:32 PM (IST)
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Heart Transplant Donor Heart Transport Organ Transport India
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