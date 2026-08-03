ट्रांसप्लांट के लिए एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है हार्ट? जानें प्रोसेस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ब्रेन डेड होने पर हृदय दान, समय सीमा महत्वपूर्ण होती।

कार्डियोलॉजिया घोल, बर्फ पैक कर हृदय पारंपरिक संरक्षित होता।

सड़क, हवाई, वंदे भारत से समन्वय कर अंग परिवहन होता है।

Heart Transplant: डोनर के दिल को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने का काम काफी ज्यादा मुश्किल होता है. इस काम में हर मिनट काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि पारंपरिक संरक्षण विधियों के तहत एक दिल सिर्फ 4 से 6 घंटे तक मानव शरीर के बाहर सुरक्षित रूप से रह सकता है. हाल ही में गुजरात ने वंदे भारत एक्सप्रेस का इस्तेमाल करके डोनर के दिल को अंकलेश्वर और सूरत से अहमदाबाद तक सफलतापूर्वक पहुंचाया. आइए जानते हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए एक ही जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाता है दिल.

ब्रेन डेथ की पुष्टि होने के बाद पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया शुरू

दिल तभी दान किया जा सकता है जब डॉक्टर आधिकारिक तौर पर किसी मरीज को ब्रेन डेड घोषित कर दें. एक बार सभी कानूनी और चिकित्सीय मंजूरी पूरी हो जाने के बाद सर्जन अंग पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं.

दिल को निकालने से पहले डॉक्टर एक खास कार्डियोलॉजिया घोल, एक ठंडा रासायनिक मिश्रण इंजेक्ट करते हैं जो अस्थायी रूप से दिल की धड़कन को रोक देता है. यह समाधान दिल की ऑक्सीजन की मांग को काम करता है, मांसपेशियों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और ट्रांसप्लांट होने तक अंग को सुरक्षित रखता है.





सावधानीपूर्वक संरक्षण

पुनर्प्राप्ति के तुरंत बाद डोनर दिल को काफी ज्यादा रोगाणुहीन चिकित्सा प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके पैक किया जाता है. पारंपरिक संरक्षण विधि के तहत इसे एक खास इलेक्ट्रोलाइट समाधान वाले एक बैग के अंदर सील कर दिया जाता है. फिर इस बैग को कुचली हुई बर्फ से भरे एक दूसरे सुरक्षात्मक कंटेनर के अंदर रखा जाता है. इससे पूरी यात्रा के दौरान तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है.

आधुनिक ट्रांसप्लांट सेंटर तेजी से छिड़काव मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें हार्ट इन ए बॉक्स तकनीक के रूप में भी जाना जाता है. अंग को ठंडा और निष्क्रिय रखने के बजाय ये उपकरण दिल के जरिए से ऑक्सीजन युक्त रक्त और पोषक तत्वों को लगातार पंप करते हैं. इससे यह 10 घंटे तक क्रियाशील रहता है और ट्रांसप्लांट के परिणामों में काफी ज्यादा सुधार होता है.





सड़क रास्ते से कैसे ले जाया जाता है दिल?

जब डोनर और प्राप्तकर्ता अस्पताल एक ही शहर में होते हैं तो पुलिस अधिकारी पूरे रास्ते पर यातायात को स्थायी रूप से साफ करके एक ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं. यह दिल को ले जाने वाली एंबुलेंस को सिग्नल पर रुके बिना या फिर भीड़भाड़ का सामना किया बिना यात्रा की अनुमति देता है. अगर अंग को शहरों के बीच यात्रा करनी हो तो आमतौर पर चार्टर्ड विमान या फिर कमर्शियल उड़ान का इस्तेमाल किया जाता है. यह पक्का करने के लिए की अंग जल्द से जल्द ऑपरेटिंग थिएटर तक पहुंचे हवाई अड्डों और अस्पतालों के बीच ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जाते हैं.

यह भी पढ़ेंः हर साल कितने नोट खराब हो जाते हैं, देखें RBI का आंकड़ा?

डोनर दिल को ट्रेन द्वारा कैसे ले जाया जाता है?

वंदे भारत एक्सप्रेस के सफल इस्तेमाल ने मध्यम दूरी पर अंग परिवहन के लिए एक और विश्वसनीय विकल्प पेश किया है. अपनी तेज रफ्तार और समय की पाबंदी की वजह से ट्रेन समय संवेदनशील चिकित्सा मिशन के लिए एकदम सही है.

जैसी अस्पताल अधिकारियों को सूचित करता है तो रेल मंत्रालय, संबंधित रेलवे क्षेत्र, रेलवे सुरक्षा बल, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर और स्थानीय पुलिस को शामिल करते हुए एक आपातकालीन कोऑर्डिनेशन प्रणाली को सक्रिय किया जाता है. यात्रा के दौरान देरी को खत्म करने के लिए हर एजेंसी मिलकर काम करती है.

रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को आमतौर पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तैनात किया जाता है. इससे एंबुलेंस को स्टेशन के प्रवेश द्वार से सीधे कोच तक पहुंचने में मदद मिलती है. आरपीएफ कर्मी एंबुलेंस और ट्रेन कोच के बीच के रास्ते से यात्रियों को हटाकर एक सुरक्षित मानव गलियारा बनाते हैं.

डोनर दिल को कभी भी अकेले नहीं ले जाया जाता. ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर वाली एक खास चिकित्सा टीम पुरी यात्रा के दौरान अंग के साथ रहती है. असाधारण स्थिति में रेलवे अधिकारी अंग स्थानांतरण की सुविधा के लिए नॉनस्टॉप रन की व्यवस्था भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक या दो मिनट तक चलने वाले खास आपातकालीन पड़ाव दे सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः आम पुलिस से कितनी अलग होती है SIT? जानें यहां